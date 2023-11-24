كيف تؤثر إدارة سلسلة التوريد على إنتاجية المصنع؟

MENAFN - Al-Anbaa) في مشهد التصنيع سريع الخطى اليوم، يعتمد نجاح المصنع على قدرته على تحقيق مستويات عالية من الإنتاجية.



في حين أن هناك العديد من العوامل التي تسهم في الإنتاجية، فإن أحد الجوانب الحاسمة التي تتطلب الاهتمام هو إدارة سلسلة التوريد.



من بين الدروس المستفادة خلال فترة الجائحة، هو أهمية وجود سلسلة توريد قوية والتي يمكن أن تكون العنصر الحاسم بين إيقاف الإنتاج أو التغلب على المنافسة.



علاوة على ذلك، يمكن لإدارة سلسلة التوريد الفعّالة تمكين الشركات المصنّعة من تحسين العمليات وتقليل التكاليف وضمان رضا العملاء.



ولكن ما المقصود بإدارة سلسلة التوريد (SCM)؟



- يمكن تعريف نظام إدارة سلسلة التوريد (SCM) بأنه إدارة تدفق السلع والبيانات والأموال المتعلقة بمنتجات أو خدمات، بدءًا من شراء المواد الخام وحتى تسليم المنتج إلى وجهته النهائية.



- تتضمن أنظمة إدارة سلسلة التوريد الرقمية اليوم حزم البرامج ومعالجة المواد لجميع الأطراف التي تعمل معًا لإنشاء المنتج أو الخدمة، وتنفيذ الطلبات، وتتبُّع المعلومات، بما في ذلك المورّدون، والشركات المصنّعة، وتجار الجملة، وشركات النقل، ومقدمو الخدمات اللوجستية، وبائعو التجزئة.



انسيابية تدفق المواد



- يُعد التدفق الفعّال للمواد أمرًا بالغ الأهمية لإنتاجية المصنع. من خلال تبسيط تدفق المواد من الموردين إلى مصنع التصنيع، يمكن للمصنعين تقليل التأخيرات والاضطرابات في الإنتاج.



- ويشمل ذلك التنبؤ الدقيق بالطلب والإدارة الفعالة للمخزون والتنسيق مع الموردين لضمان توافر المواد الخام عند الحاجة.



- يجب أن يبدأ تبسيط تدفق المواد من خلال تعزيز عملية رؤية تدفق المواد في سلسلة التوريد. ويُقصد برؤية سلسلة التوريد (SCV) ببساطة مدى تدفق المعلومات عبر سلسلة التوريد وتحليلها لاتخاذ قرارات بشأن الطلب والإنتاج والمهلة الزمنية ومتغيرات المخزون الأخرى.



- يمكن تحسين رؤية سلسلة التوريد باستخدام أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن أن يساعد الشركات المصنعة على اتخاذ قرارات سريعة وقائمة على الحقائق بناءً على كمية كبيرة من البيانات التي تم جمعها من أجزاء مختلفة من سلسلة التوريد.



- يمكن للذكاء الاصطناعي أيضًا التنبؤ بالطلب وإدارة المخزون. الأمر الذي يساعد في تحسين كميات الطلبات وتقليل نفاد المخزون، والتي تلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على الإنتاج دون انقطاع.



- ووفقًا لتقرير صادر عن ماكينزي، يمكن للشركات التي تدير سلاسل التوريد الخاصة بها بفاعلية تقليل المهل الزمنية بنسبة 50 إلى 90 % وتحقيق تخفيضات في المخزون بنسبة 15 إلى 35 %. تؤدي هذه التحسينات إلى زيادة الإنتاجية وتوفير التكاليف.



الاتصالات الفعّالة



- التواصل الفعّال ضروري لإدارة سلسلة التوريد بسلاسة. يسمح تنفيذ أنظمة وقنوات الاتصال مثل تخطيط موارد المؤسسات وأنظمة تنفيذ التصنيع بتبادل المعلومات في الوقت الفعلي، مما يتيح رؤية وتنسيق أفضل بين أصحاب المصلحة.



- تدمج أنظمة تخطيط موارد المؤسسات وظائف مختلفة في حلول البرمجيات المركزية، بما في ذلك إدارة المخزون وتخطيط الإنتاج وتتبع الطلبات، لتوفير رؤية شاملة لسلسلة التوريد.



- تسهم أنظمة تنفيذ التصنيع (MES) -وهو نظام تحكم برمجي لإدارة عمليات العمل في المواقف الصناعية- في مراقبة أنشطة الإنتاج والتحكم فيها، مما يضمن الاستخدام الفعال للموارد.



- أصبحت حلول مثل تخطيط موارد المؤسسات وأنظمة تنفيذ التصنيع شائعة بالفعل في هذه الصناعة.



- بحلول عام 2023، من المتوقع أن تستثمر 50 % من الشركات العالمية التي تركز على المنتجات في منصات رؤية النقل في الوقت الفعلي، مما يعزز أداء سلسلة التوريد والاستجابة.



- في نهاية المطاف، يؤدي تبادل المعلومات بشكل أسرع وفعال إلى تحسين الإنتاجية.



التعاون والتنسيق



- يُعد التعاون والتنسيق بين شركاء سلسلة التوريد أمرًا أساسيًا لتحسين الإنتاجية. من خلال تعزيز العلاقات القوية ومواءمة الأهداف والاستراتيجيات، يمكن للمصنعين تحسين تدفق السلع والمعلومات.



- يؤدي التنبؤ التعاوني، حيث يتبادل الموردون والمصنّعون المعلومات ويعملون معًا للتنبؤ بالطلب، إلى تحسين دقة التنبؤ بالطلب.



- وهنا نسلط الضوء على نهج آخر وهو المخزون الذي يديره المُورد (VMI) وهو نهج تعاوني يسمح للموردين بمراقبة وإدارة مستويات المخزون في منشأة الشركة المصنعة، مما يقلل من نفاد المخزون ويقلل من تكاليف التخزين.



- يُعد تعاون سلسلة التوريد مع مناهجها الجديدة اتجاهًا حديثًا أثار اهتمام كثير من الباحثين والمصنعين على حد سواء.



- ولا شّك أن التنسيق بين أجزاء مختلفة من سلسلة التوريد هو خطوة واعدة لتحسين الإنتاجية.



التكنولوجيا والأتمتة

- يمكن أن تؤدي الاستفادة من التكنولوجيا وحلول الأتمتة إلى إحداث ثورة في إدارة سلسلة التوريد وزيادة إنتاجية مصنع التصنيع.



- يعمل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والأتمتة على تغيير الطريقة التي تعمل بها سلاسل التوريد:



- يمكن لأجهزة استشعار إنترنت الأشياء مراقبة أداء المعدات، مما يتيح الصيانة الاستباقية وتقليل وقت التوقف عن العمل.



- تقوم خوارزميات الذكاء الاصطناعي بتحليل كميات هائلة من البيانات لتحسين جداول الإنتاج ومستويات المخزون ومراقبة الجودة.



- تعمل أتمتة العمليات الآلية (RPA) على أتمتة المهام المتكررة، مما يحرر الموارد البشرية لمزيد من الأنشطة ذات القيمة المضافة.



- وفقًا لتقرير صادر عن MHI and Deloitte فإن 74 % من الشركات المصنعة تزيد من استثماراتها في تكنولوجيا سلسلة التوريد والابتكار، حيث يستثمر 38 % منها أكثر من 10 ملايين دولار أمريكي.



- لا بد أن تكون هذه الاستثمارات في التكنولوجيا والأتمتة حاسمة لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف وتعزيز الإنتاجية.



تحليل البيانات للتحسين المستمر



- يلعب تحليل البيانات دورًا حيويًا في تحديد مجالات التحسين ودفع التحسين المستمر في عمليات سلسلة التوريد.



- يتم ذلك من خلال الاستفادة من أدوات تحليل البيانات، يمكن للمصنعين اكتساب رؤى حول مؤشرات الأداء الرئيسية مثل التسليم في الوقت المحدد ووقت دورة الطلب وفاعلية المعدات بشكل عام.



- توفر هذه المقاييس معلومات قابلة للتنفيذ لتحسين العمليات والقضاء على الاختناقات وتعزيز الإنتاجية الإجمالية.



- يمكّن تحليل البيانات الشركات المصنعة من اتخاذ قرارات مستنيرة ودفع التحسين المستمر في جميع أنحاء سلسلة التوريد، ويساعد على تحسين إنتاجية المصنع.



- تُعد الإدارة الفعالة لسلسلة التوريد أمرًا حيويًا لتعزيز إنتاجية مصنع التصنيع. باستخدام الحلول الواردة في هذه المقالة، يمكن للمصنعين تحسين عملياتهم وخفض التكاليف وتلبية طلبات العملاء بكفاءة.



- وختامًا، في سوق اليوم، يُعد النهج الاستباقي تجاه إدارة سلسلة التوريد أمرًا ضروريًا للازدهار واكتساب ميزة تنافسية.



- من خلال تبني هذه الاستراتيجيات والبقاء في الصدارة، يمكن للمصنعين تعزيز إنتاجيتهم ودفع مسيرة النمو وضمان النجاح على المدى الطويل.