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كوفبك الكويتية توقع مذكرات تفاهم لتوسيع محفظتها الاستكشافية فى باكستان

11/24/2023 12:54:19 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وقعت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) مذكرات تفاهم مع شركات نفطية في باكستان في إطار جهودها الرامية إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتعزيز قيمة أصولها.

وقالت (كوفبك) في بيان لها اليوم الخميس إنها تهدف من خلال هذه المذكرات إلى توسيع محفظة الشركة الاستكشافية في باكستان عبر التعاون الاستراتيجي مع شركاء بارزين.
وأضافت أنه تم توقيع مذكرات التفاهم مع شركة تطوير النفط والغاز المحدودة وشركة (ماري) للبترول المحدودة وشركة (برايمباكستان) المحدودة إذ تعد هذه الشركات من الشركات الرائدة وتتميز بمعدلات نجاح عالية وقدرات فنية مرموقة في عمليات التنقيب والاستكشاف.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لـ(كوفبك) محمد الحيمر قوله إن هذه المذكرات لا تقتصر على تعزيز الشراكات الاستراتيجية لتوسيع محفظة الاستكشاف في باكستان فقط بل تشمل أيضا توفير فرص وموارد مهمة لتعزيز أصول (كوفبك) والمراجعات النظيرة المستقلة وتبادل المعارف ونقل الخبرات والاستفادة من خبرات الشركاء العالميين.

يذكر أن الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية وتقوم بعمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي خارج دولة الكويت.

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