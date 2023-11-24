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المركزى الأوروبى يلمح لرفع أسعار الفائدة إذا لزم الأمر

11/24/2023 12:54:20 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهر محضر اجتماع المركزي الأوروبي الصادر اليوم الخميس، موافقة الأعضاء على تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع أكتوبر، بعد رفعه على مدار 10 اجتماعات متتالية منذ يوليو عام 2022.

وبحسب المحضر، أبقى مجلس إدارة المركزي الأوروبي الباب مفتوحًا أمام احتمال رفع أسعار الفائدة، وذلك تماشيًا مع التركيز على الاعتماد على البيانات، في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالتوقعات الاقتصادية والتضخمية خلال المرحلة التي يتباطأ فيها الاقتصاد.

وأوضح صناع السياسة أن الأسواق كانت تتوقع أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعًا قبل اجتماع مجلس الإدارة في سبتمبر، ولذلك أكدوا على تجنب أي تخفيف غير مبرر للأوضاع المالية.

واتفق الأعضاء على أنه ينبغي للمجلس أن يواصل التأكيد على تحديد أسعار الفائدة، من خلال قراراته المستقبلية، عند مستويات مقيدة بما فيه الكفاية ما دام كان ذلك ضروريًا لإعادة التضخم إلى مستهدفه في الوقت المناسب.

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