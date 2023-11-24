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ولي العهد في العريش.. عزة وفخار

11/24/2023 2:41:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








في سابقة من أول قائد عربي، يحط سمو ولي العهد في مدينة العريش المصرية، ليشرف بنفسه على تجهيز ودخول المستشفى الميداني الأردني الثاني لقطاع غزة المحاصر في مدينة رفح الفلسطينية، ليكون المستشفى شاهدا على الدعم الأردني والوقفة التاريخية للأردن مع ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتنكيل ودمار. النقيب الحسين بن عبدالله الثاني، ملك الأردن القادم، يقود ثلة من جنودنا البواسل مكونة من 145 من مختلف الكوادر الإدارية والطبية، منهم 14 امرأة أردنية عظيمة من الكوادر الطبية والتمريضية. المستشفى الميداني مكون من41 حاضنة للخداج للأطفال حديثي الولادة، ومعدات للعمليات الجراحية المتخصصة والطوارئ والخداج والعناية الحثيثة ICU، ومختبرات وصيدليات وأشعة وغيرها من تخصصات طبية يحتاجها المستشفى لمعالجة ضحايا الحرب في غزة. أول دخول إغاثي كبير منذ 45 يوما للقطاع المحاصر الجريح.
سمو ولي العهد، النقيب بالجيش العربي، يجسد أفضل ما في الأردن والجيش من مناقبية وإيثار، يتحلون بالشجاعة والإقدام والشرف، يتسابقون لنصرة الضعيف والمظلوم، يقفون في خندق الوطن في دفاعه عن قضايا أمته ونصرتها. إنه الأردن بأبهى صوره، أول جنوده ملك وولي عهد، في الميدان مع رفاق السلاح لتلبية نداء الواجب نصرة للأمة. ولي العهد المعظم، ومعه ثلة من رفاق السلاح، يذهبون لمنطقة خطيرة عسكريا، غير آبهين بأي شيء إلا القيام بنداء الواجب، تلبية لأوامر القائد الأعلى الملك المعظم، الذي علّم العالم بأسره في هذه الأزمة وغيرها، كيف تكون الشجاعة السياسية والدبلوماسية والميدانية، يخوض حروبا سياسية ودبلوماسية وإعلامية وإغاثية وقوفا بوجه إسرائيل، المسنودة بكم هائل من الموارد والدعم العسكري والسياسي من غالبية دول العالم. يقف ملك الأردن ويحارب بشرف نصرة لقضايا الأمة، ويرسل ابنه الجندي في الجيش وملك الأردن القادم لخطوط التماس، وبذلك يسجل موقفا مدويا لكل العالم ولشعبه أن ها هنا قيادة شريفة عظيمة شجاعة، لا يمكن لها إلا أن تحارب دحرا للظلم ونصرة للحق. لهذا حكم الهاشميون ما يزيد عن 1400 عام منذ هاشم وما تلاه من نسل ومن عترة النبي صلوت الله عليه، ولهذا هم أقدم عائلة حاكمة في شرق المتوسط وثاني أقدم عائلة حاكمة على مستوى العالم بعد اليابانية، لأنهم في مقدمة الصفوف يتبعون الشورى في القول والفعل، ولأنهم يقفون دوما بجانب الحق والعدل.
الأردن محدود الموارد يقدم أغلى وأثمن ما يملك لنصرة قضايا الأمة وفلسطين، يقدم إنسانه الأردني وهو مورده الأهم والأعظم، لكي يقول للعالم إننا لن نقف متفرجين لا نفعل شيئا في وجه هذا الظلم، وإننا نتحدى القصف والظلم والتنكيل من خلال أفعال على الأرض وفي الميدان. جنودنا يقومون بواجباتهم في الإغاثة تماما كما يخوض الأردن حروبا سياسية ودبلوماسية وإعلامية لوقف ما يجري في غزة، وهي رسالة لكل أردني أن تطاول أعناقهم السماء فخرا ببلدهم وقيادته وولي عهده، فالأردن بكل مكوناته الرسمية والشعبية يقف وقفة عز سيسجلها التاريخ في هذه المحنة والظلم الذي تتعرض له الأمة.

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