إندونيسيا وأستراليا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون فى مجال السيارات الكهربائية

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت الحكومتان الإندونيسية والأسترالية اليوم الخميس على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء آلية ثنائية لتعزيز تعاونهما في مجال السيارات الكهربائية.

وذكرت وكالة أنباء (آنتارا) الإندونيسية أن الوزير الإندونيسي المؤقت للشؤون البحرية والاستثمار إريك توهير وقع الاتفاقية اليوم في العاصمة جاكرتا مع وزير الصناعة والعلوم الأسترالي إد هوسيك.

وقال الوزير الإندونيسي“توقيع مذكرة التفاهم كان بمثابة متابعة للالتزام بتعزيز التعاون والتآزر في صناعة السيارات الكهربائية، والذي أعلنه الرئيس الإندونيسي ورئيس الوزراء الأسترالي في الاجتماع السنوي للقادة”.

وأضاف أن الآلية الثنائية ستدعم العلاقات التي تنطوي على تعاون متبادل المنفعة بالإضافة إلى التعاون في رسم خرائط سلسلة توريد السيارات الكهربائية والنظام البيئي وتبادل أفضل الممارسات فيما يتعلق بالمعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الإدارة الجيدة.

وتابع توهير أن النيكل والليثيوم هما المعدنان الرئيسيان المستخدمان في بطاريات السيارات الكهربائية، موضحا :” لقد طورت إندونيسيا صناعة تحويل النيكل نحو النظام البيئي للسيارات الكهربائية في السنوات الخمس الماضية. وهناك ثلاثة مصانع في إندونيسيا تعمل على إنتاج رواسب الهيدروكسيد المختلطة، وهي المادة الأساسية لصناعة البطاريات”.

وأعرب توهير عن اعتقاده في أن مذكرة التفاهم هذه يمكن أن تكون علامة فارقة للتعاون الحقيقي لتحقيق هذا الطموح المشترك”.