بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشرها العام 3.90 نقطة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشرها العام 3.90 نقطة ليبلغ مستوى 6664.26 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.06% وتم تداول 224.6 مليون سهم عبر 11539 صفقة نقدية بقيمة 51.7 مليون دينار (نحو 157.6 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 4.49 نقطة ليبلغ مستوى 5444.36 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.08% من خلال تداول 119 مليون سهم عبر 5614 صفقة نقدية بقيمة 21.18 مليون دينار (نحو 64.5 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول 7.03 نقطة ليبلغ مستوى 7309.44 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.10% من خلال تداول 105.6 مليون سهم عبر 5915 صفقة بقيمة 30.5 مليون دينار (نحو 93 مليون دولار).
في موازاة ذلك، انخفض مؤشر (رئيسي 50) 11.18 نقطة ليبلغ مستوى 5348.7 نقطة بنسبة انخفاض 0.21% من خلال تداول 86 مليون سهم عبر 3886 صفقة نقدية بقيمة 16.6 مليون دينار (نحو 50.6 مليون دولار).
وكانت شركات (ايفا) و(فنادق) و(أولى تكافل) و(الديرة) الأكثر ارتفاعا أما شركات (ايفا) و(ارزان) و(سنام) و(بيتك) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (مراكز) و(سنام) و(كفيك) و(امتيازات) الأكثر انخفاضا.
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