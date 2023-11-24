البورصة تسجل قمة تاريخية جديدة بتداولات 4.4 مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعى خلال ختام جلسة اليوم الخميس نهاية الأسبوع، لتستمر فى اختراق 25500 نقطة، وسط مشتريات من المستثمرين العرب والأجانب.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 2.03 % ليرتفع إلى مستوى 25537.52 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.60 % ليصل إلى مستوى 5064.23 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.85 % إلى مستوى 7441.29 نقطة، وارتفع مؤشر EGX30Capped بنسبة 1.47%، ليستقر عند مستوى 30630.38 نقطة.

وشهد السوق قيم تداولات 4.4 مليار جنيه، من خلال تداول 1.4 مليار سهم، بتنفيذ 119.6 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 227 شركة مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 82 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم“مصر للاسواق الحرة“بنسبة 20%.

وتراجعت أسعار 78 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“العامة للصوامع والتخزين” بنحو 6.12%، فيما لم تتغير أسعار42 سهم، وارتفع رأس المال السوقى ليسجل 1.71 تريليون جنيه.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافي تعاملات نحو 16.1 مليون جنيه، 239.5 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 5.85% و 7.4% على الترتيب، فيما توجه المصريون نحو البيع بصافي تعاملات نحو 255.7 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 86.25%.

ونفذ الأفراد 72.78 % من التعاملات متجهين جميعهم نحو البيع، وسجل المصريون صافي تعاملات 508.13 مليون جنيه، بينما سجل العرب والأجانب صافى تعاملات 57.4 مليون جنيه، و1.3 مليون جنيه على التوالى.

فيما اقتنصت المؤسسات 27.21% من التداولات، متجهين نحو الشراء بصافى تعاملات 252.3 مليون جنيه، و73.6 مليون جنيه على الترتيب، بينما نفذت المؤسسات المحلية صافى تعاملات 240.9 مليون جنيه.