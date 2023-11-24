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تباين أداء الأسهم الخليجية وسط تراجع أسعار النفط

11/24/2023 12:54:22 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تباين أداء مؤشرات الأسهم الخليجية، وسط تراجع شهدته أسعار النفط في التداولات، الخميس.

وسجل خام برنت تراجعا بنسبة 1.20% ليصل إلى مستوى 80.98 دولارًا للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الأميركي بنسبة 1.41%، ليصل إلى 76 دولارا للبرميل.

تراجع مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.2% في جلسة الخميس، ليصل إلى مستوى 11078 نقطة.

وتراجع سهما أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، بأقل من 1%، كما تراجع سهم شركة معادن بنسبة 2.24%.

كما تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.3% إلى مستوى 3984.99 نقطة، وفي المقابل ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.008% إلى مستوى 9533 نقطة.

وأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام بواقع 3.90 نقاط ليبلغ مستوى 6664.26 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.06%.

وتراجع مؤشر بورصة قطر في نهاية تعاملات اليوم، بنسبة 0.14%، بواقع 14.4 نقطة، ليصل إلى مستوى 10.208.5 نقطة.

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