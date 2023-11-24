الاحتلال يفرج عن 39 معتقلا بينهم 24 امرأة و15 طفلا

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN / في اطار صفقة التبادل والهدنة الانسانية التي تستمر اربعة ايام التي اعلنت قطر عن التوصل لها بين حركة حماس ودولة الاحتلال أفرجت سلطات الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عن 39 معتقلا، بينهم 24 امرأة و15 طفلا، عند سجن "عوفر" العسكري" المقام على أراضي المواطنين في بلدة بيتونيا غرب رام الله، ومن معتقل "المسكوبية" في القدس المحتلة.
ونقلت حافلة ومركبات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، عدد من المعتقلين المفرج عنهم، من سجن "عوفر" العسكري" إلى بلدية بيتونيا. في حين تم الإفراج عن المعتقلات المقدسيات وعددهن 9، من معتقل "المسكوبية"، حيث كانت عائلاتهم باستقبالهم.
وفي وقت سابق من مساء اليوم،
أصيب طفلان وشاب ومصوّر صحفي برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب قمعها المواطنين وذوي المعتقلات والمعتقلين الأطفال والصحفيين، الذين ينتظرون الإفراج عن بناتهم وأبنائهم، أمام سجن "عوفر" العسكري.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طفلين (16 عاما) و(12 عاما) وشاب (20 عاما) أصيبوا برصاص الاحتلال الحي أمام سجن "عوفر" العسكري، وجرى نقلهم إلى المستشفى.
في حين، أفادت مصادر محلية بإصابة مصور صحفي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في ساقه.
ومنذ ساعات بعد الظهر، تجمع عدد من المواطنين وذوي المعتقلات والمعتقلين الأطفال أمام مدخل سجن "عوفر" العسكري، لاستقبال بناتهم وأبنائهم المنوي الإفراج عنهم ضمن "صفقة تبادل".
وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة طفلين وشاب بالرصاص الحي، ومصور صحفي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الساق.
وفي سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منازل المعتقلات أماني الحشيم ومرح بكير وزينة عبده، في مدينة القدس المحتلة.
وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال انتشرت في مختلف أحياء القدس، وداهمت منازل المعتقلات في بلدتي جبل المكبر وبيت حنينا، واشترطت على عائلاتهم تحت التهديد بعدم الاحتفال أو تنظيم استقبال لبناتهم عند الإفراج عنهن.
كما قمعت قوات الاحتلال، تجمعا لذوي المعتقلات من مدينة القدس، أمام معتقل "المسكوبية"، خلال انتظارهم الإفراج عن بناتهم، وأغلقت الطرق المؤدية إلى المعتقل.
بدوره، قال نادي الأسير الفلسطيني، إنه وفي إطار استمرار التهديدات بحق عائلات المعتقلين والمعتقلات، استدعى الاحتلال منذ صباح اليوم أفراد من عائلات المعتقلات المقدسيات إلى غرف التحقيق في "المسكوبية"، وتمت مصادرة هواتفهم واحتجازهم، كما واقتحم منزل المعتقلات أماني الحشيم وزينة عبده ومرح بكير، وأبلغ
عائلة المعتقلة عبده بعدم إجراء أي لقاء صحفي. كما وهدد الاحتلال عائلة المعتقلة فاطمة شاهين في بيت لحم.
وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك، أسماء الدفعة الأولى من المعتقلات والمعتقلين الأطفال الذين يتم الإفراج عنهم اليوم، وعددهم 39، كالآتي:
يوسف محمد مصطفى عطا/ رام الله
قصي هاني علي أحمد/ بيت لحم
جبريل غسان إسماعيل جبريل/ قلقيلية
محمد أحمد سليمان أبو رجب/ الخليل
أحمد نعمان أحمد أبو نعيم/ رام الله
براء بلال محمود ربعي/ الخليل
أبان إياد محمد سعيد حماد/ قلقيلية
معتز حاتم موسى أبو عرام/ الخليل
إياد عبد القادر محمد خطيب/ القدس -حزما
ليث خليل عثمان عثمان/ رام الله
محمد محمود أيوب دار درويش/ رام الله
جمال خليل جمال براهمة/ أريحا
جمال يوسف جمال أبو حمدان/ نابلس
محمد أنيس سليم ترابي/ نابلس
عبد الرحمن عبد الرحمن سليمان رزق/ القدس
روان نافز محمد أبو مطر/ رام الله
مرح جودت موسى بكير/ القدس
ملك محمد يوسف سليمان/ القدس
أماني خالد نعمان حشيم/ القدس
نهاية خضر حسين صوان/ القدس
فيروز فايز محمود البو/ القدس
تحرير عدنان محمد أبو سرية/ نابلس
فلسطين فريد عبد اللطيف نجم/ نابلس
ولاء خالد فوزي طنجة/ طولكرم
مريم خالد عبد المجيد عرفات/ نابلس
أسيل منير إبراهيم الطيطي/ نابلس
أزهار ثائر بكر عساف/ القدس
رغد نشأت صلاح الفني/ طولكرم
فاطمه نعمان علي بدر/ القدس
روضة موسى عبد القادر أبو عجمية/ بيت لحم
سارة أيمن عبد العزيز عبد الله السويسة/ نابلس
فاطمه إسماعيل عبد الرحمن شاهين/ بيت لحم
سميرة عبد الحرباوي/ القدس
سماح بلال عبد الرحمن صوف/ قلقيلية
فاطمة بكر موسى أبو شلال/ نابلس
حنان صالح عبد الله البرغوثي/ رام الله
فاطمة نصر محمد عمارنة/ جنين
زينة رائد عبده/ القدس
نور محمد حافظ الطاهر/ نابلس
يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ 7500 أسير، من بينهم 72 من النساء، و250 من الأطفال.
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