المفوضية الأوروبية: 5.7 مليار يورو لدعم قطاع الطاقة في إيطاليا‎

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافقت المفوضية الأوروبية، بموجب قوانين مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة، على خطة إيطالية بقيمة 5.7 مليار يورو تم توفيرها جزئيًا من خلال مرفق التعافي والمرونة (RRF) لدعم الإنتاج والاستهلاك الذاتي للكهرباء المتجددة في البلاد، بما يساهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية المتعلقة بالصفقة الأوروبية الخضراء.
وذكرت المفوضية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس – أنه سيتم تمويل الخطة جزئيًا من خلال آلية الاستجابة السريعة، بعد التقييم الإيجابي الذي أجرته المفوضية لخطة التعافي والصمود الإيطالية واعتمادها من قبل المجلس الأوروبي وسيستمر الجزء الممول من صندوق الاستجابة السريعة حتى 31 ديسمبر 2025، بينما سيستمر الجزء المتبقي من الخطة حتى 31 ديسمبر 2027.
وتدعم الخطة بناء منشآت توليد الطاقة المتجددة، فضلا عن توسيع المنشآت القائمة، ويعد المستفيدون منها هم المشاريع الصغيرة بقدرة تصل إلى 1 ميجاوات ويمكن لهم الوصول إلى البرنامج على أساس من يأتي أولاً يخدم أولاً، كما تساعد الخطة في تطوير بعض الأنشطة الاقتصادية، خاصة إنتاج الكهرباء المتجددة.. حسب البيان.
وأكدت المفوضية أن هذا الإجراء ضروري ومناسب لإيطاليا لتحقيق الأهداف البيئية الأوروبية والوطنية، بالإضافة إلى ذلك، فإن الإجراء متناسب، لأنه يقتصر على الحد الأدنى الضروري.
وتمنح المساعدات على وجه الخصوص للمنشآت الصغيرة والمشاريع المؤهلة التي يجب أن تصبح جاهزة للعمل قبل 30 يونيو 2026 للاستفادة من التمويل من خلال صندوق الاستجابة السريعة ويجب أن تكون موجودة في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 5.000 نسمة.
MENAFN24112023000202011048ID1107482040
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.