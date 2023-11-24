-->

Friday, 24 November 2023 11:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سماسرة الدين يطفون على السطح ومطالبات تدخل المنافسة بقوة

11/24/2023 2:33:53 PM
(MENAFN- Al Watan) استغلال التقدير ما إن حوصر سماسرة الديّات عقب تقنينها بتدخلات رسمية، حتى برزت أصوات تطالب كذلك بمحاصرة ما يسمى بـ((ظاهرة سماسرة الدَين)) الذين برزوا أخيرًا، مستخدمين وسائل التواصل ومطلقين فيديوهات عدة تناشد بسداد ديون لآخرين، وهي مقاطع تنتشر بكثرة في تلك الوسائل، وتلقى في كثير من الأحيان تجاوبًا كبيرًا، أحيانًا من قبيل الفزعة والإغاثة، وأخرى من قبيل الاستجابة حين تخاطب تلك الفيديوهات قبائل بعينها ورجال أعمال يتم تحديدهم بالاسم للتدخل والإعانة في سداد تلك المديونيات.
ولا تقف الديون التي يطالب أصحابها أو وسطاء بسدادها عند فاتورة كهرباء أو تكاليف عملية جراحية بسيطة في مستشفى، بل وصلت بعض الديون التي تتم المناشدة بسدادها عبر بعض الفيديوهات إلى مبالغ كبيرة تصل أحيانًا نحو 5 ملايين ريال، وحتى هذه تجد من يسارع إلى المساهمة في سدادها، لكن الأمر بات ينذر بتحول المسألة إلى ما يشبه ظاهرة الاستدانة حتى للتمتع بالكماليات الفائضة وتحميل عبء السداد للآخرين. شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية ظهور عدد من الأشخاص يناشدون بسداد مديونياتهم عبر مقاطع فيديو، وهي مناشدات وجدت استجابات من قبيلة المناشد بالسداد، ومن قبائل أخرى تقديرًا لقبيلته، حيث يتحرك كثيرون ويتم سداد الدين في زمن وجيز للغاية.
ويعتقد كثيرون أن بعض تلك المناشدات لا تخلو من الألاعيب والخطط المحبوكة، ولذا طالبوا بأن يتم وقفها.
سماسرة الدين تصدر الراوي، المؤرخ، أحد أعيان منطقة نجران محمد القحص آل هتيلة المشهد في الآونة الأخيرة عندما ناشد المشايخ وجموع القبائل وأعيان بمحاربة ظاهرة ((سماسرة الدَين)) وإيقافها، والامتناع عن الاستجابة للمناشدين عبرها، لوقف التشجيع عليها، ورأى أنها ظاهرة دخيلة على المجتمع النجراني، واستشهد بالمعاهدات التي تم التوقيع والاتفاق عليها منذ عهود قديمة تمتد عشرات السنين، والتزمت بها جموع القبائل عبر تلك السنوات، حتى ظهرت هذه الظاهرة وانتشرت بشكل لا يليق على الإطلاق.
وقال ((على كل قبيلة أن تصدر بيانًا يستنكر هذه الظاهرة، ويطالب بعدم التجاوب مع كل من يناشد بسداد دينه، ويتم منعها، وأن يعلن ذلك، وهو ما فعلته بعض القبائل التي أعلنت عن ذلك))، متمنيًا من الجميع الحذو حذوها.
وأضاف ((على صاحب المديونيات أن يسدد ما جنته يداه، دون أن يضع أهله وقبيلته وجماعته في موضع الحرج، ودون أن يضيق على كثير منهم)).
وتابع ((للأسف هناك من شاهدناهم وعبر مقاطع الفيديو يظهرون علنًا يصرخون ويبكون ويمزقون الثياب ويستفزعون القبائل لسداد ديونهم، ولو بحثت الأمر ستجد ذلك المديون يملك ما لا يملك غيره من منازل ومركبات فارهة وثياب غالية، لكنه في نهاية الأمر يختار المناشدة والتوسل، ولو بحثت بالأمر أكثر لوجدت أن هناك من قام بإدارة تلك اللعبة له وحبكها حتى يوصله إلى الهدف المنشود)).
بقرة حلوب يواصل آل هتيلة توصيف سوء الأمر، ويقول ((للأسف هناك أشخاص يدارون بأساليب ملتوية يأتون يعاملوننا جميعًا مثلما تعامل البقرة الحلوب، وهؤلاء يدعون أنهم رهن الدين وضيق الحال وهم بعيدون عن ذلك)).
وتمنى أن يتم القضاء على هذه الظاهرة التي رأى أنها ((خدشت الأعراف والتقاليد، ويجب كبحها كما تم كبح سماسرة الدم بتقنين الديات، وهذه تحسب لأمير المنطقة كسابقة بقراره الأخير الذي قنّن الديات، وبمصادقة المشايخ وموافقتهم بعدما تخطت الديات في كثير من الحالات عشرات الملايين)).
وختم ((أعلم وأدرك أن هناك من سيعارضني ويخالفني، لكنني أعلم كذلك أن هناك من سيوافقني الرأي ويؤيدني من العقلاء))، متمنيًا من معارضي رأيه ومنتقديه أن يحكموا العقل، وأن يتمعنوا جيدًا في مطالبته ليدركوا أهميتها.
تقنين الديّات 5
ملايين ريال ديّة الدم 1مليون ريال ديّة الإصابات البليغة 500ألف ريال ديّة الإصابات الأخرى

MENAFN24112023000089011017ID1107482293

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث