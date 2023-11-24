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مسيرة ووقفة تضامنية في مادبا لنصرة غزة

11/24/2023 2:39:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة






مادبا- خرج مئات من أهالي مخيم مادبا بعد ظهر صلاة الجمعة من أمام مسجد المخيم في مسيرة ووقفة تضامنية لنصرة الأهل في قطاع غزة و للتنديد بالأعمال الإجرامية والوحشية التي اقترفها العدو الصهيوني.
وعبر المشاركون عن إدانتهم للعدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة والذي يستهدف المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ كذلك المنشآت المدنية والمستشفيات والمدارس والمباني، مما يشكل جرائم ضد الإنسانية.
وطالبوا بوقف العدوان المستمر وإيصال المساعدات لقطاع غزة من غذاء ودواء ووقود، مؤكدين قدرة الأشقاء في قطاع غزة على الصمود بوجه العدوان وتمسكهم بأرضهم رافضين مخططات الاحتلال بتهجير الشعب الفلسطيني مجددا.
ورددوا هتافات منددة للأعمال الوحشية التي يتعرض لها أبناء قطاع غزة على يد آلة الحرب الصهيونية التي تواصل بشن غارات مكثفة على غزة، وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع؛ ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.
وسبق المسيرة تأدية المشاركون صلاة الغائب على أرواح ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة

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