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معان: المقاومة الفلسطينية هي السبيل الوحيد لوقف العدوان الصهيوني ودحر الاحتلال

11/24/2023 2:39:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حسين كريشان






معان - خرج آلاف المواطنين في مدينة معان بوقفه تضامنية حاشدة بعد صلاة ظهر الجمعة من أمام مسجد معان الكبير ، تأييدا للشعب الفلسطيني البطل ومقاومته الباسله ، وتنديدا باستمرار عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل على قطاع غزة.
ووجه المشاركون في الوقفه التضامنية
التي شارك فيها مواطنون من مختلف القوى السياسية والشعبية والحزبية والنقابية في المدينة
التحية الى قادة وأبطال فصائل المقاومة الفلسطينية ، مشددين على أن المقاومة هي السبيل الوحيد لوقف العدوان الصهيوني ودحر الاحتلال، فيما طالبوا بتقديم كل الدعم للمقاومة الفلسطينية.
وشدد المشاركون ، في الوقفه التي دعت إليها فاعليات شعبية وشبابية في مدينة معان على أن المقاومة الفلسطينية لن تنكسر و"صمود الشعب الفلسطيني سيظل عنوان الانتصار في هذه المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي".
وأشاروا، ان اتفاق الهدنة ماهي إلا ثمرة انتصار للمقاومة الفلسطينية
، مؤكدين أن المقاومة الفلسطينية أوصلت رسالة واضحة للعالم بأن الشعب الفلسطيني ومقاومته قادرين على إنجاز المهمة في تحرير فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وقالوا ، أن المقاومة متماسكة وقوية وقادرة على إدارة المعركة المستمرة، مشيرين أن إجرام الاحتلال في قصف المدنيين لن يمنحه صورة الانتصار .
وردد عدد من المتحدثين في الوقفه بشعارات تندد بالعدوان الصهيوني والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ومشاركة الولايات المتحدة في حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال ضد الأهل في غزة.
وطالبوا ، بطرد سفيرة الولايات المتحدة لدى الأردن واغلاق السفارة الأمريكية في عمان، وإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة، وذلك باعتبار أمريكا شريكة في الحرب على غزة وليست مجرد داعم للاحتلال.
ووصف المشاركون الرئيس الأمريكي جو بايدن بمجرم الحرب، مطالبين بمحاكمته أمام كافة المحاكم الدولية والمحلية، ومحاكمة مجرمي الحرب من قادة دولة الاحتلال.
وبينما أشاد المشاركون بقرار وقف توقيع الأردن اتفاقية الماء مقابل الكهرباء مع الكيان الصهيوني المحتل ، أكدوا ضرورة الاستمرار بذات النفس والذهاب نحو إلغاء كافة الاتفاقية مع العدو وعلى رأسها اتفاقيتي الغاز ووادي عربة.
وقالوا ، ان استمرار المجازر في غزة والضفة الفلسطينية بوحشية وسعار صهيوني غير مسبوق، في ظل صمت عربي واسلامي رسمي مريب، وتواطؤ دولي مشارك في المذبحة.
وندد المشاركون بمواقف بعض الدول الغربية المؤيدة لدولة الاحتلال في عدوانها الدامي ضد الأطفال والنساء والعزل في قطاع غزة، مطالبين بضرورة احترام حقوق الانسان والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وانهاء الاحتلال.

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