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الماعز القزم الـ Mix يتفوق عالميا - جريدة الوطن السعودية

11/24/2023 2:37:34 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد رئيس رابطة ملاك الماعز القزم في المملكة، سلمان الحفيتي لـ((الوطن))، أهمية إطلاق مشروع لترقيم ((الماعز القزم))، وزرع شرائح فيها وتثبيتها بشهادة منشأ، وذلك لأغراض عدة، من بينها: لإحصاء تعداد التكاثر، والوقاية من الأوبئة، والتحكم فيها، والحجر، وجميع مجالات إدارة المعلومات، وبناء قاعدة بيانات للماعز القزم، مصممة للحيوانات الصغيرة، مثل الأغنام والماعز القزم وما إلى ذلك.
حفظ السلالات
أبان الحفيتي لـ((الوطن)) على هامش مسابقة: ((رابطة الماعز القزم للمنتجين 2023))، أن سلالة ((مكس))، التي تم إنتاجها خاصة في السعودية والخليج، بدت أكثر جمالًا وأناقةً، وتناسقًا بالقوام، وصغر الحجم، وأصبحت تميزنا وتفوقنا فيها عن باقي الفئات الأخرى ((الأمريكي، والتشيكي، والألماني))، حيث تميزت فئة ((مكس)) بالأناقة واللون الموحد، الأمر، الذي منح تميزًا لمربي المملكة كفئة أولى عالميًا.
حضر المسابقة مربون ومهتمون من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج، لحفظ السلالات، والدماء، ونسبها وتأصيلها DNA، وتسجيلها عالميًا، وعمل لها شهادة منشأ سعودية أو خليجية، خاصةً.
التوأمة عالية
قال الحفيتي: في وقتنا الحالي 4 روابط لملاك الماعز القزم في السعودية (القصيم، الرياض، الخرج، الأحساء)، وهي مظلات رسمية، منبثقة من جمعيات للثروة الحيوانية معتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتضم هذه الروابط أكثر من 500 مربي، وهي ثروة اقتصادية بعائد مالي كبير، موضحًا أن الجدوى الاقتصادية في الماعز القزم عالية، ونسبة استهلاك الأعلاف قليلة جدًا (في اليوم الواحد كوب شعير فقط)، ونسبة التوأمة عالية يصل عدد الإنجاب فيها إلى 4 توائم وأكثر، وأرباحًا عالية ((لندرتها))، وتبدأ الأسعار بـ 3 آلاف ريال، بالإضافة إلى أنها أكثر مرحًا ولعبًا، وبديلة عن بعض الحيوانات الأليفة في البيوت، ولا تتطلب مساحات كبيرة في المنازل (مترين × مترين)، متوقعًا ان تشهد الفترة المستقبلية تزايدًا في أعدادها في السعودية.
رابطة هجر
بدوره، أشار رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية في الأحساء عبدالعزيز بو موزه، لـ((الوطن))، إلى إطلاق رابطة ((هجر)) للماعز القزم في الأحساء، تحت مظلة الجمعية التي تقدم للرابطة الجديدة، عدة خدمات من بينها: المشاركة في الفعاليات والمهرجان، والمزادات والمعارض وعيرها، مستعرضًا حزمة من خدمات الجمعية، تقديم خدمات الوساطة والتقييم للبيع والشراء للمواشي بمختلف أنواعها للمربين والمنتجين، والمساهمة في توفير الأعلاف بأسعار منافسة لمختلف المربين، وتوعية وإرشاد المجتمع، مؤكدًا سعي الجمعية للارتقاء بقطاع الثروة الحيوانية، وسد احتياجاته، وتوظيف التقنية الحديثة لتحسين التسويق بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة وفق رؤية المملكة 2030.
الحمل الكاذب
أوضح الطبيب البيطري الدكتور ياسين الرمضان، أن من بين مشاكل التناسل في الماعز القزم، انتظام دورات الشبق مع عدم حدوث الاخصاب، وكذلك عدم انتظام دورات الشبق أو غيابها وعدم حدوث الإخصاب، والإجهاض في المراحل المتأخرة من الحمل، والحمل الكاذب، ومن بين أسباب ضعف الإخصاب في الماعز: سوء التغذية، ومن أمراض الجهاز التناسلي في الأنثى والذكور الأسباب الوراثية، مضيفًا أنه مع ارتفاع الطلب على المنتجات الحيوانية بالمملكة، أصبح من الضروري على المربي التحول من التربية التقليدية إلى التربية الحديثة لتلبية الطلب المتزايد على هذه المنتجات مع الحفاظ على الموارد الطبيعية بالمملكة، وتعتبر تغذية الماشية وتوفير الأعلاف لها من أهم الركائز الأساسية لنجاح التربية، لذا يجب على المربي توفير الأعلاف المتوازنة التي تحتوي على جميع العناصر الغذائية بأقل التكاليف الاقتصادية للوصول لنظام التغذية المثالي.
5 آلاف رأس
أضاف هاشم السلمان ((أحد كبار مربي الماعز القزم))، أن هذه الهواية، بدأت قبل 10 أعوام بـ 4 مربين فقط، و20 رأسًا من الماعز القزم، وحاليًا أكثر من 150 مربيًا، وهناك ازدياد، وأكثر من 5 آلاف رأس من الماعز القزم، وهي قفزة قوية، ومن بين مزايا الماعز القزم قوة التحمل، ويفضل اقتناءه في المنازل لخلوه من الأمراض الفطرية، وأكثر الحيوانات الأليفة سلامة من الأمراض المشتركة مع الإنسان. يذكر أن أصول هذه السلالات النادرة من أفريقيا، وانتقلت إلى مختلف دول العالم، كحيوانات أليفة.

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