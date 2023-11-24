تباين أداء الأسهم الخليجية وسط تراجع أسعار النفط

(MENAFN
- Al-Borsa News) تباين أداء مؤشرات الأسهم الخليجية، وسط تراجع شهدته أسعار النفط في التداولات، الخميس.
وسجل خام برنت تراجعا بنسبة 1.20% ليصل إلى مستوى 80.98 دولارًا للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الأميركي بنسبة 1.41%، ليصل إلى 76 دولارا للبرميل.
تراجع مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.2% في جلسة الخميس، ليصل إلى مستوى 11078 نقطة.
وتراجع سهما أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، بأقل من 1%، كما تراجع سهم شركة معادن بنسبة 2.24%.
كما تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.3% إلى مستوى 3984.99 نقطة، وفي المقابل ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.008% إلى مستوى 9533 نقطة.
وأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام بواقع 3.90 نقاط ليبلغ مستوى 6664.26 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.06%.
وتراجع مؤشر بورصة قطر في نهاية تعاملات اليوم، بنسبة 0.14%، بواقع 14.4 نقطة، ليصل إلى مستوى 10.208.5 نقطة.
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