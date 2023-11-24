-->

Friday, 24 November 2023 10:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


احتياطي النفط الروسي ينمو بمقدار 470 مليون طن خلال عام 2023

11/24/2023 12:54:22 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) زاد احتياطي النفط والغاز الروسي في أعقاب الأنشطة الاستكشافية الجديدة والتي بلغ إجماليها 470 مليون طن في عام 2023، في حين أنه من المحتمل أن نمو احتياطي الغاز بمقار 630 مليار متر مكعب، وفقا لمصدر بالوكالة الفيدرالية الروسية للموارد التعدينية.

وقال المصدر لوكالة تاس الروسية أنه وفقا لبيانات أولية، فإن مدى الاستكشافات الجيولوجية للمنقبين تحت الأرض سوف تظل عند مستويات عام 2022.

وأضافت الوكالة الفيدرالية الروسية للموارد التعدينية أنه من المتوقع أن تبقى الاستثمارات من جانب المنقبين للاستكشافات الجيولوجية خلال عامي 2023و 2024 عند مستوى العام الماضي. وتحديدًا الاستثمارات التي تبلغ حوالي 300 مليار روبل خلال الأعوام الماضية في حين أنه في عام 2022 كانت قد بلغت 315.7 مليار روبل.

يشار إلى طن البترول يساوي 7.1 برميل والدولار يساوي حوالي 87 روبل.

MENAFN24112023000202011048ID1107482051

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث