آلالاف من إربد: المقاومة خيارنا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي
شارك آلالاف، الجمعة، في مسيرة حاشدة بمدينة اريد بدعوة من احزاب سياسية وفعاليات شبابية واهلية حملت عنوان "المقاومة خيارنا".
ورُفعت الاعلام الاردنية والفلسطينية في المسيرة وهتافات النصر للمقاومة.
وردد المشاركون شعارات منها "الأرض فلسطينية لا هجرة من غزة"، "المقاومة تستمر والتطبيع لن يمر"، "مقاومة مقاومة لا صلح لا مساومة".
وقال المتحدثون في المسيرة ان حرب غزة دفعت إسرائيل لكي تستنجد بالخارج بعد أن أرعبتها المقاومة وأظهرت إسرائيل مجرد قوة على ورق سرعان ما انكشفت بعد العدوان على غزة والمقاومة الشرسة التي ابداه المقاومة في غزة.
MENAFN24112023000072011014ID1107482335
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.