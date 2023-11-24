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من الخوارزميات إلى الفرص.. تسخير الابتكار لصالح تشغيل الشباب

11/24/2023 2:41:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ناميتا داتا، ناريا سانتا لوسيا، سوناميكا سينغ*







يوفر الذكاء الاصطناعي فرصا ويفرض تحدياتٍ للعاملين من جميع الأعمار والخلفيات. ومن أحد المجالات المثيرة للاهتمام هو الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي ينشئ محتوى جديدًا بناءً على البيانات الموجودة والمُدخلات التي يقدمها المستخدم. ويتضمن ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بالنصوص (شات جي بي تي "Chat GPT من شركة Open AI)، والخاص بالصور (Stable Diffusion من شركة Stability AI)، والخاص بالموسيقا (Music LM من شركة جوجل)، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بالأكواد البرمجية (Copilot من شركة GitHub).
وللذكاء الاصطناعي التوليدي استخدامات كثيرة ومتنوعة في الصناعات والمجالات، ومنها الفن، والكتابة، وتطوير البرمجيات، وتصميم المنتجات، والرعاية الصحية، والتمويل، والألعاب، والتسويق، والموضة والأزياء. ولكن ماذا يعني ذلك بالنسبة لتشغيل الشباب؟ وكيف يمكن للشباب الاستفادة من هذه التكنولوجيا الناشئة والاستعداد لمستقبل العمل؟
الذكاء الاصطناعي التوليدي وتعزيز تشغيل الشباب
توفير فرص عمل وإيجاد مسارات مهنية جديدة للشباب. نظرًا لأن الذكاء الاصطناعي التوليدي أصبح أكثر سهولة واستخدامًا على نطاق واسع، سيكون هناك طلب متزايد على الخبراء المهنيين الذين يمكنهم تصميم أنظمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطويرها وتدريبها واختبارها ونشرها وصيانتها. ومن ثم، سيصبح طرح الأسئلة الصحيحة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي و"هندسة الأوامر" من المهارات بالغة الأهمية. وبالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك أدوار جديدة لصانعي المحتوى والمشرفين والمحررين والمراجعين والمدققين الذين يمكنهم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنتاج محتوى أصلي وعالي الجودة.
زيادة إنتاجية العمال الشباب. يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يفيد الشباب من خلال الإبداع والعمل على نطاق واسع، مما يمكنهم من إنتاج محتوى مبتكر يناسب احتياجات محددة، بالإضافة إلى دفع عجلة الابتكار. وعلى سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يساعد الكتّاب في إنشاء الخطوط العريضة أو المسودات أو الملخصات لمقالاتهم أو قصصهم؛ وأن يساعد المطورين في إنشاء أجزاء أو قوالب من الأكواد البرمجية لمشاريعهم البرمجية؛ كما يساعد المصممين في تطوير نماذج تجريبية أو نماذج نمطية تعطي التصور المطلوب عن منتجاتهم. ومن خلال تقديم الاقتراحات والبدائل، يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي زيادة القدرة الإبداعية البشرية ومساعدة المستخدمين على إنشاء النصوص والصور ومقاطع الفيديو بسهولة باستخدام أفكارهم الجديدة.
تدعيم أشكال جديدة من التعلم والتعليم للشباب. على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي إتاحة تجارب تعليمية ذات طابع شخصي وتكيفية بناءً على تفضيلات المتعلم وأهدافه واهتماماته وقدراته. ويمكن أن تشمل منافع التعلم ذات الطابع الشخصي إمكانية زيادة مشاركة الطلاب، وتحسين النواتج الأكاديمية، فضلاً عن انخفاض معدلات التسرب من التعليم. كما يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي في توفير بيئات تعليمية تفاعلية غنية بالخبرات والتجارب مثل محاكاة الواقع الافتراضي، والاختبارات بطريقة الألعاب، وبرامج بوت الدردشة التي تحاكي المعلمين التي تساعد على مشاركة المتلقي وتحفيزه. ويمكن لهذه البيئات أن تساعد المتعلمين على تطوير مهارات مثل حل المشكلات والإبداع والتعاون.
والذكاء الاصطناعي التوليدي يتمتع بإمكانات هائلة لإنشاء محتوى عالي الجودة وتحسين المجالات المختلفة، لكنه يفرض أيضًا تحدياتٍ كبيرةً يجب التصدي لها ومعالجتها. ففي الوقت الذي سيؤدي فيه الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى توفير العديد من الفرص الجديدة، ستتوقف بعض الوظائف، وخاصة تلك التي تستلزم مهارات لإنجاز مهام متكررة. وسيتعين على المؤسسات ضمان جودة المحتوى الذي يتم إنشاؤه، وضمان مصداقيته وتحمل المسؤولية عنه، بالإضافة إلى منع واكتشاف سوء الاستخدام وإساءة الاستخدام. كما سيكون لزامًا على برامج بناء المهارات أن تركِّز على تطوير مهارات مثل الإبداع والذكاء الوجداني ومهارات التعامل مع الآخرين، والتي ستتزايد أهميتها في المستقبل. والمهم أن نلاحظ أن 2.6 مليار شخص سيظلون غير متصلين بالإنترنت في عام 2023. ومن ثم، ستحتاج البلدان إلى الموارد اللازمة لضمان تمتع الجميع بالقدرة على الربط بخدمات الإنترنت واكتسابهم المهارات الرقمية وحصولهم على الكهرباء، وعلى هذه البلدان أيضًا أن تضمن ألا تؤدي الفجوة الرقمية إلى تفاقم عدم المساواة في إمكانية الحصول على هذه الأنواع الجديدة من الوظائف.
قمة لدراسة عالم العمل سريع التغير
تعمل التطورات الأخيرة في التكنولوجيا الرقمية على إحداث تحول جذري في عالم العمل. وحتى يتسنى تجهيز الشباب للتكيف والازدهار في هذا المشهد سريع التغير، يجب أن تكون برامج تشغيل الشباب مرنة ومبتكرة. يقوم تحالف حلول تشغيل الشباب (S4YE)، وهو التحالف الرائد المعني بتشغيل الشباب التابع للبنك الدولي والذي يضم أصحاب مصلحة متعددين، بتنظيم الحلول العملية المبتكرة والاستفادة منها، وهو ما يأتي في صميم المهمة المكلف بها التحالف. ولذلك، نظم الفريق قمة لتبادل الابتكارات والشركاء لمدة يومين في الفترة من 7 إلى 8 تشرين الثاني وخلال 12 جلسة يشارك فيها أكثر من 45 متحدثًا، ستتضمن القمة كلمة رئيسية حول الذكاء الاصطناعي التوليدي وتأثيره على الوظائف، وجلسة عامة مع قادة ورواد التكنولوجيا، وممولي المشاريع وواضعي السياسات، وسلسلة من الجلسات التنويرية والتثقيفية حول الابتكارات الآخذة في التطور في مجال تشغيل الشباب وجلسة لسرد قصص النجاح (pecha kucha) (استخدام الحديث مع شرائح العرض) مع القادة الشباب.
وسنتعمق أيضًا في القطاع الإبداعي ونتحدث مع الشباب من الموسيقيين وصانعي الأفلام والفنانين الذين يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتنمية أعمالهم الفنية. وستشمل موضوعات المناقشة وعود وآمال العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت، وتصميم أنظمة الحماية الاجتماعية للعمال غير الرسميين، والوظائف الرقمية لشباب الريف واللاجئين، والحلول الجديدة في مجال وظائف الزراعة والقطاع الصحي، وزيادة حصول المرأة على الوظائف غير التقليدية، وكيف يسهم الذكاء الاصطناعي في تغيير طبيعة الوظائف في القطاع الإبداعي والمزيد غير ذلك.

* ناميتا داتا مديرة برنامج حلول تشغيل الشباب (S4YE)، ناريا سانتا لوسيا المديرة العامة، الشمول الرقمي والمشاركة المجتمعية، المؤسسات الخيرية ــ ميكروسوفت، سوناميكا سينغ مسؤولة البرامج، تحالف حلول تشغيل الشباب.

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