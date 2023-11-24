ستيلانتس تعيد شراء أسهم بنحو مليار دولار من شريكتها الصينية

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة“ستيلانتس” قيامها بإعادة شراء أسهم بنحو مليار دولار من شريكتها في المشروع الصيني“دونجفنج موتور Motor Dongfeng”.

وقالت الشركة الأم لـ”كرايسلر”، إنها أعادت شراء 50 مليون سهم عادي من شركة“دونجفنج” (هونج كونج: 0489) مقابل حوالي 934 مليون يورو (1.02 مليار دولار).

ومن المقرر أن تحتفظ صانعة السيارات الصينية بـ 49.2 مليون سهم عادي، وهو ما يمثل 1.58% من رأس مال“ستيلانتس” بعد إتمام إعادة الشراء لأسهمها، بحسب“رويترز”.

وأوضحت“ستيلانتس” أنها تخطط لإلغاء هذه الأسهم وأن الصفقة مع“دونجفنج” لن تؤثر على صفقة الاستحواذ على حصة في صانعة السيارات الكهربائية الصينية“تشجيانج ليب موتور تكنولوجيز”(هونج كونج: 9863)، مقابل 1.5 مليار يورو.