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هل تشكل الهدنة بداية لوقف نهائي للعدوان؟

11/24/2023 2:41:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








مع دخول الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة حيز التنفيذ صباح أمس وتمتد لأربعة أيام، تتجدد الآمال بأن تشكل مدخلا لوقف شامل لإطلاق النار ونهائي للحرب الإسرائيلية الدموية على قطاع غزة، الذي سطر أبناؤه وبناته صورا بطولية ملحمية في التصدي للجبروت الإسرائيلي وكسر غطرسة قادته، الذين جن جنونهم إثر العملية العسكرية لحماس في السابع من الشهر الماضي.
وما يعزز من تلك الآمال أن الجميع تقريبا، عربيا وإقليميا ودوليا، حريص على وضع حد نهائي للعدوان الإسرائيلي نظرا لفداحة الخسائر في الأرواح والممتلكات نتيجة الجريمة العسكرية الإسرائيلية في غزة على مدار أكثر من 6 أسابيع، وما رافق ذلك من تعاطف شعبي غير مسبوق على مستوى العالم مع الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية المشروعة في الحرية والاستقلال، حتى بات قادة العديد من الدول الغربية يعد الساعات لوقف العدوان الإسرائيلي، وكل ذلك بالطبع نتيجة تراكمية لحسابات الربح والخسارة سياسيا بين قواعدهم الانتخابية. ومن الأدلة على ذلك، مثالا، تقدم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على الرئيس جو بايدن في استطلاعات الرأي المختلفة مؤخرا.
على ما يبدو أن بعض القادة في إسرائيل يرغبون في إنهاء حربهم الفاشلة أيضا، رغم الجعجعة التي يمارسها رئيس الوزراء المأزوم سياسيا بنيامين نتنياهو، والذي كما يرى العديد من المحللين "فشل فشلا ذريعا في تحقيق أي إنجاز عسكري على الأرض". وقد ظهر ذلك جليا في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام لعضو المجلس الوزاري الإسرائيلي، أرييه درعي، بقوله "إنهم مستعدون لزيادة مدة الهدنة إلى 10 أيام". والضغط سيزداد لتمديد الهدنة بطبيعة الحال مع تصاعد المظاهرات التي تقودها عائلات المحتجزين الإسرائيليين للمطالبة بعودة أبنائهم وبناتهم.
التفكير في زيادة مدة الهدنة يوحي برغبة بعض جنرالات تل أبيب في وقف الحرب، لكنهم قد يكونوا راغبين في خلق سيناريو يحفظ ماء وجههم أمام الرأي العام الداخلي والعالمي، وقد تلعب واشنطن هنا، كما كانت دوما، دور المخرج لذلك.
ما يهمنا عربيا إنهاء العدوان الإسرائيلي بأسرع وقت، وإيجاد آلية سريعة لنجدة الشعب الفلسطيني في غزة. نحن نتحدث عن أكثر من مليوني شخص بحاجة ماسة لجسور من المساعدات الإنسانية، وهذا يتطلب تحركا عالميا إقليميا عربيا موحدا ومتكاملا.
ولعل من الحكمة السياسية في هذا الوقت الدعوة إلى قمة عربية طارئة يتمخض عنها؛ أولا: موقف عربي يدعو إلى تمديد الهدنة، وصولا إلى وقف فوري وشامل للعدوان الإسرائيلي، وثانيا: تحديد خطة عمل عربية شاملة لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، خصوصا الطبية العاجلة والإنسانية الضرورية، وثالثا: إطلاق صندوق عربي بإشراف الجامعة العربية لإعادة إعمار غزة، وهو الأمر الذي سيسهم في الوقوف صخرة صلبة أمام دعوات التهجير الإسرائيلية.
سياسيا، وبعد انتهاء الحرب، لا بد من إعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، وأن يكون الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية على قلب رجل واحد، تمهيدا للدخول في مفاوضات سلام، ستأتي منطقيا عاجلا أم آجلا، مستندين إلى دعم عربي موحد تقوده الأردن ومصر، وهما الأقرب تاريخيا وجغرافيا للشعب الفلسطيني.
تدرك واشنطن، ومن خلفها عواصم الاتحاد الأوروبي، الآن وأكثر من أي وقت مضى، خطورة الجمود في عملية السلام، وعليها تخصيص الوقت والجهد للوصول إلى حل شامل للقضية الفلسطينية، والذي لن يكون إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية.
ولعل فيما حدث منذ السابع من الشهر الماضي حتى اليوم درسا قاسيا لإسرائيل، التي عليها أن تدرك، ساسة وعامة، أن لا مستقبل آمنا زاهرا لها دون أن يكون المستقبل ذاته مكفولا للشعب الفلسطيني، الذي أثبت أنه وكما قال شاعره الأول محمود درويش: "أن تكون فلسطينيا هو أن تصاب بأمل لا شفاء منه". والأمل كان وما يوال وسيبقى الحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني، حقه في ذلك حق سائر شعوب الأرض ماضيا وحاضرا.
ويبقى السؤال: هل يستثمر ساسة العالم الهدنة لوقف العدوان، أم أن نتنياهو، المرعوب على مستقبله السياسي، سيدخل شعبه والعالم في متاهة قد تفجر الأوضاع في المنطقة، خصوصا مع تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بعد إعلان الهدنة، بأن "القتال سيستمر لمدة شهرين آخرين على الأقل". لننتظر ونرى؟


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