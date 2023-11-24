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الأسهم الأمريكية في عطلة رسمية اليوم

11/24/2023 12:54:22 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تغلق أسواق الأسهم الأمريكية أبوابها الخميس في عطلة رسمية بمناسبة“عيد الشكر” على أن تستأنف تداولاتها غدًا لكن ستغلق مبكرًا في جلسة مختصرة.

وذلك بعدما ارتفعت الأسهم أمس الأربعاء، إذ أغلق“داو جونز” التعاملات مرتفعًا 0.53% عند 35273 نقطة، و”إس أند بي 500′′ 0.41% إلى 4556 نقطة، و”ناسداك” 0.46% إلى 14265 نقطة.

وتتجه الأسهم نحو تسجيل مكاسب شهرية، إذ يعد“داو جونز” مرتفعًا خلال نوفمبر بحوالي 7%، و”إس أند بي 500′′ بأكثر من 8%، وناسداك 11%.

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