الاحتلال يفرج عن 39 معتقلا بينهم 24 امرأة و15 طفلا

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / في اطار صفقة التبادل والهدنة الانسانية التي تستمر اربعة ايام التي اعلنت قطر عن التوصل لها بين حركة حماس ودولة الاحتلال أفرجت سلطات الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عن 39 معتقلا، بينهم 24 امرأة و15 طفلا، عند سجن "عوفر" العسكري" المقام على أراضي المواطنين في بلدة بيتونيا غرب رام الله، ومن معتقل "المسكوبية" في القدس المحتلة.

ونقلت حافلة ومركبات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، عدد من المعتقلين المفرج عنهم، من سجن "عوفر" العسكري" إلى بلدية بيتونيا. في حين تم الإفراج عن المعتقلات المقدسيات وعددهن 9، من معتقل "المسكوبية"، حيث كانت عائلاتهم باستقبالهم.

وفي وقت سابق من مساء اليوم،

أصيب طفلان وشاب ومصوّر صحفي برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب قمعها المواطنين وذوي المعتقلات والمعتقلين الأطفال والصحفيين، الذين ينتظرون الإفراج عن بناتهم وأبنائهم، أمام سجن "عوفر" العسكري.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طفلين (16 عاما) و(12 عاما) وشاب (20 عاما) أصيبوا برصاص الاحتلال الحي أمام سجن "عوفر" العسكري، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

في حين، أفادت مصادر محلية بإصابة مصور صحفي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في ساقه.

ومنذ ساعات بعد الظهر، تجمع عدد من المواطنين وذوي المعتقلات والمعتقلين الأطفال أمام مدخل سجن "عوفر" العسكري، لاستقبال بناتهم وأبنائهم المنوي الإفراج عنهم ضمن "صفقة تبادل".

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة طفلين وشاب بالرصاص الحي، ومصور صحفي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الساق.

وفي سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منازل المعتقلات أماني الحشيم ومرح بكير وزينة عبده، في مدينة القدس المحتلة.

وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال انتشرت في مختلف أحياء القدس، وداهمت منازل المعتقلات في بلدتي جبل المكبر وبيت حنينا، واشترطت على عائلاتهم تحت التهديد بعدم الاحتفال أو تنظيم استقبال لبناتهم عند الإفراج عنهن.

كما قمعت قوات الاحتلال، تجمعا لذوي المعتقلات من مدينة القدس، أمام معتقل "المسكوبية"، خلال انتظارهم الإفراج عن بناتهم، وأغلقت الطرق المؤدية إلى المعتقل.

بدوره، قال نادي الأسير الفلسطيني، إنه وفي إطار استمرار التهديدات بحق عائلات المعتقلين والمعتقلات، استدعى الاحتلال منذ صباح اليوم أفراد من عائلات المعتقلات المقدسيات إلى غرف التحقيق في "المسكوبية"، وتمت مصادرة هواتفهم واحتجازهم، كما واقتحم منزل المعتقلات أماني الحشيم وزينة عبده ومرح بكير، وأبلغ

عائلة المعتقلة عبده بعدم إجراء أي لقاء صحفي. كما وهدد الاحتلال عائلة المعتقلة فاطمة شاهين في بيت لحم.

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك، أسماء الدفعة الأولى من المعتقلات والمعتقلين الأطفال الذين يتم الإفراج عنهم اليوم، وعددهم 39، كالآتي:

يوسف محمد مصطفى عطا/ رام الله

قصي هاني علي أحمد/ بيت لحم

جبريل غسان إسماعيل جبريل/ قلقيلية

محمد أحمد سليمان أبو رجب/ الخليل

أحمد نعمان أحمد أبو نعيم/ رام الله

براء بلال محمود ربعي/ الخليل

أبان إياد محمد سعيد حماد/ قلقيلية

معتز حاتم موسى أبو عرام/ الخليل

إياد عبد القادر محمد خطيب/ القدس -حزما

ليث خليل عثمان عثمان/ رام الله

محمد محمود أيوب دار درويش/ رام الله

جمال خليل جمال براهمة/ أريحا

جمال يوسف جمال أبو حمدان/ نابلس

محمد أنيس سليم ترابي/ نابلس

عبد الرحمن عبد الرحمن سليمان رزق/ القدس

روان نافز محمد أبو مطر/ رام الله

مرح جودت موسى بكير/ القدس

ملك محمد يوسف سليمان/ القدس

أماني خالد نعمان حشيم/ القدس

نهاية خضر حسين صوان/ القدس

فيروز فايز محمود البو/ القدس

تحرير عدنان محمد أبو سرية/ نابلس

فلسطين فريد عبد اللطيف نجم/ نابلس

ولاء خالد فوزي طنجة/ طولكرم

مريم خالد عبد المجيد عرفات/ نابلس

أسيل منير إبراهيم الطيطي/ نابلس

أزهار ثائر بكر عساف/ القدس

رغد نشأت صلاح الفني/ طولكرم

فاطمه نعمان علي بدر/ القدس

روضة موسى عبد القادر أبو عجمية/ بيت لحم

سارة أيمن عبد العزيز عبد الله السويسة/ نابلس

فاطمه إسماعيل عبد الرحمن شاهين/ بيت لحم

سميرة عبد الحرباوي/ القدس

سماح بلال عبد الرحمن صوف/ قلقيلية

فاطمة بكر موسى أبو شلال/ نابلس

حنان صالح عبد الله البرغوثي/ رام الله

فاطمة نصر محمد عمارنة/ جنين

زينة رائد عبده/ القدس

نور محمد حافظ الطاهر/ نابلس

يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ 7500 أسير، من بينهم 72 من النساء، و250 من الأطفال.



