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نوفو نورديسك تستثمر 2.3 مليار دولار في فرنسا لتعزيز إنتاج أدوية السمنة

11/24/2023 12:54:23 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت شركة الأدوية الدنماركية” نوفو نورديسك- Novo Nordisk” استثمار نحو 2.1 مليار يورو (2.3 مليار دولار) لتوسيع الإنتاج في فرنسا حيث تعمل على تلبية الطلب المتزايد على أدوية إنقاص الوزن.

وقالت“نوفو” في بيان الخميس، إن أعمال البناء لتعزيز موقع الشركة في جنوب غرب باريس بدأت بالفعل، ومن المتوقع أن يؤدي الاستثمار إلى زيادة القدرة على إنتاج عقار الحمية“ويجوفي Wegovy” وعلاج مرض السكري، المسمى” أوزيمبيك Ozempic”.

وأضافت“نوفو” (دانمارك: NOVO.B) أن الاستثمار سيضاعف مساحة الموقع ويخلق أكثر من 500 فرصة عمل جديدة، ما يعزز من جهود الرئيس الفرنسي“إيمانويل ماكرون” حيث يهدد التباطؤ الاقتصادي العالمي بإلغاء التقدم الذي تم إحرازه خلال السنوات الماضية في الحد من البطالة، بحسب“بلومبرج”.

يأتي هذا في ظل أزمة متنامية في أوروبا بشأن توفير علاج مرض السكري، الذي يستخدم نفس المادة الفعالة في عقار الحمية -يحتويان على سيماجلوتيد semaglutide- والذي يحظى بشعبية كبيرة لإنقاص الوزن، ولم يتوفر على نطاق واسع بعد في القارة العجوز.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت شركة الأدوية عن خطة لاستثمار أكثر من 6 مليارات دولار لبناء مصنع بمساحة 170 ألف متر مربع في الدنمارك.

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