وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظ أسوان معدلات تنفيذ المشروعات و((حياة كريمة))

MENAFN - Al-Borsa News) بحث وزير التنمية المحلية هشام آمنة، مع محافظ أسوان أشرف عطية جهود المحافظة في تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية وضمان توافرها وإتاحتها للمواطنين بالسعر والجودة المناسبة والتي أطلقها خلال شهر أكتوبر الماضي لمدة 6 شهور بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية ومختلف الوزارات بالدولة، مشيرا إلى أن المبادرة تهدف إلى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة وتعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية، مع محافظ أسوان بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين في مختلف المجالات.

وقال الوزير إن الفترة الماضية شهدت التوسع في أعداد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر والمعارض الخاصة ببيع السلع الاستراتيجية والغذائية بتخفيضات تصل إلى 25 % والتي تشهد إقبالاً من المواطنين في مختلف المحافظات.

وفي بداية اللقاء استعرض الوزير مع المحافظ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 والتي تبلغ اعتماداتها المالية حوالي 610.1 مليون جنيه لتنفيذ عدد كبير من المشروعات في مجالات رصف الطرق وتطوير الشوارع وتحسين البيئة والنظافة والكهرباء والإنارة والأمن والمرور والإطفاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

واستعرض اللقاء جهود المحافظة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية أراضي الدولة، والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها أو البناء المخالف أو التعديات علي الأراضي الزراعية ، وشدد الوزير آمنة على أن الدولة ستواجه بكل حسم أي محاولات للبناء على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، وأن هناك متابعة يومية مع المحافظين لإزالة كافة التعديات التي تم رصدها في جميع المحافظات.

وشدد هشام آمنة على أهمية المتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ مشروعات“حياة كريمة” المستهدفة وتذليل أي عقبات تواجه أعمال التنفيذ لسرعة الانتهاء من كافة المشروعات في التوقيتات الزمنية المحددة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمساهمة في إحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين في القرى المستهدفة.

وخلال اللقاء تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ أسوان عدد من مشروعات التطوير وتحسين الخدمات التي تشهدها المحافظة ومنها تنفيذ مشروع“ممشى مصر” والذي يشمل تطوير وتجميل وتوسعة طريقي الكورنيش القديم والجديد بطول 13 كم والتي تأتي ضمن المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى وتساهم في إتاحة الفرصة أمام المواطنين بالمحافظة والزائرين من المحافظات المجاورة للاستمتاع بالبانوراما الطبيعية لنيل أسوان الخالد، مؤكدًا أنه تم إنهاء 95% من المستوى الأول لمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم بطول 4 كيلو مترات، وجارى العمل على تنفيذ باقي أجزاء المشروع بكورنيش النيل الجديد.

وأكد محافظ أسوان قيامه بتفقد الأسواق والمجمعات الاستهلاكية بصفة مستمرة لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والاطمئنان على جودة السلع، وشراؤها بأسعار مخفضة، كما شدد على مسئولي التموين بالتنسيق مع الجهات المعنية بضرورة تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من الإلتزام الكامل لتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح بين 20% و25% مع التعامل بحزم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وغير الملتزمين، مكلفاً بمواصلة تنظيم الحملات المتتالية للضرب بيد من حديد على أى محاولات للاحتكار وزيادة الأسعار حيث أن الدولة لن تسمح بالتلاعب في ذلك، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإعلان عن هذه الأسعار في أماكن ظاهرة وواضحة للمواطنين.

وأشار محافظ أسوان إلى استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتي تم رصدها في عدد من المدن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المعتدين على الأراضي الزراعية بدون تراخيص مع التأكيد على تطبيق سلطة القانون ومنع أي حالات تعدي على أراضي الدولة وبصفة خاصة الزراعية، لافتًا إلى أن المحافظة نجحت بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية خلال الفترة من 31 أكتوبر الماضي وحتى 21 نوفمبر الجاري في إزالة 201 حالة بناء مخالف على مساحة حوالي 57 ألف متر مربع وكذا إزالة 228 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 16 فدانا.

وأكد عطية على توجيه رؤساء المدن بوضع هذا الملف على رأس أولوياتهم، وضرورة المتابعة اليومية والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية والإزالة الفورية لأي أعمال بناء جديد مخالف.

كما أشار محافظ أسوان أنه مستهدف تطوير وتحديث 3 مجازر كمرحلة أولى هم مجازر دراو وكلح الجبل بإدفو، مع تحويل مجزر أسوان الرئيسي بالشلال إلى مجزر مركزي للوفاء بمتطلبات السوق المحلي والاستثماري من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وبإشراف من وزارتي الزراعة والتنمية المحلية والجهاز المركزي للتعمير، لافتاً إلى أن عملية التطوير والتحديث تهدف للقضاء علي الذبح خارج المجازر.

وتابع أن المحافظة تشهد العمل في مشروعات ضخمة ضمن المبادرة الرئاسية“حياة كريمة” بمعدلات إنجاز عالية أوشكت على الانتهاء، منها على سبيل المثال 62 مجمعًا خدميًا وزراعيًا، و75 كوبري، و32 نقطة إسعاف، و157 مركز شباب، و2 مجمع صناعي، بالإضافة إلى 63 مشروعا تابعا لسكن كريم، مؤكدًا الإسراع بمعدلات الأعمال الجارية مع تنفيذها بمستوى عالي من التشطيب سواء من الشركات أو المقاولين، وفي حالة وجود تباطؤ أو تقاعس من أي شركة أو مقاول أثناء التنفيذ سيتم استبعاده على الفور.

وأكد أشرف عطية أنه أعطي توجيهاته المشددة بتكثيف الأعمال المطلوبة طبقا للبرامج الزمنية، مع زيادة عدد العمالة والمعدات الفنية داخل مواقع العمل للإسراع بإنهاء هذا المشروع الحيوي وخاصة في المستويين الثاني والثالث، حيث يضم المستوى الثاني 48 محلا وكافتيريا وبازارا، علاوة على عدد 2 مطعم سياحي على أعلى مستوى مدعمين بمنظومة حريق كاملة ودورات مياه عمومية ومصاعد كهربائية، وكذلك شدد على تكثيف التشجير والمساحات الخضراء، وكافة متطلبات ذوي الهمم في الحركة طبقا للكود المصري، فيما سيضم المستوى الثالث المشي الزجاجي والذي سيراعى فيه توفير كافة معايير الأمان، بينما تم إنهاء 95 % من المستوى الأول بطول 4 كم.