غورغييفا يتعين على إيطاليا وفرنسا وإسبانيا معالجة ارتفاع مستويات الديون والعجز

(MENAFN
- Al-Anbaa) قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إنه يتعين على إيطاليا وفرنسا وإسبانيا بذل المزيد من الجهود لمعالجة ارتفاع مستويات الديون والعجز .
وأشارت غورغييفا، إلى نمو أوروبي "متواضع للغاية".
كانت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي ""يوروستات"، أظهرت انكماش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.1% في الربع الثالث 2023، قياسا على الربع السابق له.
وحسب البيانات، سجل اقتصاد منطقة اليورو نموا بنسبة 0.1% في الربع الثالث من العام، قياسا على نفس الفترة من عام 2023.
كما انخفض التضخم في جميع أنحاء منطقة اليورو إلى أدنى مستوى له منذ عامين عند 2.9% في أكتوبر، وفقًا للبيانات الأولية، بانخفاض من 4.3% في الشهر السابق وأقل من التقدير المتفق عليه عند 3.1% من استطلاع "رويترز" للاقتصاديين.
وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، إلى 4.2% على أساس سنوي في أكتوبر من 4.5% في سبتمبر.
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