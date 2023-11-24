وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظ أسوان معدلات تنفيذ المشروعات و((حياة كريمة))

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث وزير التنمية المحلية هشام آمنة، مع محافظ أسوان أشرف عطية جهود المحافظة في تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية وضمان توافرها وإتاحتها للمواطنين بالسعر والجودة المناسبة والتي أطلقها خلال شهر أكتوبر الماضي لمدة 6 شهور بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية ومختلف الوزارات بالدولة، مشيرا إلى أن المبادرة تهدف إلى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة وتعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية، مع محافظ أسوان بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين في مختلف المجالات.
وقال الوزير إن الفترة الماضية شهدت التوسع في أعداد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر والمعارض الخاصة ببيع السلع الاستراتيجية والغذائية بتخفيضات تصل إلى 25 % والتي تشهد إقبالاً من المواطنين في مختلف المحافظات.
وفي بداية اللقاء استعرض الوزير مع المحافظ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 والتي تبلغ اعتماداتها المالية حوالي 610.1 مليون جنيه لتنفيذ عدد كبير من المشروعات في مجالات رصف الطرق وتطوير الشوارع وتحسين البيئة والنظافة والكهرباء والإنارة والأمن والمرور والإطفاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.
واستعرض اللقاء جهود المحافظة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية أراضي الدولة، والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها أو البناء المخالف أو التعديات علي الأراضي الزراعية ، وشدد الوزير آمنة على أن الدولة ستواجه بكل حسم أي محاولات للبناء على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، وأن هناك متابعة يومية مع المحافظين لإزالة كافة التعديات التي تم رصدها في جميع المحافظات.
وشدد هشام آمنة على أهمية المتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ مشروعات“حياة كريمة” المستهدفة وتذليل أي عقبات تواجه أعمال التنفيذ لسرعة الانتهاء من كافة المشروعات في التوقيتات الزمنية المحددة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمساهمة في إحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين في القرى المستهدفة.
وخلال اللقاء تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ أسوان عدد من مشروعات التطوير وتحسين الخدمات التي تشهدها المحافظة ومنها تنفيذ مشروع“ممشى مصر” والذي يشمل تطوير وتجميل وتوسعة طريقي الكورنيش القديم والجديد بطول 13 كم والتي تأتي ضمن المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى وتساهم في إتاحة الفرصة أمام المواطنين بالمحافظة والزائرين من المحافظات المجاورة للاستمتاع بالبانوراما الطبيعية لنيل أسوان الخالد، مؤكدًا أنه تم إنهاء 95% من المستوى الأول لمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم بطول 4 كيلو مترات، وجارى العمل على تنفيذ باقي أجزاء المشروع بكورنيش النيل الجديد.
وأكد محافظ أسوان قيامه بتفقد الأسواق والمجمعات الاستهلاكية بصفة مستمرة لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والاطمئنان على جودة السلع، وشراؤها بأسعار مخفضة، كما شدد على مسئولي التموين بالتنسيق مع الجهات المعنية بضرورة تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من الإلتزام الكامل لتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح بين 20% و25% مع التعامل بحزم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وغير الملتزمين، مكلفاً بمواصلة تنظيم الحملات المتتالية للضرب بيد من حديد على أى محاولات للاحتكار وزيادة الأسعار حيث أن الدولة لن تسمح بالتلاعب في ذلك، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإعلان عن هذه الأسعار في أماكن ظاهرة وواضحة للمواطنين.
وأشار محافظ أسوان إلى استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتي تم رصدها في عدد من المدن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المعتدين على الأراضي الزراعية بدون تراخيص مع التأكيد على تطبيق سلطة القانون ومنع أي حالات تعدي على أراضي الدولة وبصفة خاصة الزراعية، لافتًا إلى أن المحافظة نجحت بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية خلال الفترة من 31 أكتوبر الماضي وحتى 21 نوفمبر الجاري في إزالة 201 حالة بناء مخالف على مساحة حوالي 57 ألف متر مربع وكذا إزالة 228 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 16 فدانا.
وأكد عطية على توجيه رؤساء المدن بوضع هذا الملف على رأس أولوياتهم، وضرورة المتابعة اليومية والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية والإزالة الفورية لأي أعمال بناء جديد مخالف.
كما أشار محافظ أسوان أنه مستهدف تطوير وتحديث 3 مجازر كمرحلة أولى هم مجازر دراو وكلح الجبل بإدفو، مع تحويل مجزر أسوان الرئيسي بالشلال إلى مجزر مركزي للوفاء بمتطلبات السوق المحلي والاستثماري من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وبإشراف من وزارتي الزراعة والتنمية المحلية والجهاز المركزي للتعمير، لافتاً إلى أن عملية التطوير والتحديث تهدف للقضاء علي الذبح خارج المجازر.
وتابع أن المحافظة تشهد العمل في مشروعات ضخمة ضمن المبادرة الرئاسية“حياة كريمة” بمعدلات إنجاز عالية أوشكت على الانتهاء، منها على سبيل المثال 62 مجمعًا خدميًا وزراعيًا، و75 كوبري، و32 نقطة إسعاف، و157 مركز شباب، و2 مجمع صناعي، بالإضافة إلى 63 مشروعا تابعا لسكن كريم، مؤكدًا الإسراع بمعدلات الأعمال الجارية مع تنفيذها بمستوى عالي من التشطيب سواء من الشركات أو المقاولين، وفي حالة وجود تباطؤ أو تقاعس من أي شركة أو مقاول أثناء التنفيذ سيتم استبعاده على الفور.
وأكد أشرف عطية أنه أعطي توجيهاته المشددة بتكثيف الأعمال المطلوبة طبقا للبرامج الزمنية، مع زيادة عدد العمالة والمعدات الفنية داخل مواقع العمل للإسراع بإنهاء هذا المشروع الحيوي وخاصة في المستويين الثاني والثالث، حيث يضم المستوى الثاني 48 محلا وكافتيريا وبازارا، علاوة على عدد 2 مطعم سياحي على أعلى مستوى مدعمين بمنظومة حريق كاملة ودورات مياه عمومية ومصاعد كهربائية، وكذلك شدد على تكثيف التشجير والمساحات الخضراء، وكافة متطلبات ذوي الهمم في الحركة طبقا للكود المصري، فيما سيضم المستوى الثالث المشي الزجاجي والذي سيراعى فيه توفير كافة معايير الأمان، بينما تم إنهاء 95 % من المستوى الأول بطول 4 كم.
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