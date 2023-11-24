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المفوضية الأوروبية: 5.7 مليار يورو لدعم قطاع الطاقة في إيطاليا‎

11/24/2023 12:54:19 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وافقت المفوضية الأوروبية، بموجب قوانين مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة، على خطة إيطالية بقيمة 5.7 مليار يورو تم توفيرها جزئيًا من خلال مرفق التعافي والمرونة (RRF) لدعم الإنتاج والاستهلاك الذاتي للكهرباء المتجددة في البلاد، بما يساهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية المتعلقة بالصفقة الأوروبية الخضراء.

وذكرت المفوضية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس – أنه سيتم تمويل الخطة جزئيًا من خلال آلية الاستجابة السريعة، بعد التقييم الإيجابي الذي أجرته المفوضية لخطة التعافي والصمود الإيطالية واعتمادها من قبل المجلس الأوروبي وسيستمر الجزء الممول من صندوق الاستجابة السريعة حتى 31 ديسمبر 2025، بينما سيستمر الجزء المتبقي من الخطة حتى 31 ديسمبر 2027.

وتدعم الخطة بناء منشآت توليد الطاقة المتجددة، فضلا عن توسيع المنشآت القائمة، ويعد المستفيدون منها هم المشاريع الصغيرة بقدرة تصل إلى 1 ميجاوات ويمكن لهم الوصول إلى البرنامج على أساس من يأتي أولاً يخدم أولاً، كما تساعد الخطة في تطوير بعض الأنشطة الاقتصادية، خاصة إنتاج الكهرباء المتجددة.. حسب البيان.

وأكدت المفوضية أن هذا الإجراء ضروري ومناسب لإيطاليا لتحقيق الأهداف البيئية الأوروبية والوطنية، بالإضافة إلى ذلك، فإن الإجراء متناسب، لأنه يقتصر على الحد الأدنى الضروري.

وتمنح المساعدات على وجه الخصوص للمنشآت الصغيرة والمشاريع المؤهلة التي يجب أن تصبح جاهزة للعمل قبل 30 يونيو 2026 للاستفادة من التمويل من خلال صندوق الاستجابة السريعة ويجب أن تكون موجودة في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 5.000 نسمة.

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