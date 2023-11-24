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الجيش يقتل 42 فلسطينيا في طولكرم

11/24/2023 2:41:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس







بقلم: جدعون ليفي واليكس ليبك 24/11/2023
على الشارع الرئيسي بين بلدة عنبتا وطولكرم وبوابة الدخول الى مخيم نور شمس للاجئين على مدخل المدينة الشرقي، يجب أن تبطئ السرعة وتجد الطريق بين الحفر الموجودة في الشارع وأكوام الوحل والبرك. جرافات الجيش الإسرائيلي قامت بتدمير هذا المقطع للشارع من أجل مساعدتها في الاقتحامات المتكررة للمخيم، حسب أقوال السكان. بسبب الخوف من وضع عبوات ناسفة على الشارع، فإن الشوارع تتم إزالتها من مكانها. النتيجة هي أن السيارات تتعثر في الوحل وفي أزمة مرور دائمة. الشارعان الرئيسيان في المخيم تمت إزالتهما من مكانهما، وتمت إعادة تعبيدهما من جديد على يد الفلسطينيين، ومرة أخرى تمت إزالتهما من قبل الجيش. البنى التحتية في المخيم للكهرباء والمياه والمجاري، تضررت بشكل كبير بسبب جرافات الجيش. على حاجز عناب تم وضع مكعبات إسمنتية وأكوام من التراب لزيادة تصعيب السفر منذ بداية الحرب. الضفة ما تزال هادئة نسبيا، لكن الجيش الإسرائيلي ينشط فيها أكثر من العادة ويزرع الدمار والقتل في ظل الحرب.
يضاف الى الوضع الاقتصادي الصعب الدائم الإغلاق الذي جلبته الحرب، الذي يمنع عشرات آلاف العمال من الذهاب للعمل في إسرائيل، أيضا من خاطروا في السابق بالتسلل (الماكثون غير الشرعيين) يخشون الآن من التسلل في الثغرات في الجدار بسبب الأجواء المهددة السائدة في إسرائيل. بعض العمال تم ضربهم في شوارع المدن. أيضا عرب إسرائيل توقفوا عن المجيء من أجل التسوق في طولكرم مثلما في السابق، أيضا هم يخافون من الحواجز ومن الجنود والمستوطنين؛ الضفة الغربية تغلي الآن حتى لو كان هذا بهدوء. الشعور هو أن الجيش الإسرائيلي ليس فقط يهتم بأمن الإسرائيليين بل هو أيضا يستغل الحرب للإثقال على السكان والتنكيل بهم.
السكان يقضون معظم وقتهم في مشاهدة الصور من غزة. الصدمة مما حدث حاضرة أيضا هنا. نظريات المؤامرة تنتشر في كل مكان، على مشاهد المفاجأة والهزيمة الأولية للجيش الإسرائيلي في يوم السبت في 7 أكتوبر. لا أحد اعتقد أن هذا يمكن أن يحدث. الجميع يدركون أن ما كان لن يتكرر وأنه في 7 أكتوبر حدث شيء ما. ولا أحد يعرف تفسير ذلك. الباحث في بتسيلم، عبد الكريم السعدي، الذي يعيش في قرية عتيل المجاورة، قال إنه في ذلك اليوم استيقظ بعد أن اتصل معه ابنه من رام الله وهو هائج، وقال له إنه يجب عليه رؤية التقارير. السعدي، مثل معظم الإسرائيليين، لم يصدق ما شاهدته عيناه، أن حماس توجد في سدروت. بعد ذلك حدث شيء ما هنا أيضا. مثلا، شوارع كثيرة أغلقت أمام حركة الفلسطينيين والسفر فيها سمح لليهود فقط، في البلاد التي ليست بلاد ابرتهايد. هكذا، ضمن أمور أخرى، على شارع برطعة- جنين، شارع جت- حوارة، أيضا في حوارة المحاصرة والمعتقلة حتى قبل اندلاع الحرب.
شهيد وليس مهندسا
رؤوس أبقار معلقة للعرض على أوتاد أمام محلات اللحوم في طولكرم. صورة لأم كلثوم موضوعة على بسطة لبيع السجق باسم "أنت عمري". الحركة في المدينة ضجة وصخب رغم كل شيء. في مخيم نور شمس قتل في ليلة واحدة 14 شخصا، وسنأتي لذلك فيما بعد. في طولكرم وحدها قتل 42 شخصا منذ بداية الحرب. أكثر من 200 شخص قتلوا في الضفة الغربية. تجمعات شوهدت في هذا الأسبوع قرب مستشفى ثابت ثابت في مركز المدينة. خلف المستشفى تعيش عائلة عواد.
رسومات لتلال مغطاة بالثلوج وغابات وبحيرات وسماء زرقاء تزين الجدران، عصافير تغرد في الأقفاص، بيت متواضع خلف المستشفى. هنا يعيش "الشهيد المهندس" مجدي عواد. حسب إعلان العزاء. عواد هو بالتأكيد شهيد ولكنه لم يكن مهندسا في أي يوم. في الحقيقة هو بعد إصابته بمرض نفسي في ذروة تعلمه اضطر الى وقف الدراسة وتم تشخيصه كمريض بانفصام الشخصية. ومنذ ذلك الحين لم يعمل يوما واحدا في حياته. في الصالون الصغير جلست ابنته الوحيدة اعتدال (36 سنة) مع زوجها محمد بركة (50 سنة)، وتحدثت عن حياة وموت والدها.
منذ مرضه وتشخيصه، انغلق الوالد على نفسه في غرفته في الطابق السفلي وحافظ على الصمت. هو لم يكن شخصا عنيفا، لكن التواصل معه كان بالحد الأدنى. مع ذلك، تزوج من سميرة (55 سنة الآن) وأصبح أبا لاعتدال. سميرة قامت بإعالة العائلة بواسطة أعمال النظافة في الطيبة وقلنسوة والطيرة. مجدي كان يجلس في البيت أو يذهب الى السوق. الناس كانوا يعطونه شيئا يأكله أو يشربه. كان عمره 65 سنة، وصورته في إعلان العزاء يظهر فيها الحزن والمعاناة.
في 1 تشرين الثاني، قام كالعادة قبل الفجر وقبل الأذان، بعد الساعة الرابعة فجرا بقليل خرج من البيت من أجل القيام بالجولة المعتادة في شارع المقاطعة: حمص وفول من محل ورغيف من مخبز، بعد ذلك جلس على بوابة المسجد وتناول الفطور. بعد أن أنهى الفطور نهض من مكانه قرب المسجد وبدأ السير في الشارع. فيلم فيديو في كاميرا يظهر طريقه الأخيرة: عواد يسير ببطء وتثاقل، وفي لحظة سقط وهو منهار على الشارع. وجهه ارتطم بالاسفلت، ضوء أزرق على الشارع في الخلفية.
على زاوية الشارع كانت تقف سيارة عسكرية على بعد 100 متر من عواد. من خلال سيره البطيء والمتثاقل لا يمكن أن يكون هناك أي شك بأنه رجل عجوز وأن يديه عاريتان، وأنه لا يحمل أي سلاح. رصاصة واحدة أصابت رأسه، الجنود اقتحموا في تلك الليلة المدينة لاعتقال أحد نشطاء هو كساب زقوت. زقوت اعتقل وعواد توفي في المكان.
شاهدت من الشرفة
طريق العودة الى مخيم نور شمس قصيرة. في البيت الذي يوجد على أطراف المخيم تعيش عائلة محاميد، فوق محل تجاري مهجور. ناهدة (54 سنة) وإبراهيم (58 سنة) وأولادهما التسعة. إبراهيم كان صحفيا في السابق وكان يصدر مجلة أسبوعية محلية. هذان الزوجان لهما أقارب كثيرون في أم الفحم. عند زيارتنا في هذا الأسبوع كان لديهما زوجان إسرائيليان من قرية جت. منذ كارثتهما يأتيان الى هنا بين حين وآخر. الزوجة من جت قالت إنها منذ الحرب هي تخاف أن تأتي.
طه (15 سنة)، وهو طالب في الصف العاشر، في ليلة 19 تشرين الأول، استيقظ كل أبناء العائلة وكل سكان المخيم عند سماع صفارة الإنذار، التي يطلقها المقاتلون في المخيم عندما تقترب قوات الجيش الإسرائيلي من المكان. في هذه المرة كان هؤلاء مستعربين جاؤوا في سيارة تحمل لوحة فلسطينية.
طه كان يلعب بأوراق الأونو، لعبة على الحاسوب، مع شقيقته الكبيرة شيماء (22 سنة) والمتزوجة من عربي إسرائيلي. هو قال لها إنه سينزل ليرى ما الذي يحدث على الشارع الرئيسي. بعد دقيقتين سمعت صوت رصاص في الشارع. شقيقته سارة (18 سنة) جلست على الشرفة وشاهدت كل شيء. طه نظر الى الشارع الرئيسي فقط وتم إطلاق النار عليه، رصاصتان أصابتا رأسه، واحدة تحت العين والثانية فوقها، في الجبهة. ورصاصة أخرى أصابت قدمه.
الساعة هي 3:35 فجرا. سارة استدعت بالصراخ والدها: "والدي، والدي، طه سقط". إبراهيم خرج على الفور من البيت وركض نحو ابنه الذي يحتضر. المسافة بين البيت ومكان سقوط طه هي بضع عشرات من الأمتار، إبراهيم لم يشاهد الجنود الذين أطلقوا النار على ابنه، لكنه صرخ عليهم بالعبرية وبالعربية بأنه والده، أيضا رفع يديه، لكن هذا لم يساعد. ففي اللحظة التي حاول فيها أن يقلب جسد ابنه ليرى وجهه أطلق الجنود النار عليه أيضا. وقد أصيب إصابة بليغة في بطنه وتم علاجه لمدة أسبوعين في وحدة العلاج المكثف في مستشفى ثابت ثابت. الآن هو بصعوبة يمشي بواسطة عصا، نحيل وشاحب الوجه بسبب المرض. الأب والابن بقيا ملقيين على الشارع لمدة ساعة من دون علاج الى أن سمح لسيارة إسعاف فلسطينية بنقلهما. سيارة الإسعاف نقلت أولا طه الذي تقررت وفاته في المستشفى، بعد ذلك تم نقل الأب على الفور الى غرفة العمليات.
المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي قال في هذا الأسبوع: "قوات الأمن عملت في التاريخ المشار اليه من أجل إحباط عمليات واعتقال مطلوبين في طولكرم وفي مخيم نور شمس للاجئين. أثناء القتال أطلق مهاجمون النار بكثافة وقاموا بإلقاء عدة عبوات ناسفة نحو القوات. قوات الأمن أطلقت النار على مسلحين ونحو مصادر إطلاق النار وحتى نحو عبوات لتفجيرها بشكل مبادر اليه". وجاء أيضا "نحن نعرف عن المس بمجدي عواد وطه محاميد ووالده. تفاصيل الأحداث قيد الفحص".
في الليلة التي قتل فيها طه وأصيب والده، قتل بالإجمال 14 شخصا من سكان المخيم، 10 منهم بسبب إطلاق صاروخ إسرائيلي. في يوم الأربعاء الماضي قتل أيضا ستة أشخاص بسبب إطلاق صاروخ في المخيم الثاني. 10 قتلى خلال شهر ونصف، هذا أصبح روتينا.

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