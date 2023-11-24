ارتفاع مؤشر البورصة التونسية فى ختام تعاملاتها

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس (توناندكس) تعاملات اليوم الخميس، على ارتفاع، بنسبة 0.1 %، ليسجل 8566.7 نقطة.
وذكرت البورصة التونسية فى بيان لها اليوم أن حجم الأموال المتداولة بلغ 2.5 مليون دينار تونسي، واستحوذ سهم بنك تونس العربى على حجم التداول بلغت قيمته 362 ألف دينار.
وأشار البيان إلى أنه سهم شركة سمارت التونس جاء فى الصدارة مسجلا ارتفاعا بنسبة 5.7%، تلاه سهم البنك الوطني الفلاحي فى المرتبة الثانية بنسبة 4.1%.
بينما سجل سهم شركة سرفيكوم تراجعًا بنسبة 4.3%.
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