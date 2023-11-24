الدولار تحت ضغط بينما تقيم الأسواق توقعات الفائدة الأميركية

MENAFN - Al-Anbaa) تعرض الدولار لضغوط اليوم الجمعة بفعل الضبابية المحيطة بمسار أسعار الفائدة الأميركية، في حين حافظ اليورو على مكاسب حققها خلال الليل مع إشارة بيانات إلى أن التراجع في منطقة اليورو ربما ينحسر.

ومع إغلاق الأسواق الأميركية أمس الخميس وعقد جلسة تداول أقصر اليوم الجمعة بسبب عيد الشكر، من المرجح أن يكون تداول العملات محدودا ولكن مع بعض التقلبات إذ من المتوقع أن تظل السيولة ضعيفة.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقارنة مع ست عملات، بنسبة 0.029% إلى 103.73، ليظل قريبا من أدنى مستوى خلال شهرين ونصف عند 103.17 الذي لامسه في وقت سابق من الأسبوع.

وخلال الشهر، تراجع المؤشر 2.8% ويتجه لتسجيل أضعف أداء شهري خلال عام وسط توقعات متزايدة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد انتهى من رفع أسعار الفائدة وقد يبدأ في خفضها العام المقبل.

وسجل اليورو 1.0904 دولار بعد أن ارتفع 0.16% خلال الليل عقب سلسلة من المسوح الأولية أظهرت أن الركود في ألمانيا قد يكون أقل من المتوقع، ما عوض قراءة متشائمة لأنشطة الأعمال بفرنسا.

في الوقت نفسه، ارتفع نمو أسعار المستهلك الأساسي في اليابان بشكل طفيف في أكتوبر/تشرين الأول، بعد تراجعه في الشهر السابق، مما دعم آراء المستثمرين بأن التضخم المستمر قد يدفع بنك اليابان إلى التراجع عن التحفيز النقدي في وقت قريب.

وقال خبراء اقتصاد في آي.إن.جي إنهم يتوقعون أن يبتعد بنك اليابان عن موقفه المتساهل للغاية في العام المقبل. وصعد الين الياباني 0.04% إلى 149.49 للدولار. وتبتعد العملة الآسيوية ببطء عن أدنى مستوى منذ 33 عاما البالغ 151.92 الذي لامسته في بداية الأسبوع الماضي. وارتفعت 1.5% خلال الشهر.

وأظهر مسح اليوم الجمعة أن نشاط المصانع في اليابان انكمش للشهر السادس على التوالي في نوفمبر/تشرين الثاني، في حين لم يطرأ تغير يذكر على النمو المتواضع في قطاع الخدمات، ما يسلط الضوء على هشاشة الاقتصاد وسط ضعف الطلب واستمرار التضخم.

وسجل الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.2539 دولار، مرتفعا 0.05% خلال اليوم.

وصعد الدولار الأسترالي 0.14% إلى 0.657 دولار وارتفع نظيره النيوزيلندي 0.07% إلى 0.605 دولار.