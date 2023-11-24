صفقة قضائية بمحاكمة نتنياهو

MENAFN - Alghad Newspaper) معاريف

آنا برسكي 24/11/2023

على خلفية صفقة المخطوفين التي تنطوي على توقف في القتال، في الدوائر المقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسود تشاؤم في إمكانية العودة الى القتال بعد أيام التوقف.

ورغم التصريحات العلنية القتالية لنتنياهو ومسؤولين كبار آخرين في القيادة السياسية والعسكرية، فإن التقدير في المداولات المغلقة هو أنه في حالة تنفيذ التسوية مع حماس، فإن المنظمة ستبذل جهدا جبارا كي تسوف وتطيل أيام التوقف وفي نهاية الأمر يصبح التوقف المؤقت وقف نار دائما.

حسب التقديرات، ستشرع حماس في حملة دعائية مكثفة بواسطة وسائل الإعلام الأجنبية التي ستدعى الى قطاع غزة في زمن التوقف. في أعقاب هذا، سيزداد الضغط الدولي على إسرائيل لإنهاء القتال دراماتيكيا. يحتمل أن تنضم الولايات المتحدة الى مطلب وقف النار لمدى طويل وبدء اتصالات دولية لتحقيق تسوية سياسية تقرر وضعية القطاع.

حسب التقديرات، ففي سيناريو كهذا سينسحب حزب المعسكر الرسمي من الحكومة، ونشطاء الاحتجاج سيبدأون بالمظاهرات التي تدعو نتنياهو الى الاستقالة. في محيط رئيس الوزراء يعتقدون في هذا السيناريو أن الإمكانية التي يقف أمامها هي الإعلان قبل استئناف الاحتجاج عن نيته الاستقالة وترك الحياة السياسية -مع نهاية المسيرة السياسية لتسوية إقليمية.

في مثل هذه الحالة، سيعلن في الليكود عن انتخابات داخلية، فإن المرشح الذي سيفوز سيشكل الحكومة دون الإعلان عن تقديم موعد الانتخابات للكنيست.

أما إذا قدم موعد الانتخابات للكنيست مع ذلك، فإن شخصيات جديدة مثل رئيس الموساد السابق يوسي كوهن أو سفير إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد اردان سيتمكنون من التنافس فيها أيضا.

في هذا السياق، في الدوائر المقربة من رئيس الوزراء بحثت بالتوازي مرة أخرى إمكانية الوصول الى صفقة قضائية في محاكمته. قبل نحو سنتين كان العائق الأساس الذي أدى في نهاية المطاف الى تفجير المحادثات في هذا الشأن هو موضوع العار، أو كبديل -إبعاد نتنياهو عن الحياة السياسية لفترة خمس حتى سبع سنوات. أما اليوم، إذا ما أعلن نتنياهو عن إنهاء حياته السياسية فإن مسألة العار أو الاعتزال المؤقت تصبح غير ذات صلة.

وتشدد المحافل المطلعة على أنه في هذه المرحلة يدور الحديث عن التفكير بالإمكانية وليس عن قرار لرئيس الوزراء: "مستقبل الصفقة مع حماس ومستقبل القتال في غزة سيؤثران على عملية اتخاذ القرار. نتنياهو سيقرر وفقا للتطورات وللوضع الجماهيري-السياسي الناشئ".

وعن نتنياهو جاء: "التقرير عديم الأساس. رئيس الوزراء نتنياهو عاد وأوضح بأن الحرب لن تتوقف وهو يركز على استكمال كل أهداف الحرب حتى منتهاها: تصفية حماس، إعادة مخطوفينا وخلق واقع لا تعود غزة فيه تهدد دولة إسرائيل".