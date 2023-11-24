المركزى الألمانى: البنوك بحاجة لزيادة مخصصاتها للقروض المتعثرة

MENAFN - Al-Borsa News) ذكرت نائبة رئيس البنك المركزي الألماني“كلوديا بوخ” أن البنوك الكبرى المحلية بحاجة إلى زيادة مخصصاتها للقروض المتعثرة، في ظل تزايد مخاطر الائتمان.

وصرحت“بوخ” في مقابلة مع“سي إن بي سي”: سأقول إن القطاع المالي تعامل بشكل جيد مع ارتفاع أسعار الفائدة، وفي الوقت نفسه، فإن الآثار الكاملة لم تظهر بعد، لذلك لم تشق طريقها بالفعل عبر الميزانيات العمومية للبنوك، ولهذا السبب نحذر البنوك كالمعتاد.

وأضافت: المرونة في الحقيقة لها أهمية قصوى في المرحلة الحالية، إذ تحقق المصارف أرباحًا مرتفعة في الوقت الحالي، وأعتقد أنه من الجيد استخدام هذه الربحية لزيادة مرونتها، مع توافر رأس مال كاف وسيولة كافية، ولكن أيضًا استثمارات في تكنولوجيا المعلومات للحماية من المخاطر السيبرانية.

ورغم تحقيق المصارف الألمانية نتائج أعمال قوية في الربع الثالث، فإن“بوخ” أشارت إلى أن مخصصات القروض المتعثرة لم ترتفع بصورة كبيرة.