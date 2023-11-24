بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على تراجع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الخميس ، على تراجع، حيث سجل مؤشرها الرئيسي“مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تراجعا بنسبة 0.2%، ليستقر بذلك عند 11.976.17 نقطة.
من جانبه، تراجع مؤشر“MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، بنسبة 0.21% منتقلا بذلك إلى 981.69 نقطة.
كما سجل MASI ، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، خسارة بنسبة 0.22% إلى 886.07 نقطة.
وكذلك سجل“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، الذي سجل انخفاضا بنسبة 0.12% منتقلا الى إلى 997.15 نقطة.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، أغلق مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” على تراجع بنسبة 0.16% إلى 11.095.08 نقطة، وكذلك الشأن بالنسبة لمؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، الذي سجل انخفاضا بنسبة 0,22 % إلى 10.087.88 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 53.06 مليون درهم، سجلت أساسا في سوق المركزي (الأسهم).
وبلغت رسملة البورصة 614.22 مليار درهم.
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