إيطاليا وألمانيا تبحثان تأثير الذكاء الاصطناعى على سوق العمل

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت وزيرة العمل الإيطالية مارينا إيلفيرا كالديروني، عن تعزيز التعاون مع ألمانيا على صعيد سوق العمل.

وقالت كالديروني – في بيان أوردته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي)، اليوم الخميس، حول اللقاء الذي جمعها أمس ونظيرها في برلين“هوربيرتوس هايل”، في إطار القمة الحكومية الإيطالية الألمانية – إنها بحثت مع“هايل” بعمق تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، وذلك لإدارته بدلاً من المعاناة والخوف منه، فضلاً عن الممارسات الجيدة لإدماج المهاجرين بسوق العمل والتعاون على صعيد التدريب المهني.

وأضافت“كما تشاطرنا أهمية قطاع العمل الذي يمثل الأولوية خلال الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع خلال عام 2024، والتي أكد لنا الوزير هايل دعم ألمانيا الكامل لها”، مشيرة إلى أن الاجتماع ركز على التعاون بين البلدين بشأن التحديات المشتركة: من حيث تنفيذ خطة العمل الثنائية وإعلان النوايا المشترك بشأن التدريب المهني وخدمات التوظيف العامة والسياسات المعمول بها.

كما أعرب الوزيران، وفقاً للبيان، عن القلق بشأن النقص التي تعاني منه القوى العاملة المؤهلة، إزاء ارتفاع عروض العمل والبيانات حول قطاع التوظيف، شيخوخة السكان والحاجة المتزايدة للتدريب والتحديث المهنيين.