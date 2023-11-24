إل جي تُعيد إحياء هويتها العالمية Life's Good

MENAFN - Al-Borsa News) انطلقت اليوم الخميس مراسم فعليات إل جي مصر لإحياء شعارها“Life's Good” أو”الحياة جيدة”، والذي يمثل التفاؤل والتميز والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك بهدف نشر رؤية الشركة بين الموظفين والعملاء، والتي تتمحور حول ابتكار حلول إنتاجية لحياة أكثر سعادة ولنشر التفاؤل والإيجابية لمستقبل مشرق.

ويأتي ذلك توافقاً مع الحملة العالمية الجديدة للشركة، حيث نفذت العديد من الأنشطة للإعلان عن هوية علامتها التجارية المُحدثة والهادفة لرفع معنويات العملاء ونشر تأثير إيجابي متبادل.

كانت شركة إل جي العالمية قد أعلنت في يوليو الماضي عن رؤيتها للتحول إلى“شركة حلول الحياة الذكية”، وذلك من خلال المساهمة في تعزيز السعادة والراحة والرفاهية للمستخدمين من خلال تقديم منتجات توفر لهم تجارب مميزة، وكذلك ربط وتوسيع تجارب العملاء المختلفة في مختلف مجالات التواصل مع العملاء كأحد استراتيجياتها الرئيسية.

فبجانب الإيجابية والتفاؤل، يعكس أيضا شعار الشركة المُحدث رؤية إل جي المركزة حول العملاء، فتحرص الشركة على فهم احتياجات المستخدمين وتلبيتها من خلال تطوير منتجات سهلة الاستخدام وتكنولوجيا متقدمة تساعد على حل المشاكل اليومية وتساهم في تحسين جودة الحياة، كما تهتم أيضا الشركة بخدمة ما بعد البيع من خلال تقديم خدمة عملاء ممتازة وتجربة شراء مريحة للمستهلكين فتقوم الشركة بتوفير شبكة واسعة من مراكز الخدمة المعتمدة وفرق الدعم الفني المهني لضمان تلبية احتياجات العملاء وحل مشاكلهم بفاعلية.

وبجانب التفاؤل والتركيز على العملاء، تعتبر بيئة العمل من الأولويات الرئيسية لإل جي مصر، حيث كان الهدف الرئيسي للفاعليات الأخيرة بالشركة هو التركيز على الموظفين ونقل رؤية الشركة وأهدافها بوضوح لجميع العاملين بها، هذا بالإضافة إلى تهيئة بيئة عمل أكثر إيجابية وتوفير مناخ مناسب للابتكار، استنادا على إدراك الشركة لأهمية التوازن بين الحياة المهنية والحياة الشخصية في تعزيز السعادة والرضا لدى الموظفين.

فتهتم سياسة إل جي بإتاحة برامج مرنة تتيح للموظفين إدارة وقتهم بشكل أفضل واعطائهم الإلهام والتحفيز اللازم للعمل بإيجابية والتركيز على الجوانب الجيدة في الحياة.

وعلق بيلي كيم، المدير العام لشركة إل جي مصر:“تتجه رؤية إل جي الشاملة لتحقيق تغيير إيجابي في العالم حيث أعادت إطلاق شعارها“Life's Good” الذي ينم عن سعى الشركة لتطوير منتجات تلبي احتياجات المستخدمين وتحسن حياتهم وتعزز التفاؤل عند الموظفين والرغبة في استكشاف وتحقيق الأحلام”.

كما أضاف كيم أن الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية تُعتبر جزءًا أساسيًا من رؤية إل جي مصر حيث تسعى الشركة للحفاظ على البيئة وتحسين حياة المجتمعات مما يعكس المعنى الجوهري لشعار الشركة.