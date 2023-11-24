الأسهم الأمريكية في عطلة رسمية اليوم

(MENAFN
- Al-Borsa News) تغلق أسواق الأسهم الأمريكية أبوابها الخميس في عطلة رسمية بمناسبة“عيد الشكر” على أن تستأنف تداولاتها غدًا لكن ستغلق مبكرًا في جلسة مختصرة.
وذلك بعدما ارتفعت الأسهم أمس الأربعاء، إذ أغلق“داو جونز” التعاملات مرتفعًا 0.53% عند 35273 نقطة، و”إس أند بي 500′′ 0.41% إلى 4556 نقطة، و”ناسداك” 0.46% إلى 14265 نقطة.
وتتجه الأسهم نحو تسجيل مكاسب شهرية، إذ يعد“داو جونز” مرتفعًا خلال نوفمبر بحوالي 7%، و”إس أند بي 500′′ بأكثر من 8%، وناسداك 11%.
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