تباين أداء الأسهم الخليجية وسط تراجع أسعار النفط

MENAFN - Al-Borsa News) تباين أداء مؤشرات الأسهم الخليجية، وسط تراجع شهدته أسعار النفط في التداولات، الخميس.

وسجل خام برنت تراجعا بنسبة 1.20% ليصل إلى مستوى 80.98 دولارًا للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الأميركي بنسبة 1.41%، ليصل إلى 76 دولارا للبرميل.

تراجع مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.2% في جلسة الخميس، ليصل إلى مستوى 11078 نقطة.

وتراجع سهما أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، بأقل من 1%، كما تراجع سهم شركة معادن بنسبة 2.24%.

كما تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.3% إلى مستوى 3984.99 نقطة، وفي المقابل ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.008% إلى مستوى 9533 نقطة.

وأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام بواقع 3.90 نقاط ليبلغ مستوى 6664.26 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.06%.

وتراجع مؤشر بورصة قطر في نهاية تعاملات اليوم، بنسبة 0.14%، بواقع 14.4 نقطة، ليصل إلى مستوى 10.208.5 نقطة.