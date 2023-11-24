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نيجيريا ترفع أهداف إنتاجها من النفط قبل اجتماع أوبك بلس

11/24/2023 12:54:19 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) رفعت نيجيريا من أهدافها الإنتاجية قبل اجتماع“أوبك بلس”، والذي من المقرر أن يتخذ قرارات بشأن حجم الإنتاج لدى أكبر منتج للخام في أفريقيا.

وقال“أولوفيمي سونيي”، كبير مسؤولي الاتصالات لدى شركة النفط“إن إن بي سي” التابعة للدولة، إن نيجيريا تنتج 1.7 مليون برميل يوميًا من الخام والمكثفات اعتبارًا من 17 نوفمبر، وتتوقع أن تصل إلى 1.8 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية العام.

وأضاف“سونيي” أن نيجيريا تعتزم زيادة إنتاجها من النفط الخام والمكثفات إلى حوالي مليوني برميل يوميًا بحلول نهاية الربع الأول من عام 2024، مضيفًا أن الهدف هو الوصول إلى 2.5 مليون برميل يوميًا في العامين المقبلين، حسبما ذكرت“رويترز”.

وفي وقت سابق، خفضت“أوبك بلس” هدف نيجيريا لعام 2024 إلى 1.38 مليون برميل يوميًا من 1.74 مليون برميل، لكن سيتم السماح لها بتحقيق هدف إنتاج أعلى يبلغ 1.58 مليون برميل يوميًا إذا تمكنت ثلاث شركات مستقلة من تأكيد قدرتها على الإنتاج عند هذا المستوى.

يأتي هذا بعد إعلان مجموعة“أوبك+” تأجيل اجتماعها الوزاري لتحديد سياسة إنتاجها من النفط إلى الثلاثين من نوفمبر بدلاً من الموعد المقرر في السابق في السادس والعشرين من نوفمبر، في ظل توقعات بمزيد من خفض الإمدادات.

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