ارتفاع مؤشر البورصة التونسية فى ختام تعاملاتها

MENAFN - Al-Borsa News) أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس (توناندكس) تعاملات اليوم الخميس، على ‏ارتفاع، بنسبة 0.1 %، ليسجل 8566.7 نقطة.‏

وذكرت البورصة التونسية فى بيان لها اليوم أن حجم الأموال المتداولة بلغ 2.5 مليون دينار تونسي، واستحوذ سهم بنك تونس العربى على حجم التداول بلغت قيمته 362 ألف دينار.

وأشار البيان إلى أنه سهم شركة سمارت التونس جاء فى الصدارة مسجلا ارتفاعا بنسبة 5.7%، تلاه سهم البنك الوطني الفلاحي فى المرتبة الثانية بنسبة 4.1%.

بينما سجل سهم شركة سرفيكوم تراجعًا بنسبة 4.3%.