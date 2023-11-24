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منتدى الحدود الشمالية للاستثمار يطرح فرصا بقيمة 22 مليار ريال

11/24/2023 2:33:53 PM
(MENAFN- Al Watan) يفتتح أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان، غدا السبت, "منتدى الحدود الشمالية للاستثمار", الذي تنظمه إمارة المنطقة واتحاد الغرف السعودية، بمدينة عرعر بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء والمستشارين، ورؤساء الشركات والمديرين التنفيذيين ورجال وسيدات الأعمال. ومن المقرر أن يطرح المنتدى أكثر من 157 فرصة استثمارية بمنطقة الحدود الشمالية بقيمة تقدر بنحو 22 مليار ريال، وذلك في عدد من القطاعات المستهدفة مثل النقل والخدمات اللوجستية والتعدين والتعليم والصحة والتطوير العقاري والبلديات والصناعة والسياحة والفندقة والبحث العلمي.
وسيشهد المنتدى عقد (7) جلسات حوارية يشارك فيها وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، و وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ونائب وزير التعليم الدكتور محمد بن أحمد السديري، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن صالح المديفر، والرئيس التنفيذي لشركة معادن روبرت ولت، ووكيل محافظ البنك المركزي للأبحاث والشؤون الدولية الدكتور فهد الشثري، وعدد من المسؤولين الحكوميين الدوليين. ويستعرض المنتدى من خلال جلساته التوجهات والآفاق والفرص الاستثمارية بمنطقة الحدود الشمالية وسبل تحفيز نمو الاستثمار واستدامة الأعمال وبرامج الدعم والحلول التمويلية للمستثمرين، فضلاً عن جهود مجالس الأعمال السعودية الأجنبية في تنشيط التجارة والاستثمار والمبادرات الحكومية لتمكين المستثمرين بالمنطقة.

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