ستيلانتس تعيد شراء أسهم بنحو مليار دولار من شريكتها الصينية

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت شركة“ستيلانتس” قيامها بإعادة شراء أسهم بنحو مليار دولار من شريكتها في المشروع الصيني“دونجفنج موتور Motor Dongfeng”.
وقالت الشركة الأم لـ”كرايسلر”، إنها أعادت شراء 50 مليون سهم عادي من شركة“دونجفنج” (هونج كونج: 0489) مقابل حوالي 934 مليون يورو (1.02 مليار دولار).
ومن المقرر أن تحتفظ صانعة السيارات الصينية بـ 49.2 مليون سهم عادي، وهو ما يمثل 1.58% من رأس مال“ستيلانتس” بعد إتمام إعادة الشراء لأسهمها، بحسب“رويترز”.
وأوضحت“ستيلانتس” أنها تخطط لإلغاء هذه الأسهم وأن الصفقة مع“دونجفنج” لن تؤثر على صفقة الاستحواذ على حصة في صانعة السيارات الكهربائية الصينية“تشجيانج ليب موتور تكنولوجيز”(هونج كونج: 9863)، مقابل 1.5 مليار يورو. أرقام
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