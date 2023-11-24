إيطاليا وألمانيا تبحثان تأثير الذكاء الاصطناعى على سوق العمل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت وزيرة العمل الإيطالية مارينا إيلفيرا كالديروني، عن تعزيز التعاون مع ألمانيا على صعيد سوق العمل.
وقالت كالديروني – في بيان أوردته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي)، اليوم الخميس، حول اللقاء الذي جمعها أمس ونظيرها في برلين“هوربيرتوس هايل”، في إطار القمة الحكومية الإيطالية الألمانية – إنها بحثت مع“هايل” بعمق تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، وذلك لإدارته بدلاً من المعاناة والخوف منه، فضلاً عن الممارسات الجيدة لإدماج المهاجرين بسوق العمل والتعاون على صعيد التدريب المهني.
وأضافت“كما تشاطرنا أهمية قطاع العمل الذي يمثل الأولوية خلال الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع خلال عام 2024، والتي أكد لنا الوزير هايل دعم ألمانيا الكامل لها”، مشيرة إلى أن الاجتماع ركز على التعاون بين البلدين بشأن التحديات المشتركة: من حيث تنفيذ خطة العمل الثنائية وإعلان النوايا المشترك بشأن التدريب المهني وخدمات التوظيف العامة والسياسات المعمول بها.
كما أعرب الوزيران، وفقاً للبيان، عن القلق بشأن النقص التي تعاني منه القوى العاملة المؤهلة، إزاء ارتفاع عروض العمل والبيانات حول قطاع التوظيف، شيخوخة السكان والحاجة المتزايدة للتدريب والتحديث المهنيين.
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