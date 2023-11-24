-->

Friday, 24 November 2023 10:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ستيلانتس تعيد شراء أسهم بنحو مليار دولار من شريكتها الصينية

11/24/2023 12:54:18 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت شركة“ستيلانتس” قيامها بإعادة شراء أسهم بنحو مليار دولار من شريكتها في المشروع الصيني“دونجفنج موتور Motor Dongfeng”.

وقالت الشركة الأم لـ”كرايسلر”، إنها أعادت شراء 50 مليون سهم عادي من شركة“دونجفنج” (هونج كونج: 0489) مقابل حوالي 934 مليون يورو (1.02 مليار دولار).

ومن المقرر أن تحتفظ صانعة السيارات الصينية بـ 49.2 مليون سهم عادي، وهو ما يمثل 1.58% من رأس مال“ستيلانتس” بعد إتمام إعادة الشراء لأسهمها، بحسب“رويترز”.

وأوضحت“ستيلانتس” أنها تخطط لإلغاء هذه الأسهم وأن الصفقة مع“دونجفنج” لن تؤثر على صفقة الاستحواذ على حصة في صانعة السيارات الكهربائية الصينية“تشجيانج ليب موتور تكنولوجيز”(هونج كونج: 9863)، مقابل 1.5 مليار يورو.

أرقام

MENAFN24112023000202011048ID1107482032

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث