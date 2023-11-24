ارتفاع أسعار الطاقة ستنعكس سلبًا على أزمة غلاء المعيشة في بريطانيا

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت سلطة تنظيم أسعار الطاقة“اوفجيم”، اليوم الخميس، أن الحد الأقصى لأسعار فواتير الطاقة لمعظم الأسر في المملكة المتحدة سيرتفع هذا الشتاء، مما سيفاقم أزمة غلاء المعيشة التي يتوقع أن تسوء.

وأضاف المصدر في بيان ان الفواتير سترتفع اعتبارا من يناير بسبب ارتفاع أسعار الطاقة بالجملة والتي زادت بسبب حرب روسيا المنتج الرئيسي، على أوكرانيا.

وأوضح أن المبلغ السنوي الذي يستطيع الموردون فرضه على اسرة متوسطة تستهلك الكهرباء والغاز سيرتفع إلى 1928 جنيها إسترلينيا (2418 دولارا) من 1834 جنيها إسترلينيا.

وقال جوناثان بريرلي، الرئيس التنفيذي للشركة إنه“وقت عصيب بالنسبة لكثير من الناس، وأي زيادة في الفواتير ستكون مقلقة”.

تباطأ التضخم في مؤشر أسعار الاستهلاك بشكل حاد إلى 4.6% الشهر الماضي بفضل تخفيف فواتير الطاقة، محققا هدف رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك بخفض الرقم الرئيسي إلى النصف.

ومع ذلك، تواصل الأسر والشركات دفع فواتير طاقة مرتفعة بعد أن ألغت الحكومة الدعم المكلف الذي قدمته العام الماضي، في حين ظل تضخم أسعار المواد الغذائية من رقمين.

وحذر مكتب مسؤولية الموازنة الأربعاء من أن البريطانيين يواجهون انخفاضا قياسيا في مستويات المعيشة خلال عامي 2024-2025، إلى جانب تحديث وزير المالية جيرمي هانت للموازنة.

وتتوقع هيئة الرقابة المالية تراجع الدخل الأسري الحقيقي المتاح للفرد بأكبر قدر منذ بدء تسجيله في الخمسينات.

ولا يتوقع أن يتعافى إلى مستويات ما قبل الوباء حتى 2027-2028.

وأقر هانت الخميس بأن العديد من الأسر ما زالت تعاني.