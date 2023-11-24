كوفبك الكويتية توقع مذكرات تفاهم لتوسيع محفظتها الاستكشافية فى باكستان

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) مذكرات تفاهم مع شركات نفطية في باكستان في إطار جهودها الرامية إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتعزيز قيمة أصولها.
وقالت (كوفبك) في بيان لها اليوم الخميس إنها تهدف من خلال هذه المذكرات إلى توسيع محفظة الشركة الاستكشافية في باكستان عبر التعاون الاستراتيجي مع شركاء بارزين.
وأضافت أنه تم توقيع مذكرات التفاهم مع شركة تطوير النفط والغاز المحدودة وشركة (ماري) للبترول المحدودة وشركة (برايمباكستان) المحدودة إذ تعد هذه الشركات من الشركات الرائدة وتتميز بمعدلات نجاح عالية وقدرات فنية مرموقة في عمليات التنقيب والاستكشاف.
ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لـ(كوفبك) محمد الحيمر قوله إن هذه المذكرات لا تقتصر على تعزيز الشراكات الاستراتيجية لتوسيع محفظة الاستكشاف في باكستان فقط بل تشمل أيضا توفير فرص وموارد مهمة لتعزيز أصول (كوفبك) والمراجعات النظيرة المستقلة وتبادل المعارف ونقل الخبرات والاستفادة من خبرات الشركاء العالميين.
يذكر أن الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية وتقوم بعمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي خارج دولة الكويت.
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