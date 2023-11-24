إل جي تُعيد إحياء هويتها العالمية Life's Good

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انطلقت اليوم الخميس مراسم فعليات إل جي مصر لإحياء شعارها“Life's Good” أو”الحياة جيدة”، والذي يمثل التفاؤل والتميز والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك بهدف نشر رؤية الشركة بين الموظفين والعملاء، والتي تتمحور حول ابتكار حلول إنتاجية لحياة أكثر سعادة ولنشر التفاؤل والإيجابية لمستقبل مشرق.
ويأتي ذلك توافقاً مع الحملة العالمية الجديدة للشركة، حيث نفذت العديد من الأنشطة للإعلان عن هوية علامتها التجارية المُحدثة والهادفة لرفع معنويات العملاء ونشر تأثير إيجابي متبادل.
كانت شركة إل جي العالمية قد أعلنت في يوليو الماضي عن رؤيتها للتحول إلى“شركة حلول الحياة الذكية”، وذلك من خلال المساهمة في تعزيز السعادة والراحة والرفاهية للمستخدمين من خلال تقديم منتجات توفر لهم تجارب مميزة، وكذلك ربط وتوسيع تجارب العملاء المختلفة في مختلف مجالات التواصل مع العملاء كأحد استراتيجياتها الرئيسية.
فبجانب الإيجابية والتفاؤل، يعكس أيضا شعار الشركة المُحدث رؤية إل جي المركزة حول العملاء، فتحرص الشركة على فهم احتياجات المستخدمين وتلبيتها من خلال تطوير منتجات سهلة الاستخدام وتكنولوجيا متقدمة تساعد على حل المشاكل اليومية وتساهم في تحسين جودة الحياة، كما تهتم أيضا الشركة بخدمة ما بعد البيع من خلال تقديم خدمة عملاء ممتازة وتجربة شراء مريحة للمستهلكين فتقوم الشركة بتوفير شبكة واسعة من مراكز الخدمة المعتمدة وفرق الدعم الفني المهني لضمان تلبية احتياجات العملاء وحل مشاكلهم بفاعلية.
وبجانب التفاؤل والتركيز على العملاء، تعتبر بيئة العمل من الأولويات الرئيسية لإل جي مصر، حيث كان الهدف الرئيسي للفاعليات الأخيرة بالشركة هو التركيز على الموظفين ونقل رؤية الشركة وأهدافها بوضوح لجميع العاملين بها، هذا بالإضافة إلى تهيئة بيئة عمل أكثر إيجابية وتوفير مناخ مناسب للابتكار، استنادا على إدراك الشركة لأهمية التوازن بين الحياة المهنية والحياة الشخصية في تعزيز السعادة والرضا لدى الموظفين.
فتهتم سياسة إل جي بإتاحة برامج مرنة تتيح للموظفين إدارة وقتهم بشكل أفضل واعطائهم الإلهام والتحفيز اللازم للعمل بإيجابية والتركيز على الجوانب الجيدة في الحياة.
وعلق بيلي كيم، المدير العام لشركة إل جي مصر:“تتجه رؤية إل جي الشاملة لتحقيق تغيير إيجابي في العالم حيث أعادت إطلاق شعارها“Life's Good” الذي ينم عن سعى الشركة لتطوير منتجات تلبي احتياجات المستخدمين وتحسن حياتهم وتعزز التفاؤل عند الموظفين والرغبة في استكشاف وتحقيق الأحلام”.
كما أضاف كيم أن الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية تُعتبر جزءًا أساسيًا من رؤية إل جي مصر حيث تسعى الشركة للحفاظ على البيئة وتحسين حياة المجتمعات مما يعكس المعنى الجوهري لشعار الشركة.
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