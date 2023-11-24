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كتائب حزب الله وأزمة غزة (1): العمليات الخاصة في الطليعة

11/24/2023 2:41:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أمير الكعبي؛ ومايكل نايتس* - (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) 7/11/2023
جاءت ردود الفعل الأولى لمجموعة "كتائب حزب الله" العراقية على الحرب في غزة من جناح "العمليات الخاصة" التابع للكتائب تحت قيادة أبو حسين واثنين من المتحدثين باسم تنظيمه.
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منذ أن اغتالت الولايات المتحدة مؤسس "كتائب حزب الله"، أبو مهدي المهندس، بغارة جوية استهدفته في 3 كانون الثاني (يناير) 2020، تحاول شخصيات مختلفة من "الكتائب" أن تملأ نواحي مختلفة من الفراغ الذي تركه، أو على الأقل اكتساب النفوذ في غياب المهندس (والقائد القتيل الآخر قاسم سليماني). وفي ظل الأزمة الحالية، أدى ذلك إلى تعدد مربك في المتحدثين بلسان "كتائب حزب الله"، مما يؤكد أن المستوى الأعلى للتنظيم ما يزال نوعاً من الأخوة المسطحة نسبياً وليس الهرمية -مع جميع المنافسات وتقسيم الأدوار النموذجية بين الأشقاء.
منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر)، يصدر كل فصيل من فصائل المقاومة الرئيسية في العراق بيانات، إلا أنها لم تبدأ مع "كتائب حزب الله". كان قيس الخزعلي، قائد حركة "عصائب أهل الحق"، هو أول من علق على الحرب في غزة في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، مما يؤكد حرصه على استغلال أي تطور سياسي لإظهار أنه يتمتع بحرية التحدث قبل تحديد "الخط الحزبي" بالاتفاق مع إيران. وقد انتظرت الفصائل الأخرى، ومن بينها "كتائب حزب الله"، أياماً قبل أن تعلق على الأمر. وفي 9 تشرين الأول (أكتوبر)، علقت حركة "حزب الله النجباء" أولاً وأعقبتها منظمة "بدر" و"كتائب حزب الله" في 10 تشرين الأول (أكتوبر).
أول تصريح لأبو حسين بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر)
صدر أول بيان لتنظيم "كتائب حزب الله" على لسان أمينه العام ورئيس عملياته الخاصة في العراق، أحمد محسن فرج الحميداوي (المعروف أيضاً بأبو حسين)، الذي كتب في 10 تشرين الأول (أكتوبر): "نبارك للشعب الفلسطيني الأبي، وأمتنا الإسلامية، ومجاهدي المقاومة الإسلامية في فلسطين، انتصاراتهم العظيمة لليوم الرابع رغم أنف إجرام الكيان الصهيوني وداعميه... إن الواجب الشرعي يحتم وجودنا في الميدان، امتثالاً لأمر الباري عز وجل: (وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة)، وعليه فإن صواريخنا، ومسيراتنا، وقواتنا الخاصة، على أهبة الاستعداد، لتوجيه الضربات النوعية للعدو الأميركي في قواعده، وتعطيل مصالحه، إذا ما تدخل في هذه المعركة". وطلب بعد ذلك من أنصار المقاومة المشاركة في الاحتجاجات التي جرت يوم الجمعة، 13 تشرين الأول (أكتوبر).
أول بيان بعد الضربة للمتحدث باسم أبو حسين
في الأسبوع الذي تلا يوم 10 تشرين الأول (أكتوبر)، وجه تنظيم "كتائب حزب الله" تهديدات واستعد لتوجيه ضربات حركية. ولم يأتِ على ذكر خطاب آية الله علي السيستاني الذي ألقاه في 11 تشرين الأول (أكتوبر) والذي اعتبرته بعض حركات المقاومة كمبرر للعمل العسكري، مما يؤكد أن "كتائب حزب الله" تصب تركيزها على قيادة ولاية الفقيه برئاسة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي. وفي هذا الإطار، بدأت قناة "كاف"، التي تديرها "كتائب حزب الله"، على وسائل التواصل الاجتماعي، بتوجيه تهديدات للولايات المتحدة.
وفي أعقاب تفجير "المستشفى الأهلي" في غزة في 17 تشرين الأول (أكتوبر)، كانت خلايا من "كتائب حزب الله" في منطقة الأنبار مسؤولة (وفقاً للأدلة) عن الضربة الأولى في الموجة الحالية من الضربات المناهضة للولايات المتحدة، حيث نفذت هجوماً بثلاث طائرات من دون طيار على قاعدة "عين الأسد" الأميركية في 18 تشرين الأول (أكتوبر). وفي اليوم نفسه، صرح جعفر الحسيني، الناطق العسكري باسم "كتائب حزب الله العراق"، عملاً بتوجيهات أبو حسين، لقناة "الميادين" اللبنانية، قائلاً: "الأميركيون شركاء أساسيون في قتل أبناء غزة، وبالتالي عليهم تحمل عواقب ذلك. المقاومة في العراق حققت اليوم أولى الإصابات والعمليات ستستمر بوتيرة أعلى. منذ اليوم بدأت عملياً المقاومة في العراق بتوجيه ضربتها إلى القواعد الأميركية".
حسين مؤنس يدعو إلى إخراج القوات الأميركية
كان المسؤول التالي في "كتائب حزب الله" الذي تحدث -وفي هذه المرحلة على خلفية الضربات المنتظمة التي تشنها "كتائب حزب الله" ضد قاعدتي "عين الأسد" و"التنف"- هو حسين مؤنس جبار الحجامي (المعروف أيضاً باسم أبو علي العسكري، أبو موسى)، رئيس حركة "حقوق"، وهي كتلة "كتائب حزب الله" في مجلس النواب العراقي وإحدى الفصائل التي عينت رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وتتحكم به. وفي 23 تشرين الأول (أكتوبر)، دعا مؤنس إلى إخراج القوات الأميركية من العراق، قائلاً: "ندعو الحكومة... إلى عدم تكرار أخطاء الحكومات السابقة، التي تهاونت في تصويب وضع التواجد العسكري الأجنبي في البلاد، من خلال إنهاء وجودهم في القواعد العراقية كافة، تنفيذاً لقرار مجلس النواب في 5 كانون الثاني (يناير) 2020، واقتصار ذلك على بقاء ملحق عسكري". وفي 24 تشرين الأول (أكتوبر)، هددت "ألوية الوعد الحق"، وهي جماعة عبر الإنترنت تتحكم بها "كتائب حزب الله"، القواعد الأميركية في الكويت والإمارات العربية المتحدة.
سوف يتناول الجزء الثاني من هذه المقالة كيفية تعامل كتلة "حقوق" السياسية التابعة لـ"كتائب حزب الله" وقيادتها في "قوات الحشد الشعبي" مع الأزمة واستغلالها لها.

*أمير الكعبي: خبير عراقي في شؤون الجماعات الشيعية المسلحة في العراق وسورية.
*مايكل نايتس: زميل في برنامج الزمالة "ليفر" في معهد واشنطن ومقره في بوسطن، متخصص في الشؤون العسكرية والأمنية للعراق وإيران ودول الخليج.

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