وقفة العقبة: الهدنة بشائر النصر (فيديو)

MENAFN - Alghad Newspaper) احمد الرواشدة

العقبة - نفذت الفعاليات الحزبية والنقابية وقوى المجتمع العقباوي وقفة تضامنية أمام مسجد الحسين بن طلال في العقبة عقب صلاة الجمعة تضامنا مع قطاع غزة وتنديدا بعدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه.

ورفع المشاركون في الوقفة الاعلام الاردنية ويافطات تدعم صمود الاهل في غزة، مؤكدين ان الهدنة جاءت بعد فشل الاحتلال المستمر في فرض هيمنته على القطاع واستسلاما لفرض المقاومة شروطها ودحر أكاذيبه المصطنعة.

وطالب المشاركون بمساندة غزة ودعمها بالمواد الطبية والغذائية في ظل الحصار الذي يعانيه القطاع، وتمديد الهدنة ووقف اطلاق النار وانسحاب الاحتلال من القطاع.

واكد المتحدثون في الوقفة اننا في هذه الأيام كل أنظارنا تتجه نحو غزة، من تصُون كرامتنا جميعا، ومن تُقاوم هذا المحتل الغاصب بكل ضراوة وشراسة، مؤكدين ان اهلنا في غزة سطروا معانٍ عظيمة، فهم رمز الإيمان ورمز الثبات ورمز الصمود في ظل كل ما يواجهونه من ظُلم وقهر .

واشار المتحدثون ان غزة تتعرض لابشع الجرائم التي شهدها العام من ابادة جماعية وقصف متواصل للأطفال والنساء، مطالبات بقطع العلاقات تماما مع الكيان المحتل ووقفه عند حد عبر الوسائل الدبلوماسية من خلال الامم المتحدة والزامه باحترام القانون الدولي، مؤكدين ان ابناء العقبة بكافة فعالياتها وقواها الحزبية والنقابية الى جانب القيادة تساند الكفاح الفلسطيني وأن هذه الوقفة الشعبية التضامنية هي محطة لنقول بصوت نسيم البحر العقباوي فلسطيني واحد: فلسطين أمانة.. أوقفوا العدوان الصهيوني.