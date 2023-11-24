بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشرها العام 3.90 نقطة

MENAFN - Al-Borsa News) أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشرها العام 3.90 نقطة ليبلغ مستوى 6664.26 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.06% وتم تداول 224.6 مليون سهم عبر 11539 صفقة نقدية بقيمة 51.7 مليون دينار (نحو 157.6 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 4.49 نقطة ليبلغ مستوى 5444.36 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.08% من خلال تداول 119 مليون سهم عبر 5614 صفقة نقدية بقيمة 21.18 مليون دينار (نحو 64.5 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 7.03 نقطة ليبلغ مستوى 7309.44 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.10% من خلال تداول 105.6 مليون سهم عبر 5915 صفقة بقيمة 30.5 مليون دينار (نحو 93 مليون دولار).

في موازاة ذلك، انخفض مؤشر (رئيسي 50) 11.18 نقطة ليبلغ مستوى 5348.7 نقطة بنسبة انخفاض 0.21% من خلال تداول 86 مليون سهم عبر 3886 صفقة نقدية بقيمة 16.6 مليون دينار (نحو 50.6 مليون دولار).

وكانت شركات (ايفا) و(فنادق) و(أولى تكافل) و(الديرة) الأكثر ارتفاعا أما شركات (ايفا) و(ارزان) و(سنام) و(بيتك) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (مراكز) و(سنام) و(كفيك) و(امتيازات) الأكثر انخفاضا.