بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على تراجع

MENAFN - Al-Borsa News) أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الخميس ، على تراجع، حيث سجل مؤشرها الرئيسي“مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تراجعا بنسبة 0.2%، ليستقر بذلك عند 11.976.17 نقطة.

من جانبه، تراجع مؤشر“MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، بنسبة 0.21% منتقلا بذلك إلى 981.69 نقطة.

كما سجل MASI ، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، خسارة بنسبة 0.22% إلى 886.07 نقطة.

وكذلك سجل“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، الذي سجل انخفاضا بنسبة 0.12% منتقلا الى إلى 997.15 نقطة.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، أغلق مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” على تراجع بنسبة 0.16% إلى 11.095.08 نقطة، وكذلك الشأن بالنسبة لمؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، الذي سجل انخفاضا بنسبة 0,22 % إلى 10.087.88 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 53.06 مليون درهم، سجلت أساسا في سوق المركزي (الأسهم).

وبلغت رسملة البورصة 614.22 مليار درهم.