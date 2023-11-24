المركزى الألمانى: البنوك بحاجة لزيادة مخصصاتها للقروض المتعثرة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ذكرت نائبة رئيس البنك المركزي الألماني“كلوديا بوخ” أن البنوك الكبرى المحلية بحاجة إلى زيادة مخصصاتها للقروض المتعثرة، في ظل تزايد مخاطر الائتمان.
وصرحت“بوخ” في مقابلة مع“سي إن بي سي”: سأقول إن القطاع المالي تعامل بشكل جيد مع ارتفاع أسعار الفائدة، وفي الوقت نفسه، فإن الآثار الكاملة لم تظهر بعد، لذلك لم تشق طريقها بالفعل عبر الميزانيات العمومية للبنوك، ولهذا السبب نحذر البنوك كالمعتاد.
وأضافت: المرونة في الحقيقة لها أهمية قصوى في المرحلة الحالية، إذ تحقق المصارف أرباحًا مرتفعة في الوقت الحالي، وأعتقد أنه من الجيد استخدام هذه الربحية لزيادة مرونتها، مع توافر رأس مال كاف وسيولة كافية، ولكن أيضًا استثمارات في تكنولوجيا المعلومات للحماية من المخاطر السيبرانية.
ورغم تحقيق المصارف الألمانية نتائج أعمال قوية في الربع الثالث، فإن“بوخ” أشارت إلى أن مخصصات القروض المتعثرة لم ترتفع بصورة كبيرة.
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