-->

Friday, 24 November 2023 10:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إيطاليا وألمانيا تبحثان تأثير الذكاء الاصطناعى على سوق العمل

11/24/2023 12:54:21 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت وزيرة العمل الإيطالية مارينا إيلفيرا كالديروني، عن تعزيز التعاون مع ألمانيا على صعيد سوق العمل.

وقالت كالديروني – في بيان أوردته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي)، اليوم الخميس، حول اللقاء الذي جمعها أمس ونظيرها في برلين“هوربيرتوس هايل”، في إطار القمة الحكومية الإيطالية الألمانية – إنها بحثت مع“هايل” بعمق تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، وذلك لإدارته بدلاً من المعاناة والخوف منه، فضلاً عن الممارسات الجيدة لإدماج المهاجرين بسوق العمل والتعاون على صعيد التدريب المهني.

وأضافت“كما تشاطرنا أهمية قطاع العمل الذي يمثل الأولوية خلال الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع خلال عام 2024، والتي أكد لنا الوزير هايل دعم ألمانيا الكامل لها”، مشيرة إلى أن الاجتماع ركز على التعاون بين البلدين بشأن التحديات المشتركة: من حيث تنفيذ خطة العمل الثنائية وإعلان النوايا المشترك بشأن التدريب المهني وخدمات التوظيف العامة والسياسات المعمول بها.

كما أعرب الوزيران، وفقاً للبيان، عن القلق بشأن النقص التي تعاني منه القوى العاملة المؤهلة، إزاء ارتفاع عروض العمل والبيانات حول قطاع التوظيف، شيخوخة السكان والحاجة المتزايدة للتدريب والتحديث المهنيين.

MENAFN24112023000202011048ID1107482049

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث