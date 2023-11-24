8 أسئلة يجب على رائد الأعمال طرحها قبل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي

MENAFN - Al-Anbaa) في عصر الثورة الصناعية الرابعة، ومع التقدم التكنولوجي المذهل الذي تم إحرازه في مجال الذكاء الاصطناعي، تواجه الشركات فرصًا ومعضلات أخلاقية غير مسبوقة.

وفي الوقت الذي تفكر فيه المؤسسات في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتها، لا تفتأ مجموعة التحديات المعقدة المحيطة بإنشائها وتنفيذها في إثارة الجدل.



قبل الانغماس في عالم الذكاء الاصطناعي، يجد روّاد الأعمال الحكماء أنفسهم واقفين عند مفترق طرق، لا يحلمون بالابتكار والتطوير فحسب، بل يفكرون أيضًا في العقبات المحتملة التي تنتظرهم.



لتقديم رؤاهم، نستعرض فيما يلي أهم الأسئلة التي يجب على قادة الأعمال طرحها قبل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ودمجها في أعمالهم بأي طريقة ذات مغزى.

8 أسئلة على كلّ رائد أعمال طرحها قبل استخدام الذكاء الاصطناعي

1- كيف نتعامل مع ردة الفعل العنيفة تجاه الذكاء الاصطناعي؟



- من المأمول أن يُحدث الذكاء الاصطناعي طفرة في كثير من الصناعات ويدفعها إلى الأمام بشكل كبير، وخاصة في عالم الفن.



- ولكن هناك حاجة ماسة إلى الاستعداد وتقبل ردود الفعل وحقيقة أن الجمهور سيتمسك بالرغبة في أن يكون فنهم نتاجا إنسانيا أصيلا.



2- ما هي الآثار السلبية المحتملة؟



- أولاً، سل نفسك ما هي القيمة الأساسية لشركتك وثقافة عملك؟



- بعد ذلك، انظر إلى الآثار المحتملة لكيفية تأثير الذكاء الاصطناعي سلبًا على عملك.



- هل سيحل الذكاء الاصطناعي محل الأشخاص؟ هل ستكون القوى العاملة الآن أقل دورًا؟



- ومن خلال دعم هذا في ثقافتك، كيف سيبدو الأمر بعد عامين أو ثلاثة أو خمسة أعوام من العمل؟ وهل هذا ما تريده حقًا؟



3- لم لا أكون سباقًا؟



- يتعامل كل جيل مع شكل جديد ومتطور بشكل مخيف من التكنولوجيا.



- أولئك الذين احتضنوا في السابق التلفزيون (الإعلانات)، ووسائل التواصل الاجتماعي (التسويق المؤثر)، والإنترنت كانوا ناجحين.



- وينطبق الشيء ذاته على الذكاء الاصطناعي. لذا سل نفسك، "هل أرغب حقًا في التخلف عن الركب؟".



- أيضًا يمكن توجيه السؤال: "كيف يمكنني تبني أدوات الذكاء الاصطناعي، ولكن بطريقتي؟".



4- كيف يمكنني مساعدة فريقي على تحقيق أقصى استفادة من هذه الأدوات؟



- السؤال الأول الذي يجب أن يطرحه أي رائد أعمال على نفسه هو، "كيف يمكنني تجهيز فريقي على أفضل وجه لتحقيق أقصى استفادة من هذه الأدوات؟".



- لا يتعلق الأمر فقط بالتكنولوجيا الجديدة؛ بل يتعلق أيضًا بإدارة التغيير والتأكد من تقبل الجميع واستعدادهم للنجاح.



- لذلك يُنصح بتجاوز الضجيج، والتركيز على كيف يمكن أن يُحدث الذكاء الاصطناعي ثورة حقيقية في العمل اليومي للفريق بطريقة هادفة.



5- كيف تتماشى هذه الأدوات مع قيمنا وما تأثيرها على أصحاب المصلحة لدينا؟



- يجب على أصحاب الأعمال أن يسألوا كيف سيتماشى تنفيذ الذكاء الاصطناعي مع قيمهم الأخلاقية ويؤثر على أصحاب المصلحة.



- وأن يضعوا في اعتبارهم أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي قد يكون له آثار سلبية على القوى العاملة.



- لذا من الأهمية بمكان تقييم كيفية تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على أدوار الموظفين ومهاراتهم وأمنهم الوظيفي.



6- ما الهدف من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي؟



- لا تسارع دون تفكير إلى استخدام أدوات الذكاء الصناعي.



- وجّه لنفسك السؤال: "هل تبحث عن بيانات عالية الجودة أو معرفة أعمق أو ممارسات أكثر كفاءة؟".



- سيساعدك تحديد أهدافك من استخدام الذكاء الاصطناعي وموظفيك على تحديد الأدوات المناسبة لك، وكيفية استخدامها بطريقة تتوافق مع علامتك التجارية.



7- ما مخاطر الأمن السيبراني التي يشكلها الذكاء الاصطناعي؟



- تحمل تقنيات الذكاء الاصطناعي في طياتها أيضًا مخاطر محتملة بخرق البيانات.



- غالبًا ما يقلق العملاء بشأن تسريبات البيانات العرضية. نصيحتنا بسيطة: ممارسة قدر من اليقظة والمسؤولية.



- تذكر دائمًا أنه لا ينبغي مشاركة البيانات الحساسة خارج المنظمة.



8- كيف سيؤثر ذلك على موهِبة اكتشاف الأشياء مُصادفَة؟



- دائمًا ما يتم التقليل من أهمية اكتشاف الأشياء مُصادفَة، رغم أنها مصدر الإبداع ويمكن أن تكون المكوّن السري للنجاح في مجال الأعمال.



- يمكن للذكاء الاصطناعي تنظيم العمليات، وهو أمر رائع للتمتع بأعلى معايير الكفاءة والاتساق والجودة، لكنه مثبط للتفكير الإبداعي والابتكار.



- يُعد فهم الأنشطة التي تتطلب شرارة الصدفة وتلك التي تستفيد من المزيد من الهيكلة أمرًا بالغ الأهمية لتكامل الذكاء الاصطناعي.