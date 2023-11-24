غازبروم الروسية تخطط لخفض استثماراتها مع تراجع صادراتها من الغاز

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم الخميس أنها تعتزم خفض الإنفاق الاستثماري بمقدار الخمس العام المقبل وسط تراجع صادرات الغاز إلى أوروبا وأعباء ضريبية.

منذ أن شنت روسيا هجومها على أوكرانيا في فبراير 2022، خفضت الدول الأوروبية بشكل حاد واردات الغاز من روسيا في محاولة للحد من قدرة موسكو على تمويل حربها.

واعتمد الكرملين على عائدات تصدير النفط والغاز لتمويل غزوه لأوكرانيا، وأعلن العام الماضي عن زيادات ضريبية ضخمة على هذه الصناعة لتغطية ميزانيته الدفاعية.

وفي حين حوّلت شركة غازبروم بعض صادراتها إلى الصين وتركيا، فقد خفضت إنتاجها من الغاز بمقدار الربع في النصف الأول من هذا العام في ظل سعيها لتعويض تراجع المبيعات.

وقالت الشركة إن انفاقها الاستثماري على مشاريع الطاقة والبنية التحتية العام المقبل سيتم خفضه بنحو 20 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.57 تريليون روبل (17.8 مليار دولار).

وأضافت في بيان“الخطة المالية المعتمدة ستضمن تغطية غازبروم لالتزاماتها بالكامل دون عجز”.

وحذر نائب الحزب الحاكم بافيل زافالني في وقت سابق هذا الشهر من أن خسائر غازبروم قد تصل إلى تريليون روبل عام 2025، ويرجع ذلك جزئيا إلى الأعباء الضريبية الثقيلة.

حققت الشركة أرباحا بلغت 296 مليار روبل في النصف الأول من هذا العام، وهو جزء صغير من الأرباح التي وصلت إلى 2,5 تريليون روبل في النصف الأول من عام 2022.