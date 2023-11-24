أسعار النفط تواصل التراجع عقب الإعلان عن تأجيل اجتماع أوبك+

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، لتواصل خسائرها، بعد تأجيل اجتماع أوبك+، مما أجج توقعات بأن المجموعة قد لا تعمق تخفيضات الإنتاج العام المقبل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.40 دولار، أو حوالي 1.7%، إلى 80.56 دولار للبرميل، مساء اليوم، بعد انخفاضها بما يصل إلى 4% يوم الأربعاء.

وتراجع خام غرب تكساس الأميركي بواقع 1.37 دولار، أي حوالي 1.4%، إلى 75.73 دولارًا بعد انخفاضه بما يصل إلى 5 بالمئة في الجلسة السابقة.

وفي خطوة مفاجئة يوم الأربعاء، أجلت منظمة البلدان المصدرة للبترول“أوبك” وحلفاء من بينهم روسيا اجتماعا وزاريا كان من المتوقع أن يناقشوا فيه تخفيضات إنتاج النفط حتى 30 نوفمبر.

وقالت مصادر في أوبك+ في تصريحات نشرتها رويترز إن المنتجين كانوا يجدون صعوبة في الاتفاق على مستويات الإنتاج قبل الاجتماع المقرر أصلا في 26 نوفمبر، مما يشير إلى أن الخلاف مرتبط إلى حد كبير بثلاث دول إفريقية.

وتسعى أنجولا والكونغو ونيجيريا إلى زيادة حصص الإمدادات لعام 2024 فوق المستويات المؤقتة المتفق عليها في اجتماع يونيو لمجموعة المنتجين أوبك+، بحسب رويترز.

وقالت هيليما كروفت، المحللة في“آر بي سي كابيتال ماركتس”:“نعتقد أن نيجيريا يمكن التوصل إلى اتفاق معها حول الإنتاج لأن القيادة في البلد الإفريقي تقدر عضويتها الطويلة في أوبك وتعمل على تحسين العلاقات مع السعودية”.

“ومع ذلك، قد يكون من الصعب سد الفجوة مع أنجولا، التي كانت عضوًا متقلبًا في مجموعة المنتجين منذ انضمامها في عام 2007”.