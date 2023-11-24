فيتش للتصنيف الائتمانى: ربحية البنوك المصرية تدعم كفاية قاعدتها الرأسمالية

MENAFN - Al-Borsa News) قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، إنها خفضت تصنيف البنوك المصرية فى ظل أن أوضاعها التشغيلية شديدة الصلة بالتصنيف السيادى، حيث إن تعرض البنوك المصرية للديون الحكومية يمثل 50% من إجمالى الأصول 8 أضعاف القاعدة الرأسمالية فى يوليو 2023.

وأضافت أن أوضاع السيولة الأجنبية والنقص بها يقلص الطلب على الائتمان، مع ارتفاع التضخم الأساسى وزيادة تكاليف الإنتاج للشركات بما أدى لاستمرار ضعف الشركات الخاصة وفق مؤشر مديرى المشتريات.

وتوقعت أن يكون هناك خفض فى العملة فى ظل ضعف الثقة فى نظام الصرف والذى كشفه اتساع الفجوة بين الدولار فى السوقين الرسمى والموازى نحو 40%.

وذكرت الوكالة أن تخفيضها لتصنيف البنوك جاء نتيجة ارتباطها القوى بالديون الحكومية خاصة المقومة بالعملة المحلية.

وقالت الوكالة إنها مازالت ترى أن ربحية البنوك نقطة قوة للبنوك المصرية مع ارتفاع العائد على أذون الخزانة بنحو 13% منذ مارس 2022، فى ظل أن البنك المركزى رفع الفائدة 11%.

ولفتت إلى أنه رغم انخفاض الجنيه فى النصف الأول من 2023 بنحو 20% لكن ربح البنوك التشغيلي إلى إجمالى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر سجل فى المتوسط 4.4% خلال 2022.

وتوقعت تحسن تلك النسبة 50 نقطة أساس خلال 2023 و2024 مع ارتفاع الفائدة والعائد على أوراق الخزانة التى تغذى الإيرادات وتجعل نموها يفوق نمو الأصول المرجحة بأوزان المخاطر.

وتوقعت تحسن تلك النسبة 50 نقطة أساس خلال 2023 و2024 مع ارتفاع الفائدة والعائد على أوراق الخزانة التى تغذى الإيرادات وتجعل نموها يفوق نمو الأصول المرجحة بأوزان المخاطر.

وأشارت وكالة فيتش إلى أن معدل كفاية الشريحة الأول من رأس المال تحسنت خلال النصف الأول من 2023، وتوقع أن يستمر ذلك الاتجاه خلال النصف الثانى من العام، فى ظل الربحية الأكبر للقطاع وتباطؤ نمو الأصول المرجحة بأوزان المستمر.

لكنها رجحت وجود مخاطر على معدلات كفاية رأس المال، من الانخفاض المحتمل فى قيمة العملة، إذ أن 45% من الأصول المرجحة بأوزان المخاطر، مقومة بالعملة الأجنبية.

وقدرت أن كل انخفاض فى قيمة العملة بنحو 10% يخفض كفاية رأس المال 30 نقطة أساس فى المتوسط، لكن سيعوض ذلك التوليد الصحى لرأس المال عبر الأرباح، والذى يصل إلى 15% فى 2022.

وذكرت أن وضع السيولة بالعملة الأجنبية ستظل مشددة، كما يشير اتساع صافى الالتزامات الأجنبية للبنوك التجارية إلى 16 مليار دولار، كما أن حيازة المستثمرين الأجانب لنحو 16.5 مليار دولار من الأوراق الحكومية بالعملة الأجنبية، بنهاية أغسطس الماضى، وهى مبالغ كبيرة تعد مصدر خطر لصافى الأصول الأجنبية.

ورجحت أن يظل القطاع المصرفى يسجل صافى التزامات أجنبية فى 2024 فى ظل عدم توقعهم زيادة ملحوظة فى السيولة بالعملة الأجنبية نتيجة ضعف ثقة المستثمرين.