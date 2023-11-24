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عوائد السندات الألمانية ترتفع بعد اقتراح الحكومة تعليق حد الاقتراض

11/24/2023 12:54:24 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت الديون الألمانية في مواجهة احتمال المزيد من الاقتراض، مما دفع عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى الارتفاع، في أعقاب اقتراح تعليق الحد الدستوري للاقتراض الجديد للعام الرابع على التوالي.

وارتفعت عوائد الديون الألمانية المستحقة بعد 10 سنوات بنحو 6 نقاط أساس عند 2.628%.

وقال متحدث باسم وزارة المالية، إن الحكومة الألمانية ستقترح على مجلس النواب تعليق كبح الديون ــ الذي يقيد العجز الهيكلي في الموازنة إلى ما يعادل 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي ــ في عام 2023، وإعلان حالة الطوارئ الاستثنائية، بحسب“رويترز”.

يأتي هذا بعد حكم المحكمة الدستورية، بمنع استغلال تمويل الصناديق الخاصة في غير أغراضها، حيث كانت الحكومة قد استخدمت الأموال من الصناديق المختلفة لمبادرات بما في ذلك الصناعة وتوسيع مصادر الطاقة المتجددة والبنية التحتية للشحن ودعم مرافق البطاريات وأشباه الموصلات.

يذكر أن حد الاقتراض الدستوري تم تعليقه لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2022 لمعالجة تداعيات جائحة كوفيد-19 وأزمة الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

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