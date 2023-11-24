إندونيسيا وأستراليا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون فى مجال السيارات الكهربائية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت الحكومتان الإندونيسية والأسترالية اليوم الخميس على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء آلية ثنائية لتعزيز تعاونهما في مجال السيارات الكهربائية.
وذكرت وكالة أنباء (آنتارا) الإندونيسية أن الوزير الإندونيسي المؤقت للشؤون البحرية والاستثمار إريك توهير وقع الاتفاقية اليوم في العاصمة جاكرتا مع وزير الصناعة والعلوم الأسترالي إد هوسيك.
وقال الوزير الإندونيسي“توقيع مذكرة التفاهم كان بمثابة متابعة للالتزام بتعزيز التعاون والتآزر في صناعة السيارات الكهربائية، والذي أعلنه الرئيس الإندونيسي ورئيس الوزراء الأسترالي في الاجتماع السنوي للقادة”.
وأضاف أن الآلية الثنائية ستدعم العلاقات التي تنطوي على تعاون متبادل المنفعة بالإضافة إلى التعاون في رسم خرائط سلسلة توريد السيارات الكهربائية والنظام البيئي وتبادل أفضل الممارسات فيما يتعلق بالمعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الإدارة الجيدة.
وتابع توهير أن النيكل والليثيوم هما المعدنان الرئيسيان المستخدمان في بطاريات السيارات الكهربائية، موضحا :” لقد طورت إندونيسيا صناعة تحويل النيكل نحو النظام البيئي للسيارات الكهربائية في السنوات الخمس الماضية. وهناك ثلاثة مصانع في إندونيسيا تعمل على إنتاج رواسب الهيدروكسيد المختلطة، وهي المادة الأساسية لصناعة البطاريات”.
وأعرب توهير عن اعتقاده في أن مذكرة التفاهم هذه يمكن أن تكون علامة فارقة للتعاون الحقيقي لتحقيق هذا الطموح المشترك”.
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