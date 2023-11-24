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خطة شبابية بالوحدات.. عملية جراحية لرند حيمور.. نصري المرشح الأقوى لرئاسة دي لاسال

11/24/2023 2:41:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان - نطل على القراء الأعزاء، من نافذة أخبار الطائرة المحلية، لنستعرض مجموعة من الأخبار التي تتناول أركان اللعبة، وتسلط الضوء على هموم الأندية وطموحاتها في المنافسات المحلية والإقليمية، وتقف عند الإنجازات الوطنية بنظرة شمولية تتصف بالمصداقية والموضوعية.
النصر يتدرب ويترقب المنافسات
أكد المدير الفني لفريق النصر للسيدات علي منكو، أن الفريق يتدرب لجميع الفئات بمعدل وجبة أسبوعيا، مشيرا أنه يحاول من هذه التدريبات إبقاء اللاعبات في "الفورمة"، منوها إلى أنه يدرس حاجيات كل فريق على المستوى الفردي والجماعي، ويوزع خطة العمل لمعالجة نقاط الضعف قبل انطلاق المنافسات الرسمية.
وبين منكو أن انطلاق مسابقات الموسم منتصف العام المقبل أجبره على هذه الخطة التدريبية، مشددا على أن عدد الوجبات التدريبية الأسبوعية سيرتفع تدريجيا، كلما اقترب انطلاق قطار المنافسات المحلية.
وثمن منكو دعم مجلس إدارة النصر برئاسة عضو مجلس إدارة الاتحاد يونس العبداللات، لتوفير كافة أشكال الدعم للفرق النسوية لكرة الطائرة، موجها طموحاته نحو جميع أللقاب ولجميع الفئات للموسم المقبل.
استعدادات رجال وسيدات "الشاطئية"
يواصل منتخب الرجال والسيدات للكرة الشاطئية التدريبات، استعدادا لخوض غمار منافسات البطولة العربية للكرة الشاطئية التي تقام في قطر في كانون الثاني (يناير) المقبل، بإشراف المدير الفني للمنتخبات الوطنية التونسي هيثم الوسلاتي، ومساعده المدرب الوطني اسماعيل توفيق، على ملاعب الأميرة آية الشاطئية، وفق طموح المنافسة على المراكز المتقدمة في البطولة العربية.
ويذكر أن منتخب الرجال يضم اللاعبين خالد أبومشرف، ياسر عثمان (شباب الحسين)، وأحمد العواملة وراشد العلوان (عيرا)، فيما يضم منتخب السيدات كل من فرح العطعوط، رهف حيمور ورغد حيمور (النصر)، ونانسي عياش (دي لاسال).
رند حيمور تخضع لعملية جراحية
تخضع لاعبة النصر رند حيمور إلى عملية جراحية في الكتف، وفقا لما كشفته الفحوصات الطبية التي أجريت للاعبة، بعد تواصل معاناتها من ألم الإصابة التي تعرضت له خلال الفترة الماضية.
وأكد المدرب منكو، أن اللاعبة تنتظر رد اللجنة الأولمبية، بعد رفع التقارير الطبية التي تؤكد حاجتها لإجراء العملية، حيث تعتبر من اللاعبات المميزات في الطائرة النسوية، وهي شقيقة لاعبتي النصر والمنتخب الوطني رهف ورغد حيمور.
الوحدات يهتم بالشباب
فهمت "الغد" أن الوحدات سيكثف اهتمامه باللاعبين شباب، معتبرا إياهم الوقود الحقيقي لعودة ألق الطائرة الوحداتية، واستمراريتها نحو المنافسة وخطف الألقاب المحلية.
وكشف أحد مدربي الطائرة المعروفين -الذي فضل عدم ذكر اسمه- أنه سيكون هناك استثمار بالمواهب التي تفرزها فرق الفئات العمرية، لا سيما الشباب الذي يقدم مستويات طيبة في دوري فئته حاليا، ويتصدر مجموعته ويعتبر أحد المرشحين حاليا على اللقب إلى جانب شباب الحسين محتكر ألقاب الفئات العمرية منذ سنوات.
وأوضح المدرب أن الوحدات عانى في الفترة الماضية جراء استقطاب "الوجبات الجاهزة" والتعاقد مع لاعبين محليين ومحترفين، لم يقدموا الكثير للطائرة الوحداتية التي ابتعدت عن طريق الألقاب المحلية في الموسم الماضي.
ومن المنتظر أن يقدم المدرب كتابا إلى إدارة نادي الوحدات من خلال مدير النشاط رئيس النادي بشار حوامدة، يطلب فيه بدء تدريب عدد من المواهب الشابة مبكرا، والتي لمعت خلال مشاركتها الفريق الأول في الموسم الماضي.
ويتألق حاليا ضمن صفوف فريق الشباب، كل من كرم معالي، عبدالعظيم دغمش، مجاهد مبارك، محمد مبارك، وعدد من الوجوه الواعدة المتواجدة ضمن صفوف الفريق الأول، حيث يهدف المدرب إلى استثمار الفترة الطويلة قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، لتجميع اللاعبين لفترة زمنية طويلة، لتأهيلهم للمشاركة في الفريق الأول إلى جانب أسماء الخبرة من ابناء النادي المعروفين.
اتضاح معالم المتأهلين في "الشباب"
اتضحت معالم الفرق الأربعة المتاهلة إلى الدور نصف النهائي من بطولة الشباب للكرة الطائرة المقامة حاليا، على ضوء نتائج المباريات التي جرت في صالة قصر الرياضة خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين، رغم عدم انتهاء مباريات الدوري الأول، والتي من شأنها أن تحدد بشكل نهائي ترتيب الفرق في كل مجموعة، وتحدد هوية المتاهلين رسميا خلال الأيام المقبلة. وبات الأقرب للتأهل إلى تصف النهائي فرق شباب الحسين، العودة، الوحدات والبقعة.
وشهدت المباريات، فوز شباب الحسين على الطوال بنتيجة 3-0 بواقع 25-15 و25-17 و25-10، وعيرا على التعاون 25-7 و25-7 و25-22، ودير علا على المحطة 3-1 بواقع 25-17 و18-25 و25-18 و25-22، والوحدات على البقعة بنتيجة 3-0، بواقع 25-15 و25-22 و25-18.
ووفقا لهذه النتائج، واصل شباب الحسين صدارته للمجموعة الأولى، ويطارده العودة، فيما فض الوحدات شراكته مع البقعة في المجوعة الثانية وسط سباق محتدم في الجولات المقبلة.
يذكر أن تعليمات البطولة تفضي بتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، ويلعب أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، وأول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، ويتأهل الفائزان إلى المشهد النهائي من البطولة، فيما يلعب الخاسران لتحديد المركزين الثالث والرابع.
دوري الشباب يرفد المنتخب الوطني
وكشفت مباريات دوري الشباب، عن ظهور خامات ومواحب جديدة في مختلف مراكز اللعب، سارع الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية بقيادة الوسلاتي، ومدرب منتخب الشباب بتسميتها للالتحاق بتدريبات منتخب الشباب الذي يستعد لخوض غمار بطولة غرب آسيا للفئة ذاتها، والتي يستضيفها اتحاد الكرة الطائرة المحلي في العام المقبل.
وبحسب المعلومات الواردة لـ"الغد"، فإن الخامات الجديدة التي تم اكتشافها خلال مباريات دوري الشباب الحالي، تبشر بمستقبل واعد لأنديتها والمنتخبات الوطنية، وتفرض على الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية، والأندية الحاضنة لهذه المواهب، توفير أكبر عدد من المباريات التنافسية، لضمان تطورها في مختلف مراكز اللعب، بشكل مواز مع تدريبات منتخبات الفئات العمرية.
الدعجة يثمن خطوات التطوير
ثمن مدرب منتخب الشباب فايز الدعجة، خطوات اتحاد الكرة الطائرة الرامية إلى التطوير، ومواكبة التطورات واللحاق بركب كرة الطائرة الحديثة، مؤكدأ أن هذه المساعي واضحة للعيان من خلال زج جميع أركان اللعبة فنيا وإداريا وتحكيميا في دورات متقدمة، والعمل على نقل الخبرات إلى الطائرة المحلية لتحقيق الفائدة الفنية والتطوير المطللوب.
وعن الاستفادة الفنية التي عاد بها من خلال مشاركته وزميله يعقوب القهوجي في دورة الإحصاء والمعلومات (VIS) التي أقامها الاتحاد العربي بالبحرين مؤخرا، قال الدعجة: "الفائدة الفنية كبيرة، وهي من متطلبات الكرة الطائرة الحديثة حاليا، ونستطيع تنفيذ بنودها في التدريبات والمباريات الرسمية، وتعطينا صورة تكتيكية وتحليلية واضحة عن المستوى العام فرديا وجماعيا، إضافة إلى أننا نستفيد منها أيضا في تحليل المنافسين، وتحديد نقاط القوة والضعف والانطلاق منها في تحديد طريقة اللعب والأسلوب والتكتيكي في الهجوم والدفاع ومحاصرة أبرز لاعبي المنافسين".
وتابع: "سنعمل بالتنسيق مع اللجنة الفنية باتحاد الكرة الطائرة، على تحليل مباريات الدوري المحلي، ومباريات المنتخبات لمختلف الفئات، وسنقدم بياناتنا التحليلية لصالح المدربين، بهدف تأسيس نظام تحليلي حديث يعمم على الأندية والمنتخبات، وكذلك سنقدم ما عدنا به من دورة البحرين، إلى زملائنا المدربين من خلال الدورة التحليلية المحلية المزمع عقدها خلال الفترة المقبلة، لضمان شمول الفكرة وتعزيز أهمية محلل الأداء ضمن الجهاز الفني لكل فريق أو منتخب وطني، بما يصب في مصلحة الطائرة الأردنية لتحقيق التطور المنشود".
نصري مرشح لرئاسة دي لاسال
بات سنان نصري أقوى المرشحين لرئاسة نادي دي لاسال للدورة الانتخابية المقبلة.
وحسب المعلومات الواردة إلى "الغد"، هناك اتفاق إلى حد كبير على سنان لتولي رئاسة النادي، تبعا لما يحظى به من احترام وقبول لدى غالبية أعضاء الهيئة العامة البالغ عددهم 120 عضوا، تقديرا للخدمات التي قدمها للنادي.
ودعت هذه الغالبية المرشح الثاني د. ليث مبيضين إلى التنازل عن الترشح للرئاسة، والانخراط ضمن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، في الانتخابات التي ستجري في مطلع الشهر المقبل، بعد أن تم تأجيلها لمدة 14 يوما لعدم اكتمال النصاب القانوني قبل يومين.
ويذكر أن نادي دي لاسال يعتبر من أكثر الأندية النسوية الحاصلة على الألقاب المحلية، ويرفد المنتخبات الوطنية بأفضل العناصر، وهو حامل لقب الدوري المحلي لعدة سنوات متتالية، ويستعد حاليا لتمثيل الطائرة الأردنية في دورة الألعاب العربية النسوية التي ستقام في الإمارات خلال شباط (فبراير) المقبل.

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