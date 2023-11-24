احتياطي النفط الروسي ينمو بمقدار 470 مليون طن خلال عام 2023

MENAFN - Al-Borsa News) زاد احتياطي النفط والغاز الروسي في أعقاب الأنشطة الاستكشافية الجديدة والتي بلغ إجماليها 470 مليون طن في عام 2023، في حين أنه من المحتمل أن نمو احتياطي الغاز بمقار 630 مليار متر مكعب، وفقا لمصدر بالوكالة الفيدرالية الروسية للموارد التعدينية.

وقال المصدر لوكالة تاس الروسية أنه وفقا لبيانات أولية، فإن مدى الاستكشافات الجيولوجية للمنقبين تحت الأرض سوف تظل عند مستويات عام 2022.

وأضافت الوكالة الفيدرالية الروسية للموارد التعدينية أنه من المتوقع أن تبقى الاستثمارات من جانب المنقبين للاستكشافات الجيولوجية خلال عامي 2023و 2024 عند مستوى العام الماضي. وتحديدًا الاستثمارات التي تبلغ حوالي 300 مليار روبل خلال الأعوام الماضية في حين أنه في عام 2022 كانت قد بلغت 315.7 مليار روبل.

يشار إلى طن البترول يساوي 7.1 برميل والدولار يساوي حوالي 87 روبل.