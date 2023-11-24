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كلوب يكيل المديح لمانشستر سيتي.. وجوارديولا يترقب المواجهة الأصعب

11/24/2023 2:41:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - أكد مدرب ليفربول يورجن كلوب، أن فريقه سيواجه "أقوى فريق في العالم"، عندما سحل ضيفا على مانشستر سيتي السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويبتعد ليفربول عن المتصدر وحامل اللقب مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة، وينظر الكثيرون إلى هذه المواجهة، باعتبارها الأقوى في البريمير ليج خلال السنوات القليلة الماضية.
وقال كلوب في مؤتمر صحفي أقيم أمس الجمعة: "يوم السبت يوم صعب، إنه (مانشستر سيتي) أقوى فريق في العالم خلال السنوات القليلة الماضية. ستخبرني أن سجلنا (في ملعب الاتحاد) ليس رائعًا! إنهم أقوياء للغاية، ولا شيء يمكنني قوله يجعلهم أضعف وإلا سأفعل ذلك. قلناها مرارا وتكرارا العام الماضي مجرد ذكرى".
وأضاف: "لا أتذكر تشكيلة الموسم الماضي في مباراة سيتي ولا أريد المقارنة. في الموسم الماضي لم نكن جيدين بما فيه الكفاية ولكن كان علينا إجراء تغييرات أيضًا. فريق ناجح ورائع ولكننا جميعًا نتقدم في السن ولم ننجح كما كنا سابقا".
وتابع: "إذا جعلنا الأمر غير مريح بالنسبة لهم فلدينا فرصة. إذا كانوا مرتاحين في طريقة لعبهم، فلن يكون لدى أي فريق فرصة أمامهم. يبدو أننا اقتربنا قليلاً (هذا الموسم)، لكننا بحاجة للفوز بمعارك حاسمة على أرض الملعب".
وحول عودة اللاعبين الدوليين لتوهم إلى تدريبات الفريق لعد انتهاء فترة التوقف الدولية، قال كلوب: "لقد عاد الجميع من فترة التوقف الدولية، لذلك يتعين علينا اتخاذ قرارات. سننظر في عيونهم ونتحدث معهم ونتخذ القرارات. لقد قدموا جميعا فترة دولية جيدة. نونيز في حالة جيدة، ونريد استخدامه كلما أمكن ذلك".
وعما إذا كانت المنافسة بين ليفربول ومانشستر سيتي هي الأكبر في الكرة الإنجليزية هذه الأيام، أجاب كلوب: "لا أعرف لكنها أصعب مباراة يمكن أن تلعبها منذ سنوات. سيقرر المشجعون، لكن من الحكمة في كرة القدم أننا كنا بحاجة إلى وقت لنصبح منافسين على أرض الملعب".
وسئل كلوب عما إذا كان بإمكان نجمه محمد صلاح التحسن أكثر مما هو عليه الآن، رد كلوب: "بالطبع يمكنه التحسن. ونتوقع ذلك منه. لماذا يكون أول من يدخل المبنى وآخر من يخرج منه إذا لم يكن يريد التحسن؟ لكنه اكتسب خبرة على مر السنين لأنه يعرف الكثير عن اللعبة. مختلف تمامًا عما كان عليه عندما وصل إلى هنا".
وأردف: "إنه جيد حقًا مع زملائه في الفريق واللاعبين المهاجمين. إنه مميز جدًا. أتمنى أن يستمر لفترة طويلة".
وتحدث كلوب عن الشراكة المثمرة في الآونة الأخيرة بين صلاح وداروين نونيز بقوله: "لا يمكنك أن تصبح لاعبًا في ليفربول إذا لم تكن ذكيًا في كرة القدم. يبحث داروين ومو عن بعضهما البعض، لكن يبدو أنهما لا يستبعدان اللاعبين الآخرين. إنها مجرد طريقة مختلفة للعب".
وزاد: "مو يدعم الأولاد. جاء داروين إلى هنا بتوقعات كبيرة، وربما فهم مو الوضع بشكل أفضل ورأى إمكاناته وأراد مساعدته. دون إجراء محادثة أطول، كان ذلك بالتأكيد بداية شراكة مميزة جدًا".
ورفض كلوب التعليق على خصم 10 نقاط من رصيد إيفرتون نتيجة تجاوزات في قوانين اللعب المالي النظيف، وقال: أنا لست (في قلب) هذا الموضوع. سمعت عن 10 نقاط (خصم) وسمعت أنهم استأنفوا. هذا كل شيء. ربما سيفعل الجميع ذلك (الاستئناف). هذا كل ما يمكنني قوله عن ذلك".
من ناحيته، يعتقد نجم ليفربول محمد صلاح أن مستواه ومستوى فريق، قد ارتفع نتيجة للمنافسة المحتدمة والمتكررة مع مانشستر سيتي على مر السنين.
واستعرض صلاح المواجهة المنتظرة بفارغ الصبر في مقابلة مع مهاجم الريدز السابق فلوران سيناما بونجول بمركز تدريب أكسا، نقل موقع ليفربول نصها.
وعن المنافسة بين ليفربول ومانشستر سيتي قال صلاح: "إنها تجعلنا فريقًا أفضل، وتجعلنا لاعبين أفضل، وأنا متأكد من أنها تجعل المدرب أفضل أيضًا. عندما تعلم دائمًا أن شخصًا ما سيفوز بالمباريات وأن شخصًا ما ينتظر دائمًا خسارة المباراة، فإنك تعمل دائمًا بجهد أكبر مما تفعل عادةً".
وحول تطوره دوره هذا الموسم ليصبح قيادا بشكل أكبر من الماضي، قال صلاح: "لقد شعرنا - أنا وفيرجيل (فان دايك) والآخرون مثل روبو وألي (روبرتسون وأليسون)، أننا بحاجة حقًا إلى اتخاذ خطوة إلى الأمام ومحاولة التعامل مع كل شيء، وهناك ترينت، بالتأكيد، ما يزال شابًا على أي حال!".
وأضاف: "نريد أن يشعر الجميع بأنهم في بيتهم وأن نكون مجموعة جيدة. أعتقد أن المجموعة رائعة. اللاعبون لطيفون ويتمتعون بشخصيات جيدة جدًا. إنهم يريدون فقط العمل الجاد ويريدون تحقيق الأشياء، وهو أمر جيد. نحن نحاول مساعدتهم. إنهم بحاجة إلى مساعدة أنفسهم وأنا متأكد من أنهم يشاهدوننا في ما نقوم به ويحاولون التعلم فقط".
وسئل صلاح عن شراكته مع داروين نونيز في الخط الأمامي، فقال: "أعتقد أنه رأى أنني أنظر إليه دائمًا عندما يركض وأحاول فقط أن أساعده، وأحاول أن أعطيه الكرات، فهو دائمًا يبذل قصارى جهده ليعيد الكرة إليّ. أعتقد أن كلانا لدينا السرعة، وهذا يجعلنا نفهم طريقة بعضنا البعض".
وتابع: "ولكن أيضًا عندما يلعب كودي (جاكبو) في هذا المركز، فهو رجل رائع. إذا فهمت طريقة لعبهم ستكون طريقة لعبك أسهل. لذلك أحاول دائمًا أن أفهم ألعاب اللاعبين الآخرين، وأعرف أين يمكن أن أكون في هذا المركز مع هذا اللاعب، أما مع اللاعبين الآخرين فالأمر مختلف. كوستاس وروبو مختلفان تمامًا، وداروين وكودي مختلفان أيضًا. لذلك يجب أن أتكيف مع اللاعبين الذين سيشاركون وأين سيلعبون".
وتحدث صلاح عن وضعه البدني قائلا: "أنا أعتني بجسدي حقا. أعلم أنه إذا كنت تريد تحقيق أشياء كبيرة، عليك أن تعمل بجد، هكذا يقول العالم العلم، وأنا لا أقول ذلك وحدي".
واسترسل: "أحاول دائمًا الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة، العلاج وصالة الألعاب الرياضية. ويمكنك أن تسأل الجميع، أحاول دائمًا أن آتي أولاً وأغادر أخيرًا. أكرس حياتي للعبة. أريد فقط أن أكون لائقًا طوال الوقت، حتى تفعل أشياء صغيرة وتحدث فرقًا كبيرًا في التفاصيل".
في الجهة المقابلة، تحدث بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن مواجهة ليفربول والتشابه بين صراع السيتي وليفربول وعداوة ريال مدريد وبرشلونة، وقال: "الأمر مختلف، في العقد الأخير منذ تواجدي هنا هم (ليفربول) أفضل منافس لنا".
وأضاف: "كل الإشادة لليفربول وسيتي باستمرارهما في تلك المنافسة، إذا أردت المقارنة فسيتي لم يكن منافسًا في آخر 20 أو 30 عامًا مثل ليفربول".
وزاد: "نحن جميعًا أصدقاء، أتواجد هنا منذ 8 سنوات لكن ليفربول لم يعد نفس الفريق الذي تواجد في البداية، نملك أفكارا متشابهة مثل قدرة ترينت ألكسندر أرنولد على الدخول للعمق، هم فريق بارز أتطلع لمواجهته". وتطرق إلى إصابة إيرلينج هالاند بقوله: "تدرب معنا بالأمس وبالتالي نأمل في مشاركته".
وبالنظر إلى العقوبة المفروضة على إيفرتون: "لن أعلق بكلمة واحدة لعدم معرفتي حقيقة ما حدث، أعرف أن الناس يقولون لماذا لا يشارك سيتي في دوري المؤتمر، لكن دعونا ننتظر".
أما عن الحالة البدنية للاعبين، فقال: "لدينا بعض المشاكل مثل العديد من الأندية، سنرى ما سيحدث في الحصة التدريبية وسنقرر غدًا، بحلول السادسة مساء سأعرف تمامًا من سيشارك". وتابع: "لم أكن أتوقع التواجد في ذلك المركز عند بداية الموسم، هناك 5 فرق متقاربة للغاية، لكن نحن في الصدارة، هذه مباراة مهمة، وفي كانون الأول (ديسمبر) لدينا كأس العالم (للأندية) في السعودية".
وأشاد جوارديولا بكلوب قائلا: "جعلني مدربا أفضل عبر الفرق التي دربها والتحولات في أسلوب اللعب والمساحات التي تخلقها فرقه في الدفاع، لديهم نونيز وصلاح، لديهم فريق هائل دون شك".
وأتم بالتعليق على العقوبة التي قد يتعرض لها مانشستر سيتي وتدفعه للتفكير في مستقبله: "سأجيب على هذا السؤال عند معرفة الحكم، حتى الآن نحن أبرياء". -(وكالات)

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