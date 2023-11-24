أسعار النفط تواصل التراجع عقب الإعلان عن تأجيل اجتماع أوبك+

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، لتواصل خسائرها، بعد تأجيل اجتماع أوبك+، مما أجج توقعات بأن المجموعة قد لا تعمق تخفيضات الإنتاج العام المقبل.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.40 دولار، أو حوالي 1.7%، إلى 80.56 دولار للبرميل، مساء اليوم، بعد انخفاضها بما يصل إلى 4% يوم الأربعاء.
وتراجع خام غرب تكساس الأميركي بواقع 1.37 دولار، أي حوالي 1.4%، إلى 75.73 دولارًا بعد انخفاضه بما يصل إلى 5 بالمئة في الجلسة السابقة.
وفي خطوة مفاجئة يوم الأربعاء، أجلت منظمة البلدان المصدرة للبترول“أوبك” وحلفاء من بينهم روسيا اجتماعا وزاريا كان من المتوقع أن يناقشوا فيه تخفيضات إنتاج النفط حتى 30 نوفمبر.
وقالت مصادر في أوبك+ في تصريحات نشرتها رويترز إن المنتجين كانوا يجدون صعوبة في الاتفاق على مستويات الإنتاج قبل الاجتماع المقرر أصلا في 26 نوفمبر، مما يشير إلى أن الخلاف مرتبط إلى حد كبير بثلاث دول إفريقية.
وتسعى أنجولا والكونغو ونيجيريا إلى زيادة حصص الإمدادات لعام 2024 فوق المستويات المؤقتة المتفق عليها في اجتماع يونيو لمجموعة المنتجين أوبك+، بحسب رويترز.
وقالت هيليما كروفت، المحللة في“آر بي سي كابيتال ماركتس”:“نعتقد أن نيجيريا يمكن التوصل إلى اتفاق معها حول الإنتاج لأن القيادة في البلد الإفريقي تقدر عضويتها الطويلة في أوبك وتعمل على تحسين العلاقات مع السعودية”.
“ومع ذلك، قد يكون من الصعب سد الفجوة مع أنجولا، التي كانت عضوًا متقلبًا في مجموعة المنتجين منذ انضمامها في عام 2007”.
MENAFN24112023000202011048ID1107482053
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.