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غورغييفا يتعين على إيطاليا وفرنسا وإسبانيا معالجة ارتفاع مستويات الديون والعجز

11/24/2023 2:02:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إنه يتعين على إيطاليا وفرنسا وإسبانيا بذل المزيد من الجهود لمعالجة ارتفاع مستويات الديون والعجز .

وأشارت غورغييفا، إلى نمو أوروبي "متواضع للغاية".

كانت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي ""يوروستات"، أظهرت انكماش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.1% في الربع الثالث 2023، قياسا على الربع السابق له.

وحسب البيانات، سجل اقتصاد منطقة اليورو نموا بنسبة 0.1% في الربع الثالث من العام، قياسا على نفس الفترة من عام 2023.

كما انخفض التضخم في جميع أنحاء منطقة اليورو إلى أدنى مستوى له منذ عامين عند 2.9% في أكتوبر، وفقًا للبيانات الأولية، بانخفاض من 4.3% في الشهر السابق وأقل من التقدير المتفق عليه عند 3.1% من استطلاع "رويترز" للاقتصاديين.

وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، إلى 4.2% على أساس سنوي في أكتوبر من 4.5% في سبتمبر.


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