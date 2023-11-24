نيجيريا ترفع أهداف إنتاجها من النفط قبل اجتماع أوبك بلس

(MENAFN
- Al-Borsa News) رفعت نيجيريا من أهدافها الإنتاجية قبل اجتماع“أوبك بلس”، والذي من المقرر أن يتخذ قرارات بشأن حجم الإنتاج لدى أكبر منتج للخام في أفريقيا.
وقال“أولوفيمي سونيي”، كبير مسؤولي الاتصالات لدى شركة النفط“إن إن بي سي” التابعة للدولة، إن نيجيريا تنتج 1.7 مليون برميل يوميًا من الخام والمكثفات اعتبارًا من 17 نوفمبر، وتتوقع أن تصل إلى 1.8 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية العام.
وأضاف“سونيي” أن نيجيريا تعتزم زيادة إنتاجها من النفط الخام والمكثفات إلى حوالي مليوني برميل يوميًا بحلول نهاية الربع الأول من عام 2024، مضيفًا أن الهدف هو الوصول إلى 2.5 مليون برميل يوميًا في العامين المقبلين، حسبما ذكرت“رويترز”.
وفي وقت سابق، خفضت“أوبك بلس” هدف نيجيريا لعام 2024 إلى 1.38 مليون برميل يوميًا من 1.74 مليون برميل، لكن سيتم السماح لها بتحقيق هدف إنتاج أعلى يبلغ 1.58 مليون برميل يوميًا إذا تمكنت ثلاث شركات مستقلة من تأكيد قدرتها على الإنتاج عند هذا المستوى.
يأتي هذا بعد إعلان مجموعة“أوبك+” تأجيل اجتماعها الوزاري لتحديد سياسة إنتاجها من النفط إلى الثلاثين من نوفمبر بدلاً من الموعد المقرر في السابق في السادس والعشرين من نوفمبر، في ظل توقعات بمزيد من خفض الإمدادات.
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