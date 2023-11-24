نوفو نورديسك تستثمر 2.3 مليار دولار في فرنسا لتعزيز إنتاج أدوية السمنة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت شركة الأدوية الدنماركية” نوفو نورديسك- Novo Nordisk” استثمار نحو 2.1 مليار يورو (2.3 مليار دولار) لتوسيع الإنتاج في فرنسا حيث تعمل على تلبية الطلب المتزايد على أدوية إنقاص الوزن.
وقالت“نوفو” في بيان الخميس، إن أعمال البناء لتعزيز موقع الشركة في جنوب غرب باريس بدأت بالفعل، ومن المتوقع أن يؤدي الاستثمار إلى زيادة القدرة على إنتاج عقار الحمية“ويجوفي Wegovy” وعلاج مرض السكري، المسمى” أوزيمبيك Ozempic”.
وأضافت“نوفو” (دانمارك: NOVO.B) أن الاستثمار سيضاعف مساحة الموقع ويخلق أكثر من 500 فرصة عمل جديدة، ما يعزز من جهود الرئيس الفرنسي“إيمانويل ماكرون” حيث يهدد التباطؤ الاقتصادي العالمي بإلغاء التقدم الذي تم إحرازه خلال السنوات الماضية في الحد من البطالة، بحسب“بلومبرج”.
يأتي هذا في ظل أزمة متنامية في أوروبا بشأن توفير علاج مرض السكري، الذي يستخدم نفس المادة الفعالة في عقار الحمية -يحتويان على سيماجلوتيد semaglutide- والذي يحظى بشعبية كبيرة لإنقاص الوزن، ولم يتوفر على نطاق واسع بعد في القارة العجوز.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت شركة الأدوية عن خطة لاستثمار أكثر من 6 مليارات دولار لبناء مصنع بمساحة 170 ألف متر مربع في الدنمارك.
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