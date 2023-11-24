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ميناڤيل تستهدف افتتاح فندق The Temple بالأقصر الشهر المقبل

11/24/2023 12:54:18 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال أحمد صبري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ميناڤيل للقري السياحية، إن الشركة تجهز لافتتاح فندق جديد في مدينة الأقصر، بطاقة إجمالية 178 غرفة، فئة 4 نجوم.

وأوضح أن الفندق الجديد سيقع في منطقة جزيرة العوامية، وتم تسميته باسم“The Temple”.

ويأتي تدشين هذا الفندق لتلبية الطلب المتوقع على مدينة الأقصر خلال موسم شتاء 2023، بالإضافة إلى الأهمية الاستراتيجية لمدينة الأقصر في ملف السياحة وموقعها المتميز مركزيًا في جنوب مصر.

وأضاف أنه سيتم ربط الفندق بمركب سياحي يصل إلى أسوان، لافتا إلى أن مدينة الأقصر تتمتع بأهمية قوية في السياحة الثقافية.

وأشار إلى أن هناك نقصًا في عدد الفنادق المتاحة بمدينة الأقصر، وذلك رغم أهميتها المحلية والإقليمية والعالمية، حيث إن عدد الفنادق المتواجدة بها لفئة الـ4 و5 نجوم يبلغ نحو 25 فندقا.

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