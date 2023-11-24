الطاقة الدولية: انخفاض التقييم الحالى لشركات النفط والغاز 60% حال تحقيق أهداف المناخ

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت وكالة الطاقة الدولية، إن تحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفري، يجعل قطاع النفط والغاز عملاً أقل ربحية وأكثر خطورة بمرور الوقت.
وقالت الوكالة في تقرير صدر الخميس:“التقييم الحالي لشركات النفط والغاز الخاصة يمكن أن ينخفض بنسبة 25% من 6 تريليونات دولار أمريكي اليوم إذا تم تحقيق جميع الأهداف الوطنية المتعلقة بالطاقة والمناخ”.
وأضافت الوكالة، أن النسبة قد تصل إلى 60% إذا سارت دول العالم على المسار الصحيح للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، مع نجاح جهود الحفاظ على متوسط درجات الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية.
وأشار التقرير إلى أن التقاط الكربون، لا يمكن استخدامه للحفاظ على الوضع الراهن، فإذا تطور استهلاك النفط والغاز الطبيعي كما هو متوقع، فإن تحقيق أهداف المناخ سيتطلب احتجاز 32 مليار طن من الكربون لاستخدامه أو تخزينه بحلول عام 2050، وهو ما يتطلب قدرة أكبر من الطلب العالمي بالكامل على الكهرباء اليوم.
وأوضح“فاتح بيرول” مدير الوكالة قائلًا:“سيستمر التقدم في مجال الطاقة النظيفة مع أو بدون منتجي النفط والغاز، ومع ذلك، فإن الرحلة إلى صافي الانبعاثات الصفرية ستكون أكثر تكلفة، وأصعب في التنقل، إذا لم يشارك القطاع”.
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