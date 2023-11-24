خام برنت يتراجع قبل قرار أوبك+ بشأن الإنتاج

MENAFN - Al-Anbaa) تراجعت العقود الآجلة لخام برنت اليوم الجمعة مواصلة تكبد خسائر من الجلسة السابقة بينما يحاول المتعاملون التكهن بما إذا كان تحالف أوبك+ سيتوصل إلى اتفاق يفضي إلى المزيد من تخفيضات الإنتاج.

وبحلول الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات، بما يعادل 0.07%، إلى 81.36 دولار، بعد أن انخفضت 0.7% عند التسوية في الجلسة السابقة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66 سنتا، أو 0.86%، إلى 76.44 دولار، مقارنة بإغلاق يوم الأربعاء. ولم تكن هناك تسوية للخام الأميركي أمس الخميس لأنه كان عطلة في الولايات المتحدة.

ويتجه كلا الخامين لتحقيق أول ارتفاع أسبوعي في خمسة أسابيع، بدعم من توقعات بأن تحالف أوبك+، بقيادة السعودية، قد يقلص الإمدادات لتحقيق التوازن في الأسواق حتى عام 2024.

وفاجأ التحالف، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، السوق بإعلانه يوم الأربعاء أنه سيؤجل اجتماعا وزاريا لمدة 4 أيام حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أن واجه المنتجون صعوبة في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن مستويات الإنتاج.

وكتب توني سيكامور محلل السوق لدى آي.جي في مذكرة "يبدو أن النتيجة الأكثر ترجيحا الآن هي تمديد التخفيضات الحالية".

وأدى التأجيل المفاجئ في البداية إلى انخفاض العقود الآجلة لخام برنت بما وصل إلى 4% وتراجع الخام الأميركي بما وصل إلى 5% في التعاملات خلال يوم الأربعاء.

وظل التداول ضعيفا بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

وبدت التوقعات بالنسبة للصين على المدى القريب أقوى، مما دعم معنويات السوق.

وقالت تينا تينغ محللة السوق في سي.إم.سي ماركتس "البيانات الصينية الأخيرة والمساعدة الجديدة لقطاع العقارات المثقل بالديون يمكن أن تكون إيجابية بالنسبة لاتجاه سوق النفط على المدى القريب".

وصعدت الأسهم الصينية أمس الخميس بفضل توقعات بأن الدولة ستوجه المزيد من التحفيز إلى قطاع العقارات المتعثر.

ومع ذلك، يقول المحللون إن هذه المكاسب ربما يحد منها ارتفاع مخزونات الخام وضعف هوامش التكرير بالولايات المتحدة مما يؤدي إلى تراجع الطلب على النفط الخام من المصافي الأميركية.

وبالنسبة للصين، يقول محللون إن نمو الطلب على النفط قد ينخفض إلى حوالي 4% في النصف الأول من 2024 مقارنة بمستويات النمو القوية بعد جائحة كوفيد-19 في عام 2023، مع تأثير أزمة قطاع العقارات في البلاد على استخدام الديزل.

ومن المتوقع أن يظل نمو الإنتاج من خارج أوبك قويا، إذ تعتزم شركة الطاقة البرازيلية الحكومية بتروبراس استثمار 102 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لزيادة الإنتاج إلى 3.2 مليون برميل يوميا من المكافئ النفطي بحلول عام 2028 من 2.8 مليون برميل يوميا في 2024.