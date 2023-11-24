ميناڤيل تستهدف افتتاح فندق The Temple بالأقصر الشهر المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال أحمد صبري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ميناڤيل للقري السياحية، إن الشركة تجهز لافتتاح فندق جديد في مدينة الأقصر، بطاقة إجمالية 178 غرفة، فئة 4 نجوم.
وأوضح أن الفندق الجديد سيقع في منطقة جزيرة العوامية، وتم تسميته باسم“The Temple”.
ويأتي تدشين هذا الفندق لتلبية الطلب المتوقع على مدينة الأقصر خلال موسم شتاء 2023، بالإضافة إلى الأهمية الاستراتيجية لمدينة الأقصر في ملف السياحة وموقعها المتميز مركزيًا في جنوب مصر.
وأضاف أنه سيتم ربط الفندق بمركب سياحي يصل إلى أسوان، لافتا إلى أن مدينة الأقصر تتمتع بأهمية قوية في السياحة الثقافية.
وأشار إلى أن هناك نقصًا في عدد الفنادق المتاحة بمدينة الأقصر، وذلك رغم أهميتها المحلية والإقليمية والعالمية، حيث إن عدد الفنادق المتواجدة بها لفئة الـ4 و5 نجوم يبلغ نحو 25 فندقا.
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