الطاقة الدولية: انخفاض التقييم الحالى لشركات النفط والغاز 60% حال تحقيق أهداف المناخ

MENAFN - Al-Borsa News) قالت وكالة الطاقة الدولية، إن تحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفري، يجعل قطاع النفط والغاز عملاً أقل ربحية وأكثر خطورة بمرور الوقت.

وقالت الوكالة في تقرير صدر الخميس:“التقييم الحالي لشركات النفط والغاز الخاصة يمكن أن ينخفض بنسبة 25% من 6 تريليونات دولار أمريكي اليوم إذا تم تحقيق جميع الأهداف الوطنية المتعلقة بالطاقة والمناخ”.

وأضافت الوكالة، أن النسبة قد تصل إلى 60% إذا سارت دول العالم على المسار الصحيح للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، مع نجاح جهود الحفاظ على متوسط درجات الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية.

وأشار التقرير إلى أن التقاط الكربون، لا يمكن استخدامه للحفاظ على الوضع الراهن، فإذا تطور استهلاك النفط والغاز الطبيعي كما هو متوقع، فإن تحقيق أهداف المناخ سيتطلب احتجاز 32 مليار طن من الكربون لاستخدامه أو تخزينه بحلول عام 2050، وهو ما يتطلب قدرة أكبر من الطلب العالمي بالكامل على الكهرباء اليوم.

وأوضح“فاتح بيرول” مدير الوكالة قائلًا:“سيستمر التقدم في مجال الطاقة النظيفة مع أو بدون منتجي النفط والغاز، ومع ذلك، فإن الرحلة إلى صافي الانبعاثات الصفرية ستكون أكثر تكلفة، وأصعب في التنقل، إذا لم يشارك القطاع”.