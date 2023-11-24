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أتيليه جدة يعاود النشاط بمعرض لنخبة من الفنانين العرب

11/24/2023 2:33:53 PM
(MENAFN- Al Watan) يفتتح المهندس لؤي حكيم معرض مابين الأسود والأبيض الذي ينظمه أتيليه جدة للفنون الجميلة الأحد 26 نوفمبر لنخبة من الفنانين التشكيليين السعوديين والعرب، من بينهم الفنانين السعودييون عبدالله نواوي وعبدالله حماس وعبدالله إدريس وفهد الحجيلان ومحمد الأعجم وسليمان باجبع وإبراهيم بوقس وفهد خليف ومحمد الرباط ونهار مرزوق وعلا حجازي وفيصل الخديدي وهناء الغامدي وسحر عناني وإكرام القحطاني وعصام عسيري وثامر الرباط وإبراهيم الحمر.
كما يشهد المعرض مشاركة نخبة من الفنانين العرب الكبار ومنهم الدكتور مصطفي الفقي والدسوقي فهمي وشاكر المعداوي وسلمي عبدالعزيز وجيهان فايز ولميس الحموي وعبدالعزيز بوبي عشر وحسن الشرق.
وذكر مدير أتيليه جدة هشام قنديل، وصاحب فكرة المعرض عبدالعزيز بوبي. أن أتيليه جدة دائمًا ما يتبني للفنون الجميلة إستراتيجية خاصة ومحددة للمعارض الفنية، تهدف لإثراء وتطوير الحركة التشكيلية السعودية والعربية وفتح مسارات إبداعية جديدة منها معرض لوحة في كل بيت وذلك لنشر الفن داخل المجتمع وتنشيط السوق بحيث تصبح اللوحة في متناول كل شخص ومعرض مختارات عربية ومعرض الواعدات ومعرض استعارات ومعرض الستة ومعرض مائيات.
وأضاف قنديل: إن المعرض فيه أكثر من 70 عملا فنيا من 70 فنانا وفنانة، يتحدي فيه كل فنان بتجربته وخوضه في المضمار الصعب وهو الرسم ليلعب الخط دور البطولة من خلال الخواطر اللا شعورية والتدفق التعبيري السريع وتتجلي فيه قدرة كل فنان بلون أحادي تقريبا لينتج عملا فنيا جميلا في النهاية فيه كل مقومات العمل الفني، مرورا بتأكيد الكتلة والظل والنور، وهو تحدي لقدراته المهارية السريعة واقتناصا اللحظة المواتية والارتجالات العفوية ليسجل بكل عفوية وصدق حالته الشعورية.

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