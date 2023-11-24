البورصة تسجل قمة تاريخية جديدة بتداولات 4.4 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعى خلال ختام جلسة اليوم الخميس نهاية الأسبوع، لتستمر فى اختراق 25500 نقطة، وسط مشتريات من المستثمرين العرب والأجانب.
وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 2.03 % ليرتفع إلى مستوى 25537.52 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.60 % ليصل إلى مستوى 5064.23 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.85 % إلى مستوى 7441.29 نقطة، وارتفع مؤشر EGX30Capped بنسبة 1.47%، ليستقر عند مستوى 30630.38 نقطة.
وشهد السوق قيم تداولات 4.4 مليار جنيه، من خلال تداول 1.4 مليار سهم، بتنفيذ 119.6 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 227 شركة مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 82 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم“مصر للاسواق الحرة“بنسبة 20%.
وتراجعت أسعار 78 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“العامة للصوامع والتخزين” بنحو 6.12%، فيما لم تتغير أسعار42 سهم، وارتفع رأس المال السوقى ليسجل 1.71 تريليون جنيه.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافي تعاملات نحو 16.1 مليون جنيه، 239.5 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 5.85% و 7.4% على الترتيب، فيما توجه المصريون نحو البيع بصافي تعاملات نحو 255.7 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 86.25%.
ونفذ الأفراد 72.78 % من التعاملات متجهين جميعهم نحو البيع، وسجل المصريون صافي تعاملات 508.13 مليون جنيه، بينما سجل العرب والأجانب صافى تعاملات 57.4 مليون جنيه، و1.3 مليون جنيه على التوالى.
فيما اقتنصت المؤسسات 27.21% من التداولات، متجهين نحو الشراء بصافى تعاملات 252.3 مليون جنيه، و73.6 مليون جنيه على الترتيب، بينما نفذت المؤسسات المحلية صافى تعاملات 240.9 مليون جنيه.
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