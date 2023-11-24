اقتصاد ألمانيا ينكمش قليلا في الربع الثالث

MENAFN - Al-Anbaa) أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الألماني اليوم الجمعة أن اقتصاد البلاد انكمش قليلا في الربع الثالث مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

ويؤكد هذا الرقم التقدير الأولي، الذي نُشر في أواخر أكتوبر/تشرين الأول، والذي يعني انكماش أكبر اقتصاد في أوروبا 0.1%.

وقالت روث براند، رئيسة مكتب الإحصاءات "بعد النمو الاقتصادي الضعيف التي شهدناه في النصف الأول من عام 2023، بدأ الاقتصاد الألماني النصف الثاني من العام بانخفاض طفيف في الأداء".

وكانت ألمانيا من بين أضعف الاقتصادات في أوروبا هذا العام مع تزايد تكاليف الطاقة وضعف الطلب العالمي وارتفاع أسعار الفائدة.

وفي الربع الثاني، نما الاقتصاد الألماني 0.1% بعد ركود في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وتقلص الناتج المحلي الإجمالي المعدل بنسبة 0.4% على أساس سنوي في الربع الثالث.

وقال مكتب الإحصاءات إن الإنفاق الاستهلاكي الخاص، الذي يمثل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، انخفض 0.3% عما كان عليه في الربع السابق. وأضاف أن الإنفاق الاستهلاكي الحكومي ارتفع للمرة الأولى منذ أكثر من عام 0.2%.

ورجح البنك المركزي الألماني في تقريره الاقتصادي الشهري يوم الاثنين إن ينكمش الاقتصاد مرة أخرى في الربع الرابع ويظهر علامات تحسن طفيف في أوائل العام المقبل.