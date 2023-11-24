أزمة المناخ تفاقم فاتورة خسائر الاقتصاد العالمي

MENAFN - Al-Borsa News) تعتبر قضية تغير المناخ من أكثر القضايا تأثيراً على الاقتصاد العالمي في العصر الحديث، في وقت يشهد فيه العالم تغيرات هائلة في الظروف البيئية؛ نتيجة لزيادة انبعاثات الغازات الدفيئة وأنشطة الإنسان.

يؤدي هذا التغير إلى تكرار الظواهر الجوية المتطرفة مثل الفيضانات والجفاف، ما يتسبب في خسائر هائلة في البنية التحتية والموارد الطبيعية. وتتأثر القطاعات الاقتصادية بشكل كبير، إذ يعمل تغير المناخ على زيادة التكاليف التشغيلية وتقليل الإنتاجية في الزراعة والصناعة.

كما تتسبب الكوارث الطبيعية المرتبطة بالتغير المناخي في تدمير الممتلكات وتشريد السكان، وبما يؤدي إلى فقدان الدخل واضطراب في سوق العمل.

إلى جانب ذلك، يزداد تأثير تغير المناخ على القطاع المالي، حيث تتزايد المخاطر المرتبطة بالتقلبات المناخية، بما يؤثر على الاستثمارات والأسواق المالية. وهذا يفتح الباب أمام تكلفة إضافية للتأمين والتكيف مع التحديات البيئية.

بشكل عام، يفرض تغير المناخ تحديات هائلة على الاقتصاد العالمي، ويعزز الضرورة الملحة لاتخاذ إجراءات جادة لتقليل الانبعاثات وتعزيز استدامة الأنظمة الاقتصادية. ومن بين أبرز العوامل المؤثرة التي يُبرزها محللون مختصون لدى تحليلهم لأثر التغيرات المناخية على الاقتصاد العالمي:



زيادة التكاليف الاقتصادية: يترتب على تغير المناخ زيادة التكاليف التشغيلية في عديد من القطاعات، سواء كان ذلك بسبب الحاجة إلى تكييف البنية التحتية أو تكاليف التأمين المتزايدة.

تأثير على الإنتاجية الزراعية: الظروف الجوية المتقلبة تؤثر على الزراعة، بما يقلل من الإنتاجية ويؤدي إلى فقدان المحاصيل، الأمر الذي يؤثر على إمدادات الغذاء وأسعاره.

زيادة التكاليف الصحية: تغير المناخ يمكن أن يؤدي إلى زيادة في الأمراض المتعلقة بالحرارة والأوبئة، مما يزيد من الأعباء الصحية والتكاليف الطبية.

تهديد الأمان الغذائي: اضطرابات الطقس والكوارث الطبيعية تهدد إمدادات الغذاء، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء وتأثيرات اقتصادية سلبية.

تأثير على القطاع المالي: زيادة المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية تؤثر على الاستثمارات والأسواق المالية، بما يخلق تحديات إضافية للقطاع المالي العالمي. تأثير على الهجرة واللاجئين: يمكن أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة الضغوط على المجتمعات بشكل عام، مما يزيد من التوترات الاقتصادية والاجتماعية.

وتضاف إلى العوامل عديداً من العناصر الأخرى بالنظر إلى التأثيرات الأوسع غير المباشرة، وبما يجعل من أزمة تغير المناخ تشكل هاجساً من نوع خاص بالنسبة للاقتصاد العالمي.



موجات الحرارة الأخيرة في جميع أنحاء العالم كلفت ما يقدر بنحو 0.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023، بحسب شركة“أليانز العالمية”، الرائدة في مجال التأمين في جميع أنحاء العالم.

الأضرار الاقتصادية، إلى جانب الخسائر المتزايدة في الأرواح البشرية في جميع أنحاء العالم هي بمثابة تذكير صارخ بأن البلدان والصناعات يجب أن تواجه حقائق تغير المناخ، بحسب الشركة ذاتها.

الكوارث المتعلقة بالطقس والمناخ والمياه، أدت إلى تكبد العالم خسائر يومية تتجاوز 200 مليون دولار خلال الخمسين عاماً الماضية. هذه الأرقام مهددة بالارتفاع بشكل أكبر في حال عدم تحرك العالم بالسرعة الكافية لإبقاء ارتفاع درجات الحرارة ضمن المستويات المطلوبة والوصول لصافي صفر انبعاثات بحلول العام 2050.

المردود السلبي للتغيرات المناخية على الاقتصاد العالمي

في هذا السياق، يشير الخبير البيئي، تحسين شعلة، في تصريحات خاصة لموقع“اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إلى أن التغيرات المناخية ستكون لها تأثيرات شديدة على الاقتصاد العالمي خلال العقد الحالي، موضحاً أن ذلك يتضح من خلال تفاقم وتيرة الكوارث المرتبطة بالمناخ أخيراً كالأعاصير وغيرها، منها على سبيل المثال إعصار“دانيال” الذي كان له تأثير مدمر على اليونان، وكبدها خسائر مالية مليونية، فضلًا عن التأثير المدمر للإعصار ذاته على دولة ليبيا.

وأكد على أن للتغيرات المناخية التي تنتشر آثارها على مستوى العالم أجمع من أعاصير ورياح وأمطار، مردودًا سلبيًا على الاقتصاد العالمي، وذلك بالنظر إلى أن أي تدمير يقع في الدول بسبب الظواهر المرتبطة بالتغيرات المناخية يجعل هناك ضرورة مُلحة لإعادة الهيكلة أو إعادة التأهيل للمناطق المتضررة، وبالتالي يكون المردود السلبي هو تدمير وإعادة بناء مرة أخرى مما يكون له تأثيرًا سلبيًا على الاقتصاد العالمي.

علاوة على أن التغيرات المناخية تؤدي إلى حدوث تغيير بالخريطة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية على مستوى العالم. ويشدد على أن بعض المحاصيل تتأثر بالتغيرات المناخية بشكل واسع، على سبيل المثال إنتاج الشاي في الهند والكاكاو في البرازيل والحبوب في مناطق أخرى حول العالم، مما سيؤدي إلى خسائر اقتصادية فادحة لبعض الدول المُصدرة لتلك المحاصيل.

وبالتالي فإنه من المتوقع أن يعاد تشكيل الخريطة الاقتصادية للدول على مستوى العالم خلال الفترة المقبلة، بأن توزع الدول من جديد من حيث القوة الاقتصادية.

وأشار الخبير البيئي، في معرض حديثه مع موقع“اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إلى أن التغيرات المناخية لها مردود سلبي أيضًا على الصحة العامة، بما لذلك من تأثيرات مختلفة واسعة المدى (..)، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن إيلاء الاهتمام الكافي بالتغيرات المناخية والمضي قدماً في جهود التخفيف والتكيف والمواجهة“أمر لا مفر منه”، ومن هنا تأتي الأهمية الكبيرة لمؤتمر الأطراف (كوب 28) في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفق مؤسسة ديلويت، فإنه كلما ازداد ارتفاع درجات الحرارة أصبح العالم أكثر عرضة للمزيد من تداعيات التغير المناخي من كوارث طبيعية وغيرها وهو أمر قد يكبد الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 178 تريليون دولار حتى العام 2070.

قرارات حازمة وحاسمة

فيما أشار المستشار الدولي في التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، الدكتور حسين أباظة، لموقع“اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إلى أن الظواهر المناخية المتطرفة باتت واضحة خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن التغيرات المناخية تعني زيادة في معدلات حرارة الجو ضمن أبرز آثارها، ما يكون له تبعات على المحاصيل الزراعية على سبيل المثال وعلى إنتاج الغذاء، وهو ما يرتبط بمقاومة الفقر وخلق فرص عمل والتجارة، مؤكدًا أن جميعها حلقات متشابكة تهدد الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن الخلل البيئي الذي حدث نتيجة تدخل الإنسان تسبب في حدوث اضطرابات في النظم البيئية، وبالتالي في مقدرة هذه النظم على توفير الغذاء والماء والطاقة وتؤدي خدماتها فيما يتعلق بالتوازن البيئي، وهي عوامل ضمن قائمة طويلة من العوامل التي تعكس عمق التأثيرات الاقتصادية.

وأشار أباظة إلى أن الخلل البيئي يؤثر على الأنشطة الإنتاجية جميعها؛ سواء كان ذلك في مجال الزراعة أو الصناعة والسياحة والتجارة وكافة القطاعات الاقتصادية، مستطردًا بأنه نتيجة لهذا التشابك وعلاقته بمعدلات الحرارة ومعدلات التصحر المتزايدة والفيضانات والحرائق والجفاف وغير ذلك من آثار، فهناك تأثيرًا سلبيًا على البيئة وصحة الإنسان والناحية الاقتصادية.

وبالتالي يُنتظر أن يسهم مؤتمر كوب 28 في الخروج بقرارات حازمة وحاسمة لمواجهة التغيرات المناخية وأولها التمويل، لافتًا إلى أن الدول النامية تحتاج إلى دعم مادي وتكنولوجيا حديثة صديقة للبيئة ودعم للقدرات المحلية، وهو ما لم يتوفر من قبل الدول المتقدمة إلى الدول النامية.

وبحسب شركة Swiss Re، فإن“تغير المناخ يمثل أكبر تهديد طويل الأجل للاقتصاد العالمي، إذا لم يتم تحقيق الأهداف المناخية الصفرية في 2050، وأن العالم يخاطر بخسارة 23 تريليون دولار من الناتج الاقتصادي العالمي”.

الدول الأكثر هشاشة

وإلى ذلك، أكد أستاذ اقتصاديات البيئة بالقاهرة، علاء سرحان، لموقع“اقتصاد سكاي نيوز عربية”، أن التغيرات المناخية ستؤثر على جميع المناحي الحياتية والاقتصادية للأشخاص والدول، مشيرًا إلى أن التأثر لن يكون بقدر واحدٍ، ذلك أن هناك دولاً أكثر هشاشة، أي أنها سوف تتأثر أكثر من دول أخرى بسبب ظروفها الديموغرافية أو مواردها المالية وطبيعتها أو موقعها الجغرافي ودرجات حرارتها، فهناك دول تتأثر أكثر من تداعيات التغيرات المناخية عن دول أخرى.

ولفت إلى غياب العدالة المناخية حتى الآن، لا سيما وأن كثيرًا من الدول التي ستتأثر بصورة أكبر من الدول الأخرى في حين أنها ليس لديها مسؤولية تاريخية عن الانبعاثات والتغيرات المناخية، وأن كثيراً من هذه الدول دول نامية لا تمتلك الهياكل الاقتصادية والبنية الأساسية والتحتية التي تمكنها من تحمل التأثيرات، كما أن ليس لديها القدرة الاقتصادية لتحمي مواطنيها من التغيرات.

كما أشار إلى أن كل القطاعات الاقتصادية ستتأثر بسبب تفاقم أزمة التغيرات المناخية، لكن درجة التأثر ستختلف من دولة إلى أخرى، حسب مدى قدرة الدولة في اتخاذ إجراءات حمائية وقائية استباقية، تمكنها من التأقلم والتكيف مع تداعيات تلك التغيرات لتتعايش معها وتقلل من الخسائر بقدر الإمكان، موضحًا أن من بين تلك الخسائر، ما يلي:



تأثر الموارد المائية، والعاملين بالصيد في الأماكن الساحلية بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث ستتغير كميات الأسماك وهناك أسماك ستنفق وأخرى ستختفي، إضافة إلى زيادة مستوى سطح البحر ما سيؤدي إلى ارتفاع درجة الملوحة وبالتبعية انخفاض الدخل بالنسبة لبعض الفئات مثل الصيادين.

تأثر العاملين في قطاع السياحة بسبب تدهور الموارد السياحية، فالتغير المناخي له تأثير كبير على السياحة البحرية، في البحار والمحيطات التي تحتل مساحة كبيرة من سطح الأرض، وتحتوي على مجموعة كبيرة من التنوع البيولوجي ما يجعلها بيئة جاذبة للأنشطة السياحية والترفيهية. التغير المناخي يؤثر على الزراعة وكميات المحاصيل الزراعية بسبب الجفاف وموجات الحر والفيضانات، إضافة إلى زيادة الآفات وأمراض النباتات، ما يضر بالعاملين بالزراعة.

وهذا غيض من فيض التأثيرات الاقتصادية الواسعة الناجمة عن تغير المناخ، طبقاً لما أكده استاذ اقتصاديات البيئة بالقاهرة، والذي أفاد بأن تفاقم التغيرات المناخية أمر حتمي.

وشدد على ضرورة المضي قدماً في مجموعة من الإجراءات؛ وأهما التخفيف من البصمة الكربونية، وهو يعني تقليل انبعاثات الكربون وغازات الاحتباس الحراري عن طريق الطاقة الجديدة والمتجددة.