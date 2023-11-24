الدول التى تعانى من أعلى معدلات التضخم فى العالم

MENAFN - Al-Borsa News) تعاني فنزويلا من أعلى معدل تضخم في العالم مع زيادة سنوية في أسعار المستهلكين تقدر بنحو 360% في العام الحالي، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أكتوبر 2023.

ورغم أن التضخم في فنزويلا ظل مستمرًا منذ الثمانينيات على الأقل، إلا أنه وصل لمستوى غير مسبوق في السنوات الأخيرة، إذ شهدت الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية تضخمًا مفرطًا بلغ 65.000% في عام 2018.

ويعد استخدام العملة الأمريكية في المعاملات أمرًا شائعًا في فنزويلا – الغنية بالنفط – مع تراجع ثقة المواطنين في العملة المحلية المتقلبة“بوليفار”.

وحاولت حكومة الرئيس“نيكولا مادورو” الحد من التضخم من خلال سياسات اقتصادية صارمة، بما في ذلك تخفيضات الإنفاق العام، والقيود على الائتمان، وضخ العملات الأجنبية لتحقيق الاستقرار في عملتها المحلية.

وفي المركز الثاني بقائمة أكثر الدول التي تعاني من التضخم هذا العام، جاءت“زيمبابوي” بمعدل 315%، ثم السودان 256%، والأرجنتين 122%.

جدير بالذكر أن البنوك المركزية الكبرى حول العالم بما يشمل الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي اتجهت لرفع الفائدة هذا العام، من أجل كبح جماح التضخم، ومع تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين مؤخرًا اتجهت البنوك للتوقف عن الرفع وترقب البيانات الاقتصادية.

أرقام